Wertschätzung, Qualifikation und neue Arbeitsmethoden
Fach- und Führungskräfte-Barometer zeigt großes Potenzial im öffentlichen Dienst (FOTO)
Bonn (ots) - Das "Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025" der dbb akademie e. V
. zeigt: Die Beschäftigten bringen hohe Veränderungsbereitschaft mit, aber jetzt
brauchen sie Anerkennung, moderne Strukturen und bessere Möglichkeiten zur
Weiterbildung und Entwicklung.
Demografischer Wandel, zunehmender Fach- und Führungskräftemangel, schleppende
Digitalisierung und der Wunsch nach mehr Flexibilität: Der öffentliche Dienst
sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Gleichzeitig macht das
Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 (https://barometer.dbbakademie.de/) der
dbb akademie e. V. deutlich, dass die Beschäftigten bereit sind, diesen Wandel
aktiv mitzugestalten - sofern die Rahmenbedingungen stimmen.
Handlungsbedarf bei Wertschätzung
Insgesamt 2.818 Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst nahmen an der
Online-Befragung des Bildungsinstituts teil, darunter rund zwei Drittel
Fachkräfte und ein Drittel Führungskräfte. Die Ergebnisse zeigen: Im
öffentlichen Dienst gibt es Handlungsbedarf - und gleichzeitig enormes
Potenzial. Herausfordernd zeigt sich insbesondere das Thema Wertschätzung: So
liegt der Net Promoter Score (NPS) in dieser Kategorie bei -49 bei den Fach- und
bei -39 bei den Führungskräften. Die allgemeine Arbeitszufriedenheit bewerten
die befragten Fachkräfte mit -37, die Führungskräfte mit -26. Vor allem jüngere
Beschäftigte der Generation Z fühlen sich häufig nicht gesehen und nur
unzureichend unterstützt.
Offenheit für Veränderungen in allen Generationen
Gerade die jüngeren Beschäftigten stehen zugleich auch für Aufbruch und
Veränderungsbereitschaft. Das Barometer zeigt: Der Net Promoter Score zur
Offenheit für neue Strategien, Arbeitsformen und Ansätze ist bei der Generation
Z am höchsten: Bei den Fachkräften beträgt der Wert +47, bei den Führungskräften
sogar knapp +50. Gleichzeitig bewegen sich aber auch die Werte der mittleren und
älteren Jahrgänge im klar positiven Bereich: sie liegen zwischen +32 und +43.
Noch deutlicher fällt der Stellenwert von Weiterbildung aus: Mit einem NPS von
+54 betrachten viele Fach- und Führungskräfte sie als zentralen Schlüssel zur
Weiterentwicklung. Das zeigt: Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sind die
Menschen im öffentlichen Dienst bereit, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und
zukunftsfähig zu machen.
"Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll: Viele Fach- und Führungskräfte sind
bereit, ihre berufliche Entwicklung aktiv voranzutreiben und Veränderungen
mitzugestalten. Dieser Veränderungswille ist ein enormes Potenzial für die
