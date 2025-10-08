Frau Claudia Korf wird ab 1. Januar 2026 stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der ABDA (FOTO)
Berlin (ots) - Frau Claudia Korf, seit 2014 Geschäftsführerin des
Geschäftsbereichs Ökonomie der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände, der Bundesapothekerkammer (BAK) und des Deutschen
Apothekerverbandes e.V. (DAV), übernimmt zum 1. Januar 2026 die Position der
stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin von ABDA, BAK und DAV.
Mit dieser Personalentscheidung wird das künftige Leitungsteam der drei
Organisationen komplettiert: Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Dr.
Sebastian Schmitz zum Jahresende 2025 wird Frau Franziska Erdle als
Hauptgeschäftsführerin die Nachfolge antreten, Frau Claudia Korf wird ihr als
Stellvertreterin zur Seite stehen.
ABDA-Präsident Thomas Preis erklärte:
"Wir freuen uns sehr, dass Frau Korf mit ihrer großen Erfahrung und ihrem
strategischen Blick in neuer Funktion für uns tätig sein wird. Sie hat den
Geschäftsbereich Ökonomie in den vergangenen Jahren mit großem Erfolg geführt
und maßgeblich geprägt. Mit ihrer Expertise wird sie auch in der
Hauptgeschäftsführung von ABDA, DAV und BAK entscheidend zur Weiterentwicklung
unseres Berufsstandes beitragen."
Mehr Informationen auf http://www.abda.de
Pressekontakt:
Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.de
Dr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 40004-134,
u.sellerberg@abda.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/6133451
OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände
