Unternehmensberatung Inverto eröffnet neuen Standort in Berlin (FOTO)
- Managing Director Stefan Oprée leitet das Berliner Inverto-Büro
- Inverto feiert 25-jähriges Bestehen und komplettiert Landkarte in Deutschland
Inverto, die auf Einkauf und Lieferkettenmanagement spezialisierte Tochter der
Boston Consulting Group, eröffnet ein neues Büro in Berlin und komplettiert
damit die eigene Aufstellung in Deutschland. Die Unternehmensberatung startet
mit einem rund zehnköpfigen Team in der Hauptstadt, Leiter des Standorts wird
Managing Director Stefan Oprée.
Stefan Oprée ist Experte für Einkauf und Supply Chain Management in der
Biopharma- und Medizintechnikbranche. Der 44-Jährige begann seine Karriere als
Consultant bei Inverto und verließ das Unternehmen 2012 als Project Manager, um
Führungserfahrung außerhalb der Beratungsbranche zu sammeln. 2018 kehrte er zu
Inverto zurück und ist seither Teil des Führungsteams des Fachbereichs
Healthcare. Dort unterstützt er internationale Kunden unter anderem bei
Einkaufstransformationen, der Optimierung von Lieferantenportfolios sowie bei
strategischen Verhandlungsprogrammen.
Mit der Eröffnung des neuen Standorts in Berlin ist Inverto nun in allen
wichtigen deutschen Wirtschaftszentren präsent. Die 2000 in Köln gegründete
Unternehmensberatung unterhält neben Köln Büros in Hamburg, Frankfurt und
München. "Die kreative Energie, die Kultur und die besondere Dynamik Berlins
sind ein zusätzlicher, starker Impuls für uns", sagt Oprée. "Die Nähe zu unserer
Muttergesellschaft und allen Töchtern gibt uns die Möglichkeit, teamübergreifend
innovative und zukunftsorientierte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln."
Inverto bezieht Räume im neu errichteten Bürogebäude von BCG auf dem Areal des
historischen Postbahnhofs nahe dem Ostbahnhof.
Einkauf und Supply Chain Management als Schlüsselfunktionen für
Wettbewerbsfähigkeit
Einkauf und Lieferkettenmanagement haben sich in den vergangenen Jahren zu
zentralen strategischen Themen für Entscheider entwickelt, erläutert Inverto-CEO
Daniel Weise: "Der Einkauf navigiert die Unternehmen durch die aktuell unruhigen
Zeiten, stabilisiert die Resilienz, stärkt die Innovationskraft und erfüllt
gesetzliche Nachhaltigkeitskriterien. Wir sehen einen deutlich steigenden Bedarf
an diesen Kompetenzen und wachsen daher in Deutschland und weltweit." Die
Unternehmensberatung verfügt im Jahr des 25-jährigen Bestehens über Präsenzen in
Europa, den USA, Südostasien und dem Nahen Osten.
Über Inverto
Inverto ist eine der weltweit führenden Unternehmensberatungen für strategischen
Einkauf und Supply-Chain-Management. Die Beratungsgesellschaft geht mit ihren
Services weit über reines Kostenmanagement hinaus, um für ihre Kunden echten
Mehrwert und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Inverto transformiert Einkaufs-
und Lieferkettenfunktionen, fördert Innovation, Resilienz und Nachhaltigkeit und
ermöglicht damit langfristigen Erfolg.
Als Tochter der Boston Consulting Group (BCG) erweitert Inverto das umfangreiche
Leistungsangebot von BCG mit einer breiten Palette Lösungen zur Optimierung des
Einkaufs. Inverto beschäftigt derzeit mehr als 700 Expert:innen auf drei
Kontinenten. Zu den Kunden zählen weltweit bekannte Marken aus allen Branchen
sowie führende Private-Equity-Firmen.
Mehr Informationen unter https://www.inverto.com .
