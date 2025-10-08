    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wertschätzung, Qualifikation und neue Arbeitsmethoden

    Fach- und Führungskräfte-Barometer zeigt großes Potenzial im öffentlichen Dienst (FOTO)

    Bonn (ots) - Das "Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025" der dbb akademie e. V
    . zeigt: Die Beschäftigten bringen hohe Veränderungsbereitschaft mit, aber jetzt
    brauchen sie Anerkennung, moderne Strukturen und bessere Möglichkeiten zur
    Weiterbildung und Entwicklung.

    Demografischer Wandel, zunehmender Fach- und Führungskräftemangel, schleppende
    Digitalisierung und der Wunsch nach mehr Flexibilität: Der öffentliche Dienst
    sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Gleichzeitig macht das
    Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025 (https://barometer.dbbakademie.de/) der
    dbb akademie e. V. deutlich, dass die Beschäftigten bereit sind, diesen Wandel
    aktiv mitzugestalten - sofern die Rahmenbedingungen stimmen.

    Handlungsbedarf bei Wertschätzung

    Insgesamt 2.818 Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst nahmen an der
    Online-Befragung des Bildungsinstituts teil, darunter rund zwei Drittel
    Fachkräfte und ein Drittel Führungskräfte. Die Ergebnisse zeigen: Im
    öffentlichen Dienst gibt es Handlungsbedarf - und gleichzeitig enormes
    Potenzial. Herausfordernd zeigt sich insbesondere das Thema Wertschätzung: So
    liegt der Net Promoter Score (NPS) in dieser Kategorie bei -49 bei den Fach- und
    bei -39 bei den Führungskräften. Die allgemeine Arbeitszufriedenheit bewerten
    die befragten Fachkräfte mit -37, die Führungskräfte mit -26. Vor allem jüngere
    Beschäftigte der Generation Z fühlen sich häufig nicht gesehen und nur
    unzureichend unterstützt.

    Offenheit für Veränderungen in allen Generationen

    Gerade die jüngeren Beschäftigten stehen zugleich auch für Aufbruch und
    Veränderungsbereitschaft. Das Barometer zeigt: Der Net Promoter Score zur
    Offenheit für neue Strategien, Arbeitsformen und Ansätze ist bei der Generation
    Z am höchsten: Bei den Fachkräften beträgt der Wert +47, bei den Führungskräften
    sogar knapp +50. Gleichzeitig bewegen sich aber auch die Werte der mittleren und
    älteren Jahrgänge im klar positiven Bereich: sie liegen zwischen +32 und +43.

    Noch deutlicher fällt der Stellenwert von Weiterbildung aus: Mit einem NPS von
    +54 betrachten viele Fach- und Führungskräfte sie als zentralen Schlüssel zur
    Weiterentwicklung. Das zeigt: Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sind die
    Menschen im öffentlichen Dienst bereit, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und
    zukunftsfähig zu machen.

    "Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll: Viele Fach- und Führungskräfte sind
    bereit, ihre berufliche Entwicklung aktiv voranzutreiben und Veränderungen
    mitzugestalten. Dieser Veränderungswille ist ein enormes Potenzial für die
