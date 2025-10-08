Mental Health Fact Check von TÜV Rheinland
Psychische Belastungen im Unternehmen rechtzeitig erkennen (FOTO)
Köln (ots) -
- Mentale Gesundheit beeinflusst Zukunftsfähigkeit von Unternehmen
- Psychische Belastungen betreffen Organisation, Teams und Beschäftigte
- Orientierung durch Mental Health Fact Check
- Beratung durch Expertinnen und Experten für Arbeits-, Betriebs- und
Organisationspsychologie von TÜV Rheinland: http://www.tuv.com/abo-psychologie
"Lass Zuversicht wachsen" - unter dieser Überschrift steht die diesjährige Woche
der seelischen Gesundheit
(https://www.seelischegesundheit.net/aktionen/aktionswoche/) , die rund um den
10. Oktober, den World Mental Health Day der World Health Organization (WHO),
stattfindet. Doch Zuversicht ist schwierig, wenn finanzielle Sorgen, familiäre
Herausforderungen, ungünstige Strukturen oder steigende Anforderungen im Beruf
zur Belastung werden. Aktuelle Daten des BKK Dachverbands (https://www.bkk-dachv
erband.de/fileadmin/Artikelsystem/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen_2025/BKK
_Dachverband_Pressemitteilung_Jahresauswertung_der_AU-Zahlen_2024.pdf) für 2024
zeigen: Psychische Erkrankungen gehen mit langen Ausfallzeiten einher, im
Durchschnitt fallen Betroffene mehr als fünf Wochen aus. Aus Sicht der
Unternehmen sind damit hohe Kosten und der Verlust von Expertenwissen verbunden.
"Psychische Belastungen können ganz unterschiedliche Ursachen haben - von der
Organisation über die Teamdynamik bis hin zur individuellen Belastbarkeit der
Beschäftigten", sagt Iris Dohmen, die als Psychologin bei TÜV Rheinland
Unternehmen und Organisationen bei psychologischen Fragestellungen betreut.
Mentale Gesundheit - ein Thema für das ganze Unternehmen
Um psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen und einer möglichen
Berufsunfähigkeit vorzubeugen, müssen Unternehmen jedoch wissen, wo und aus
welchem Grund sie auftreten. Genau hier setzt ein neues Angebot von TÜV
Rheinland zur Überprüfung der psychischen Gesundheit in Unternehmen an: der
Mental Health Fact Check (https://www.tuv.com/germany/de/lp/academy-lifecare/arb
eitsmedizinischer-dienst/main-navigation/mental-health/) .
Betriebspsychologinnen und -psychologen von TÜV Rheinland ermitteln hierfür im
Dialog mit Entscheidern direkt im Unternehmen den Status quo der mentalen
Gesundheit. "Die mentale Gesundheit ist kein Thema, das nur den einzelnen
Beschäftigten betrifft. Sie ist vielmehr der zentrale Faktor für die
Handlungsfähigkeit und Produktivität von Unternehmen", betont Iris Dohmen.
Systemische Einflussfaktoren für die mentale Gesundheit identifizieren
Liegen Belastungen in der Organisation selbst begründet, ist die
Unternehmenskultur Auslöser oder treten sie auf, weil Teams ungünstig
- Mentale Gesundheit beeinflusst Zukunftsfähigkeit von Unternehmen
- Psychische Belastungen betreffen Organisation, Teams und Beschäftigte
- Orientierung durch Mental Health Fact Check
- Beratung durch Expertinnen und Experten für Arbeits-, Betriebs- und
Organisationspsychologie von TÜV Rheinland: http://www.tuv.com/abo-psychologie
"Lass Zuversicht wachsen" - unter dieser Überschrift steht die diesjährige Woche
der seelischen Gesundheit
(https://www.seelischegesundheit.net/aktionen/aktionswoche/) , die rund um den
10. Oktober, den World Mental Health Day der World Health Organization (WHO),
stattfindet. Doch Zuversicht ist schwierig, wenn finanzielle Sorgen, familiäre
Herausforderungen, ungünstige Strukturen oder steigende Anforderungen im Beruf
zur Belastung werden. Aktuelle Daten des BKK Dachverbands (https://www.bkk-dachv
erband.de/fileadmin/Artikelsystem/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen_2025/BKK
_Dachverband_Pressemitteilung_Jahresauswertung_der_AU-Zahlen_2024.pdf) für 2024
zeigen: Psychische Erkrankungen gehen mit langen Ausfallzeiten einher, im
Durchschnitt fallen Betroffene mehr als fünf Wochen aus. Aus Sicht der
Unternehmen sind damit hohe Kosten und der Verlust von Expertenwissen verbunden.
"Psychische Belastungen können ganz unterschiedliche Ursachen haben - von der
Organisation über die Teamdynamik bis hin zur individuellen Belastbarkeit der
Beschäftigten", sagt Iris Dohmen, die als Psychologin bei TÜV Rheinland
Unternehmen und Organisationen bei psychologischen Fragestellungen betreut.
Mentale Gesundheit - ein Thema für das ganze Unternehmen
Um psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen und einer möglichen
Berufsunfähigkeit vorzubeugen, müssen Unternehmen jedoch wissen, wo und aus
welchem Grund sie auftreten. Genau hier setzt ein neues Angebot von TÜV
Rheinland zur Überprüfung der psychischen Gesundheit in Unternehmen an: der
Mental Health Fact Check (https://www.tuv.com/germany/de/lp/academy-lifecare/arb
eitsmedizinischer-dienst/main-navigation/mental-health/) .
Betriebspsychologinnen und -psychologen von TÜV Rheinland ermitteln hierfür im
Dialog mit Entscheidern direkt im Unternehmen den Status quo der mentalen
Gesundheit. "Die mentale Gesundheit ist kein Thema, das nur den einzelnen
Beschäftigten betrifft. Sie ist vielmehr der zentrale Faktor für die
Handlungsfähigkeit und Produktivität von Unternehmen", betont Iris Dohmen.
Systemische Einflussfaktoren für die mentale Gesundheit identifizieren
Liegen Belastungen in der Organisation selbst begründet, ist die
Unternehmenskultur Auslöser oder treten sie auf, weil Teams ungünstig
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Advanced Micro Devices - 863186 - US0079031078
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Advanced Micro Devices. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
jameslabrie schrieb gestern 16:33
ten x trading sieht langfristig 280dollar mindestensmitdiskutieren »
Nokery schrieb 06.10.25, 23:00
Na ja, die Verwässerung tritt nur ein wenn auch Meilensteine beim Verkauf von AMD-Chips bis zu 6 GW erreicht werden. AMD etabliert sich als klare Nummer 2 hinter Nvidia. Der TAM ist einfach soooo groß, als das es nur einen Gewinner geben kann.mitdiskutieren »
Nokery schrieb 06.10.25, 18:49
Open AI erhält von AMD optional nahezu 10% Anteile im Wert von aktuell ca. 36 Mrd.... und bezahlt glaube bei 0,01$/Option nur ca. 1,6 Mio... So subventioniert man geschickt eigene Verkäufe.mitdiskutieren »
AMD stock skyrockets 30% as OpenAI looks to take stake in AI chipmaker
https://www.cnbc.com/2025/10/06/openai-amd-chip-deal-ai.html?__source=androidappshare
AMD stock skyrockets 30% as OpenAI looks to take stake in AI chipmaker
https://www.cnbc.com/2025/10/06/openai-amd-chip-deal-ai.html?__source=androidappshare
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte