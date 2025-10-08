    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Vantage: 50 Mio. $ Versicherung für Ihren Schutz!

    Vantage Markets verstärkt seinen Versicherungsschutz auf beeindruckende 50 Millionen US-Dollar. CEO Marc Despallieres unterstreicht, dass dies das Kundenvertrauen stärken soll. Die neue Excess-of-Loss-Police von Lloyd's of London bietet Schutz im Insolvenzfall. Vantage setzt auf globale Best Practices und investiert in Technologien zur Vertrauensbildung.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Vantage Markets erhöht seinen Versicherungsschutz auf 50 Millionen US-Dollar, was eine Steigerung von 1 Million US-Dollar darstellt.
    • Die neue Versicherung ist eine Excess-of-Loss-Police von Lloyd's of London, die im Insolvenzfall Schutz bietet.
    • CEO Marc Despallieres betont, dass der erweiterte Versicherungsschutz das Vertrauen der Kunden stärken soll.
    • Die Erhöhung des Versicherungsschutzes adressiert die Bedenken neuer Händler bezüglich der Sicherheit ihrer Fonds.
    • Vantage verpflichtet sich zu globalen Best Practices in Bezug auf Transparenz und Verantwortung.
    • Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Handelsmöglichkeiten und investiert in Technologien zur Stärkung des Kundenvertrauens.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
