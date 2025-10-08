    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Mehr Kaufkraft beim Autokauf

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europäer sparen wieder kürzer für das Volksauto VW Golf (FOTO)

    Grünwald (ots) - AutoScout24 Golf Index zeigt: Preise sinken 2024 europaweit /
    Unterschiede zwischen Ländern bleiben groß / Deutsche zahlen am meisten, Belgier
    am wenigsten

    Europas Autofahrer kommen ihrem Traumauto wieder schneller näher. Das zeigt der
    aktuelle AutoScout24 Gebrauchtwagen-Kaufkraft-Spiegel (https://www.autoscout24.d
    e/unternehmen/daten/mehr-kaufkraft-beim-autokauf-europaeer-sparen-kuerzer-fuer-d
    en-vw-golf/) für das Jahr 2024. Der sogenannte "Golf Index" berechnet, wie viele
    Monatsnettogehälter in fünf europäischen Ländern nötig sind, um sich einen
    gebrauchten VW Golf leisten zu können. Dafür setzt die Analyse den
    durchschnittlichen Gebrauchtwagenpreis des Volksautos ins Verhältnis zum
    jeweiligen Nettoeinkommen der Bevölkerung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    86,00€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    97,35€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In Deutschland liegt das monatliche Nettoeinkommen laut Eurostat bei
    durchschnittlich 2.302 Euro - nach Italien das zweitniedrigste im Vergleich.
    2024 reicht den Deutschen rechnerisch damit eine Sparzeit von 8,7
    Monatsgehältern (-0,7 Monate ggü. 2023). Am schnellsten kommen die Belgier zu
    ihrem Golf - dort genügen 5,7 Monatsgehälter (-1,2). Am längsten müssen die
    Italiener sparen: 9,6 Monate , allerdings ebenfalls 1,2 Monate weniger als im
    Vorjahr. Auch die Niederländer (6,0 Monate; -1,0) und Österreicher (6,1 Monate;
    -0,6) verzeichnen eine positive Entwicklung.

    "Die gute Nachricht lautet: In allen betrachteten Ländern müssen Verbraucher
    weniger lang sparen als noch im Vorjahr. Der Golf Index zeigt, dass die
    Kaufkraft wieder im Aufwind ist - auch wenn das Preisniveau insgesamt hoch
    bleibt", erklärt Stefan Schneck, Vertriebschef Deutschland bei AutoScout24.

    Preisrückgänge in allen Märkten - am deutlichsten in Belgien und den
    Niederlanden

    Ein Grund für die gestiegene Kaufkraft sind sinkende
    VW-Golf-Gebrauchtwagenpreise im Vergleich zu 2023. Die Anschaffungskosten
    unterscheiden sich jedoch stark je nach Land:

    - Deutschland: 19.912 Euro (-715 Euro / -3,5 % ggü. 2023)
    - Österreich: 16.979 Euro (-519 Euro / -3,0 %)
    - Italien: 16.406 Euro (-1.441 Euro / -8,1 %)
    - Niederlande: 16.040 Euro (-1.958 Euro / -10,9 %)
    - Belgien: 14.427 Euro (-2.246 Euro / -13,5 %)

    In Belgien, den Niederlanden und Italien ist das Fahrzeugangebot vergleichsweise
    alt - gut zwei Drittel der angebotenen Golfs sind älter als fünf Jahre. 2024 ist
    der Bestand in den drei Ländern zudem weiter gealtert, sodass mehr preisgünstige
    Fahrzeuge auf den Markt kamen. Zusätzlich wirken sich lokale Förderprogramme
    oder Rabattaktionen für bestimmte Antriebsarten oder Modelle immer auch auf den
    Gesamtmarkt aus.

    "Im Mutterland des VW Golf greifen Käufer hingegen am tiefsten in die Tasche.
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mehr Kaufkraft beim Autokauf Europäer sparen wieder kürzer für das Volksauto VW Golf (FOTO) AutoScout24 Golf Index zeigt: Preise sinken 2024 europaweit / Unterschiede zwischen Ländern bleiben groß / Deutsche zahlen am meisten, Belgier am wenigsten Europas Autofahrer kommen ihrem Traumauto wieder schneller näher. Das zeigt der aktuelle …