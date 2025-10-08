Unternehmensberatung Inverto eröffnet neuen Standort in Berlin (FOTO)

Köln/Berlin (ots) -



- Managing Director Stefan Oprée leitet das Berliner Inverto-Büro

- Inverto feiert 25-jähriges Bestehen und komplettiert Landkarte in Deutschland



Inverto, die auf Einkauf und Lieferkettenmanagement spezialisierte Tochter der

Boston Consulting Group, eröffnet ein neues Büro in Berlin und komplettiert

damit die eigene Aufstellung in Deutschland. Die Unternehmensberatung startet

mit einem rund zehnköpfigen Team in der Hauptstadt, Leiter des Standorts wird

Managing Director Stefan Oprée.





Stefan Oprée ist Experte für Einkauf und Supply Chain Management in der

Biopharma- und Medizintechnikbranche. Der 44-Jährige begann seine Karriere als

Consultant bei Inverto und verließ das Unternehmen 2012 als Project Manager, um

Führungserfahrung außerhalb der Beratungsbranche zu sammeln. 2018 kehrte er zu

Inverto zurück und ist seither Teil des Führungsteams des Fachbereichs

Healthcare. Dort unterstützt er internationale Kunden unter anderem bei

Einkaufstransformationen, der Optimierung von Lieferantenportfolios sowie bei

strategischen Verhandlungsprogrammen.



Mit der Eröffnung des neuen Standorts in Berlin ist Inverto nun in allen

wichtigen deutschen Wirtschaftszentren präsent. Die 2000 in Köln gegründete

Unternehmensberatung unterhält neben Köln Büros in Hamburg, Frankfurt und

München. "Die kreative Energie, die Kultur und die besondere Dynamik Berlins

sind ein zusätzlicher, starker Impuls für uns", sagt Oprée. "Die Nähe zu unserer

Muttergesellschaft und allen Töchtern gibt uns die Möglichkeit, teamübergreifend

innovative und zukunftsorientierte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln."

Inverto bezieht Räume im neu errichteten Bürogebäude von BCG auf dem Areal des

historischen Postbahnhofs nahe dem Ostbahnhof.



Einkauf und Supply Chain Management als Schlüsselfunktionen für

Wettbewerbsfähigkeit



Einkauf und Lieferkettenmanagement haben sich in den vergangenen Jahren zu

zentralen strategischen Themen für Entscheider entwickelt, erläutert Inverto-CEO

Daniel Weise: "Der Einkauf navigiert die Unternehmen durch die aktuell unruhigen

Zeiten, stabilisiert die Resilienz, stärkt die Innovationskraft und erfüllt

gesetzliche Nachhaltigkeitskriterien. Wir sehen einen deutlich steigenden Bedarf

an diesen Kompetenzen und wachsen daher in Deutschland und weltweit." Die

Unternehmensberatung verfügt im Jahr des 25-jährigen Bestehens über Präsenzen in

Europa, den USA, Südostasien und dem Nahen Osten.



Über Inverto



Inverto ist eine der weltweit führenden Unternehmensberatungen für strategischen

Einkauf und Supply-Chain-Management. Die Beratungsgesellschaft geht mit ihren

Services weit über reines Kostenmanagement hinaus, um für ihre Kunden echten

Mehrwert und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Inverto transformiert Einkaufs-

und Lieferkettenfunktionen, fördert Innovation, Resilienz und Nachhaltigkeit und

ermöglicht damit langfristigen Erfolg.



Als Tochter der Boston Consulting Group (BCG) erweitert Inverto das umfangreiche

Leistungsangebot von BCG mit einer breiten Palette Lösungen zur Optimierung des

Einkaufs. Inverto beschäftigt derzeit mehr als 700 Expert:innen auf drei

Kontinenten. Zu den Kunden zählen weltweit bekannte Marken aus allen Branchen

sowie führende Private-Equity-Firmen.



Mehr Informationen unter https://www.inverto.com .



Pressekontakt:



INVERTO GmbH - Lichtstraße 43 i - 50825 Köln

Ina Ullrich - PR Manager

Phone: +49 221 485 687 265 - Email: mailto:presse@inverto.com -

Web: http://www.inverto.com/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/70186/6133455

OTS: INVERTO GmbH







