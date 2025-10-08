Fach- und Führungskräfte-Barometer zeigt großes Potenzial im öffentlichen Dienst (FOTO)

Bonn (ots) - Das "Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025" der dbb akademie e. V

. zeigt: Die Beschäftigten bringen hohe Veränderungsbereitschaft mit, aber jetzt

brauchen sie Anerkennung, moderne Strukturen und bessere Möglichkeiten zur

Weiterbildung und Entwicklung.



Demografischer Wandel, zunehmender Fach- und Führungskräftemangel, schleppende

Digitalisierung und der Wunsch nach mehr Flexibilität: Der öffentliche Dienst

sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Gleichzeitig macht das

Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 (https://barometer.dbbakademie.de/) der

dbb akademie e. V. deutlich, dass die Beschäftigten bereit sind, diesen Wandel

aktiv mitzugestalten - sofern die Rahmenbedingungen stimmen.





Handlungsbedarf bei WertschätzungInsgesamt 2.818 Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst nahmen an derOnline-Befragung des Bildungsinstituts teil, darunter rund zwei DrittelFachkräfte und ein Drittel Führungskräfte. Die Ergebnisse zeigen: Imöffentlichen Dienst gibt es Handlungsbedarf - und gleichzeitig enormesPotenzial. Herausfordernd zeigt sich insbesondere das Thema Wertschätzung: Soliegt der Net Promoter Score (NPS) in dieser Kategorie bei -49 bei den Fach- undbei -39 bei den Führungskräften. Die allgemeine Arbeitszufriedenheit bewertendie befragten Fachkräfte mit -37, die Führungskräfte mit -26. Vor allem jüngereBeschäftigte der Generation Z fühlen sich häufig nicht gesehen und nurunzureichend unterstützt.Offenheit für Veränderungen in allen GenerationenGerade die jüngeren Beschäftigten stehen zugleich auch für Aufbruch undVeränderungsbereitschaft. Das Barometer zeigt: Der Net Promoter Score zurOffenheit für neue Strategien, Arbeitsformen und Ansätze ist bei der GenerationZ am höchsten: Bei den Fachkräften beträgt der Wert +47, bei den Führungskräftensogar knapp +50. Gleichzeitig bewegen sich aber auch die Werte der mittleren undälteren Jahrgänge im klar positiven Bereich: sie liegen zwischen +32 und +43.Noch deutlicher fällt der Stellenwert von Weiterbildung aus: Mit einem NPS von+54 betrachten viele Fach- und Führungskräfte sie als zentralen Schlüssel zurWeiterentwicklung. Das zeigt: Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sind dieMenschen im öffentlichen Dienst bereit, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten undzukunftsfähig zu machen."Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll: Viele Fach- und Führungskräfte sindbereit, ihre berufliche Entwicklung aktiv voranzutreiben und Veränderungenmitzugestalten. Dieser Veränderungswille ist ein enormes Potenzial für die