Vantage: 50 Mio. $ Versicherung für Ihren Schutz!

Vantage Markets verstärkt seinen Versicherungsschutz auf beeindruckende 50 Millionen US-Dollar. CEO Marc Despallieres unterstreicht, dass dies das Kundenvertrauen stärken soll. Die neue Excess-of-Loss-Police von Lloyd's of London bietet Schutz im Insolvenzfall. Vantage setzt auf globale Best Practices und investiert in Technologien zur Vertrauensbildung.

