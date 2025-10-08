US-Graphit: Heimische Lieferkette boomt mit besten Aussichten
Doyon Limited und Aleut investieren 5 Millionen US-Dollar in Graphite One Inc., um das bedeutende 'Graphite Creek'-Projekt zu fördern, das die größte Graphitlagerstätte der USA erschließt.
- "Doyon Limited" und "Aleut" investieren 5 Millionen US-Dollar in Graphite One Inc. durch eine nicht vermittelte Privatplatzierung.
- Die Investition umfasst 8.514.024 Einheiten zu einem Preis von 0,82 C$ pro Einheit, mit einem Bruttoerlös von 5,0 Millionen US$ (7,0 Millionen C$).
- Der Erlös wird für Umweltstudien und das Genehmigungsverfahren für das "Graphite Creek"-Projekt sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
- Graphite One plant eine vollständig inländische US-Lieferkette für Graphitmaterialien, einschließlich einer Produktionsanlage in Ohio und der Mine "Graphite Creek" in Alaska.
- Die "Graphite Creek"-Lagerstätte gilt als die größte natürliche Graphitlagerstätte in den USA und eine der größten weltweit.
- Graphite One hat Absichtserklärungen mit der EXIM Bank über Darlehen von bis zu 895 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Mine und Produktionsanlage unterzeichnet.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Graphite One ist am 06.11.2025.
