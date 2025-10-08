Vantage: 50 Mio. $ Versicherung für Ihren Schutz!
Vantage Markets verstärkt seinen Versicherungsschutz auf beeindruckende 50 Millionen US-Dollar. CEO Marc Despallieres unterstreicht, dass dies das Kundenvertrauen stärken soll. Die neue Excess-of-Loss-Police von Lloyd's of London bietet Schutz im Insolvenzfall. Vantage setzt auf globale Best Practices und investiert in Technologien zur Vertrauensbildung.
- Vantage Markets erhöht seinen Versicherungsschutz auf 50 Millionen US-Dollar, was eine Steigerung von 1 Million US-Dollar darstellt.
- Die neue Versicherung ist eine Excess-of-Loss-Police von Lloyd's of London, die im Insolvenzfall Schutz bietet.
- CEO Marc Despallieres betont, dass der erweiterte Versicherungsschutz das Vertrauen der Kunden stärken soll.
- Die Erhöhung des Versicherungsschutzes adressiert die Bedenken neuer Händler bezüglich der Sicherheit ihrer Fonds.
- Vantage verpflichtet sich zu globalen Best Practices in Bezug auf Transparenz und Verantwortung.
- Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Handelsmöglichkeiten und investiert in Technologien zur Stärkung des Kundenvertrauens.
