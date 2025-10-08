Unlock Global Travel with Zenith's DIY Multi-Currency Visa Card!
Zenith Leisure Holidays Ltd. partners with Pismo to revolutionize travel finance with a Multi-Currency Visa Prepaid Forex Card, offering global acceptance and robust security for diverse travelers.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Zenith Leisure Holidays Ltd. partners with Pismo to launch a Multi-Currency Visa Prepaid Forex Card.
- The card aims to enhance financial convenience for travelers, leveraging Zenith's presence in India's travel and forex industry.
- Pismo's cloud-native platform provides real-time transaction processing, flexible wallet management, and strong compliance features.
- The Visa prepaid Forex card will support multiple currencies, offer global acceptance, and include enhanced security features.
- Target users include leisure travelers, corporate groups, students studying abroad, and frequent travelers seeking safer payment alternatives.
- The card will gradually introduce additional features like on-the-move usage and DIY options for users.
