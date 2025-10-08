Europäer sparen wieder kürzer für das Volksauto VW Golf (FOTO)

Grünwald (ots) - AutoScout24 Golf Index zeigt: Preise sinken 2024 europaweit /

Unterschiede zwischen Ländern bleiben groß / Deutsche zahlen am meisten, Belgier

am wenigsten



Europas Autofahrer kommen ihrem Traumauto wieder schneller näher. Das zeigt der

aktuelle AutoScout24 Gebrauchtwagen-Kaufkraft-Spiegel (https://www.autoscout24.d

e/unternehmen/daten/mehr-kaufkraft-beim-autokauf-europaeer-sparen-kuerzer-fuer-d

en-vw-golf/) für das Jahr 2024. Der sogenannte "Golf Index" berechnet, wie viele

Monatsnettogehälter in fünf europäischen Ländern nötig sind, um sich einen

gebrauchten VW Golf leisten zu können. Dafür setzt die Analyse den

durchschnittlichen Gebrauchtwagenpreis des Volksautos ins Verhältnis zum

jeweiligen Nettoeinkommen der Bevölkerung.





In Deutschland liegt das monatliche Nettoeinkommen laut Eurostat beidurchschnittlich 2.302 Euro - nach Italien das zweitniedrigste im Vergleich.2024 reicht den Deutschen rechnerisch damit eine Sparzeit von 8,7Monatsgehältern (-0,7 Monate ggü. 2023). Am schnellsten kommen die Belgier zuihrem Golf - dort genügen 5,7 Monatsgehälter (-1,2). Am längsten müssen dieItaliener sparen: 9,6 Monate , allerdings ebenfalls 1,2 Monate weniger als imVorjahr. Auch die Niederländer (6,0 Monate; -1,0) und Österreicher (6,1 Monate;-0,6) verzeichnen eine positive Entwicklung."Die gute Nachricht lautet: In allen betrachteten Ländern müssen Verbraucherweniger lang sparen als noch im Vorjahr. Der Golf Index zeigt, dass dieKaufkraft wieder im Aufwind ist - auch wenn das Preisniveau insgesamt hochbleibt", erklärt Stefan Schneck, Vertriebschef Deutschland bei AutoScout24.Preisrückgänge in allen Märkten - am deutlichsten in Belgien und denNiederlandenEin Grund für die gestiegene Kaufkraft sind sinkendeVW-Golf-Gebrauchtwagenpreise im Vergleich zu 2023. Die Anschaffungskostenunterscheiden sich jedoch stark je nach Land:- Deutschland: 19.912 Euro (-715 Euro / -3,5 % ggü. 2023)- Österreich: 16.979 Euro (-519 Euro / -3,0 %)- Italien: 16.406 Euro (-1.441 Euro / -8,1 %)- Niederlande: 16.040 Euro (-1.958 Euro / -10,9 %)- Belgien: 14.427 Euro (-2.246 Euro / -13,5 %)In Belgien, den Niederlanden und Italien ist das Fahrzeugangebot vergleichsweisealt - gut zwei Drittel der angebotenen Golfs sind älter als fünf Jahre. 2024 istder Bestand in den drei Ländern zudem weiter gealtert, sodass mehr preisgünstigeFahrzeuge auf den Markt kamen. Zusätzlich wirken sich lokale Förderprogrammeoder Rabattaktionen für bestimmte Antriebsarten oder Modelle immer auch auf denGesamtmarkt aus."Im Mutterland des VW Golf greifen Käufer hingegen am tiefsten in die Tasche.