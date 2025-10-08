    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Unternehmensberatung Inverto eröffnet neuen Standort in Berlin (FOTO)

    Köln/Berlin (ots) -

    - Managing Director Stefan Oprée leitet das Berliner Inverto-Büro
    - Inverto feiert 25-jähriges Bestehen und komplettiert Landkarte in Deutschland

    Inverto, die auf Einkauf und Lieferkettenmanagement spezialisierte Tochter der
    Boston Consulting Group, eröffnet ein neues Büro in Berlin und komplettiert
    damit die eigene Aufstellung in Deutschland. Die Unternehmensberatung startet
    mit einem rund zehnköpfigen Team in der Hauptstadt, Leiter des Standorts wird
    Managing Director Stefan Oprée.

    Stefan Oprée ist Experte für Einkauf und Supply Chain Management in der
    Biopharma- und Medizintechnikbranche. Der 44-Jährige begann seine Karriere als
    Consultant bei Inverto und verließ das Unternehmen 2012 als Project Manager, um
    Führungserfahrung außerhalb der Beratungsbranche zu sammeln. 2018 kehrte er zu
    Inverto zurück und ist seither Teil des Führungsteams des Fachbereichs
    Healthcare. Dort unterstützt er internationale Kunden unter anderem bei
    Einkaufstransformationen, der Optimierung von Lieferantenportfolios sowie bei
    strategischen Verhandlungsprogrammen.

    Mit der Eröffnung des neuen Standorts in Berlin ist Inverto nun in allen
    wichtigen deutschen Wirtschaftszentren präsent. Die 2000 in Köln gegründete
    Unternehmensberatung unterhält neben Köln Büros in Hamburg, Frankfurt und
    München. "Die kreative Energie, die Kultur und die besondere Dynamik Berlins
    sind ein zusätzlicher, starker Impuls für uns", sagt Oprée. "Die Nähe zu unserer
    Muttergesellschaft und allen Töchtern gibt uns die Möglichkeit, teamübergreifend
    innovative und zukunftsorientierte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln."
    Inverto bezieht Räume im neu errichteten Bürogebäude von BCG auf dem Areal des
    historischen Postbahnhofs nahe dem Ostbahnhof.

    Einkauf und Supply Chain Management als Schlüsselfunktionen für
    Wettbewerbsfähigkeit

    Einkauf und Lieferkettenmanagement haben sich in den vergangenen Jahren zu
    zentralen strategischen Themen für Entscheider entwickelt, erläutert Inverto-CEO
    Daniel Weise: "Der Einkauf navigiert die Unternehmen durch die aktuell unruhigen
    Zeiten, stabilisiert die Resilienz, stärkt die Innovationskraft und erfüllt
    gesetzliche Nachhaltigkeitskriterien. Wir sehen einen deutlich steigenden Bedarf
    an diesen Kompetenzen und wachsen daher in Deutschland und weltweit." Die
    Unternehmensberatung verfügt im Jahr des 25-jährigen Bestehens über Präsenzen in
    Europa, den USA, Südostasien und dem Nahen Osten.

    Über Inverto

    Inverto ist eine der weltweit führenden Unternehmensberatungen für strategischen
    Einkauf und Supply-Chain-Management. Die Beratungsgesellschaft geht mit ihren
    Services weit über reines Kostenmanagement hinaus, um für ihre Kunden echten
    Mehrwert und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Inverto transformiert Einkaufs-
    und Lieferkettenfunktionen, fördert Innovation, Resilienz und Nachhaltigkeit und
    ermöglicht damit langfristigen Erfolg.

    Als Tochter der Boston Consulting Group (BCG) erweitert Inverto das umfangreiche
    Leistungsangebot von BCG mit einer breiten Palette Lösungen zur Optimierung des
    Einkaufs. Inverto beschäftigt derzeit mehr als 700 Expert:innen auf drei
    Kontinenten. Zu den Kunden zählen weltweit bekannte Marken aus allen Branchen
    sowie führende Private-Equity-Firmen.

    Mehr Informationen unter https://www.inverto.com .

