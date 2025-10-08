21 0 Kommentare US-Graphit: Heimische Lieferkette boomt mit besten Aussichten

Doyon Limited und Aleut investieren 5 Millionen US-Dollar in Graphite One Inc., um das bedeutende 'Graphite Creek'-Projekt zu fördern, das die größte Graphitlagerstätte der USA erschließt.

"Doyon Limited" und "Aleut" investieren 5 Millionen US-Dollar in Graphite One Inc. durch eine nicht vermittelte Privatplatzierung.

Die Investition umfasst 8.514.024 Einheiten zu einem Preis von 0,82 C$ pro Einheit, mit einem Bruttoerlös von 5,0 Millionen US$ (7,0 Millionen C$).

Der Erlös wird für Umweltstudien und das Genehmigungsverfahren für das "Graphite Creek"-Projekt sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Graphite One plant eine vollständig inländische US-Lieferkette für Graphitmaterialien, einschließlich einer Produktionsanlage in Ohio und der Mine "Graphite Creek" in Alaska.

Die "Graphite Creek"-Lagerstätte gilt als die größte natürliche Graphitlagerstätte in den USA und eine der größten weltweit.

Graphite One hat Absichtserklärungen mit der EXIM Bank über Darlehen von bis zu 895 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Mine und Produktionsanlage unterzeichnet.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Graphite One ist am 06.11.2025.



Lesen Sie auch Schatz in Alaska 211 Prozent an einem Tag: Trump lässt Trilogy-Metals-Aktie explodieren Historischer Meilenstein Paukenschlag: Gold knackt 4.000-Dollar-Marke! Aktien explodieren 2025 US-Aktien: 7 geheime Gewinner mit über 400 Prozent Plus! Analysten warnen vor Engpass Explosionsgefahr am Rohstoffmarkt: Steht Silber vor der Jahrhundert-Rallye?





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

