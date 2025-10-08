Frau Claudia Korf wird ab 1. Januar 2026 stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der ABDA (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Berlin (ots) - Frau Claudia Korf, seit 2014 Geschäftsführerin des
    Geschäftsbereichs Ökonomie der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher
    Apothekerverbände, der Bundesapothekerkammer (BAK) und des Deutschen
    Apothekerverbandes e.V. (DAV), übernimmt zum 1. Januar 2026 die Position der
    stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin von ABDA, BAK und DAV.

    Mit dieser Personalentscheidung wird das künftige Leitungsteam der drei
    Organisationen komplettiert: Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Dr.
    Sebastian Schmitz zum Jahresende 2025 wird Frau Franziska Erdle als
    Hauptgeschäftsführerin die Nachfolge antreten, Frau Claudia Korf wird ihr als
    Stellvertreterin zur Seite stehen.

    ABDA-Präsident Thomas Preis erklärte:

    "Wir freuen uns sehr, dass Frau Korf mit ihrer großen Erfahrung und ihrem
    strategischen Blick in neuer Funktion für uns tätig sein wird. Sie hat den
    Geschäftsbereich Ökonomie in den vergangenen Jahren mit großem Erfolg geführt
    und maßgeblich geprägt. Mit ihrer Expertise wird sie auch in der
    Hauptgeschäftsführung von ABDA, DAV und BAK entscheidend zur Weiterentwicklung
    unseres Berufsstandes beitragen."

