Frau Claudia Korf wird ab 1. Januar 2026 stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der ABDA (FOTO)

Berlin (ots) - Frau Claudia Korf, seit 2014 Geschäftsführerin des

Geschäftsbereichs Ökonomie der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher

Apothekerverbände, der Bundesapothekerkammer (BAK) und des Deutschen

Apothekerverbandes e.V. (DAV), übernimmt zum 1. Januar 2026 die Position der

stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin von ABDA, BAK und DAV.



Mit dieser Personalentscheidung wird das künftige Leitungsteam der drei

Organisationen komplettiert: Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Dr.

Sebastian Schmitz zum Jahresende 2025 wird Frau Franziska Erdle als

Hauptgeschäftsführerin die Nachfolge antreten, Frau Claudia Korf wird ihr als

Stellvertreterin zur Seite stehen.





ABDA-Präsident Thomas Preis erklärte:



"Wir freuen uns sehr, dass Frau Korf mit ihrer großen Erfahrung und ihrem

strategischen Blick in neuer Funktion für uns tätig sein wird. Sie hat den

Geschäftsbereich Ökonomie in den vergangenen Jahren mit großem Erfolg geführt

und maßgeblich geprägt. Mit ihrer Expertise wird sie auch in der

Hauptgeschäftsführung von ABDA, DAV und BAK entscheidend zur Weiterentwicklung

unseres Berufsstandes beitragen."



Mehr Informationen auf http://www.abda.de



Pressekontakt:



Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.de

Dr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 40004-134,

u.sellerberg@abda.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/6133451

OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände







