Mehr Kaufkraft beim Autokauf
Europäer sparen wieder kürzer für das Volksauto VW Golf (FOTO)
Unterschiede zwischen Ländern bleiben groß / Deutsche zahlen am meisten, Belgier
am wenigsten
Europas Autofahrer kommen ihrem Traumauto wieder schneller näher. Das zeigt der
aktuelle AutoScout24 Gebrauchtwagen-Kaufkraft-Spiegel (https://www.autoscout24.d
e/unternehmen/daten/mehr-kaufkraft-beim-autokauf-europaeer-sparen-kuerzer-fuer-d
en-vw-golf/) für das Jahr 2024. Der sogenannte "Golf Index" berechnet, wie viele
Monatsnettogehälter in fünf europäischen Ländern nötig sind, um sich einen
gebrauchten VW Golf leisten zu können. Dafür setzt die Analyse den
durchschnittlichen Gebrauchtwagenpreis des Volksautos ins Verhältnis zum
jeweiligen Nettoeinkommen der Bevölkerung.
durchschnittlich 2.302 Euro - nach Italien das zweitniedrigste im Vergleich.
2024 reicht den Deutschen rechnerisch damit eine Sparzeit von 8,7
Monatsgehältern (-0,7 Monate ggü. 2023). Am schnellsten kommen die Belgier zu
ihrem Golf - dort genügen 5,7 Monatsgehälter (-1,2). Am längsten müssen die
Italiener sparen: 9,6 Monate , allerdings ebenfalls 1,2 Monate weniger als im
Vorjahr. Auch die Niederländer (6,0 Monate; -1,0) und Österreicher (6,1 Monate;
-0,6) verzeichnen eine positive Entwicklung.
"Die gute Nachricht lautet: In allen betrachteten Ländern müssen Verbraucher
weniger lang sparen als noch im Vorjahr. Der Golf Index zeigt, dass die
Kaufkraft wieder im Aufwind ist - auch wenn das Preisniveau insgesamt hoch
bleibt", erklärt Stefan Schneck, Vertriebschef Deutschland bei AutoScout24.
Preisrückgänge in allen Märkten - am deutlichsten in Belgien und den
Niederlanden
Ein Grund für die gestiegene Kaufkraft sind sinkende
VW-Golf-Gebrauchtwagenpreise im Vergleich zu 2023. Die Anschaffungskosten
unterscheiden sich jedoch stark je nach Land:
- Deutschland: 19.912 Euro (-715 Euro / -3,5 % ggü. 2023)
- Österreich: 16.979 Euro (-519 Euro / -3,0 %)
- Italien: 16.406 Euro (-1.441 Euro / -8,1 %)
- Niederlande: 16.040 Euro (-1.958 Euro / -10,9 %)
- Belgien: 14.427 Euro (-2.246 Euro / -13,5 %)
In Belgien, den Niederlanden und Italien ist das Fahrzeugangebot vergleichsweise
alt - gut zwei Drittel der angebotenen Golfs sind älter als fünf Jahre. 2024 ist
der Bestand in den drei Ländern zudem weiter gealtert, sodass mehr preisgünstige
Fahrzeuge auf den Markt kamen. Zusätzlich wirken sich lokale Förderprogramme
oder Rabattaktionen für bestimmte Antriebsarten oder Modelle immer auch auf den
Gesamtmarkt aus.
"Im Mutterland des VW Golf greifen Käufer hingegen am tiefsten in die Tasche.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Wer Dudenhöfer als Autoexperten bezeichnet, für den ist Clementine damals wahrscheinlich auch eine hervorragende Waschfrau gewesen.
Glaube auch, dass der Weg zur EMobility nicht mehr aufzuhalten ist. Die Batterietechnologie schliesst extrem schnell zur Verbrenner Reichweite auf. Sobald BYD ein europäisches Werk am Laufen hat, wird sich zeigen, wie gut sich Stellantis und VW im Heimatmarkt Deutschland behaupten. Wenn die Polo/Golf Klasse bei VW im dt/europ Markt wegbricht, bleibt nicht mehr viel von den gelobten Volumenvorteilen. Sicherlich werden nicht gleich entsprechende Volumen chinesischer Wettbewerber in europäischen Werken gefertigt werden, aber schon allein ein Werk wird die Marge der dt Volumenhersteller unter Druck bringen.