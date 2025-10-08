Psychische Belastungen im Unternehmen rechtzeitig erkennen (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Köln (ots) -

    - Mentale Gesundheit beeinflusst Zukunftsfähigkeit von Unternehmen
    - Psychische Belastungen betreffen Organisation, Teams und Beschäftigte
    - Orientierung durch Mental Health Fact Check
    - Beratung durch Expertinnen und Experten für Arbeits-, Betriebs- und
    Organisationspsychologie von TÜV Rheinland: http://www.tuv.com/abo-psychologie

    "Lass Zuversicht wachsen" - unter dieser Überschrift steht die diesjährige Woche
    der seelischen Gesundheit
    (https://www.seelischegesundheit.net/aktionen/aktionswoche/) , die rund um den
    10. Oktober, den World Mental Health Day der World Health Organization (WHO),
    stattfindet. Doch Zuversicht ist schwierig, wenn finanzielle Sorgen, familiäre
    Herausforderungen, ungünstige Strukturen oder steigende Anforderungen im Beruf
    zur Belastung werden. Aktuelle Daten des BKK Dachverbands (https://www.bkk-dachv
    erband.de/fileadmin/Artikelsystem/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen_2025/BKK
    _Dachverband_Pressemitteilung_Jahresauswertung_der_AU-Zahlen_2024.pdf) für 2024
    zeigen: Psychische Erkrankungen gehen mit langen Ausfallzeiten einher, im
    Durchschnitt fallen Betroffene mehr als fünf Wochen aus. Aus Sicht der
    Unternehmen sind damit hohe Kosten und der Verlust von Expertenwissen verbunden.
    "Psychische Belastungen können ganz unterschiedliche Ursachen haben - von der
    Organisation über die Teamdynamik bis hin zur individuellen Belastbarkeit der
    Beschäftigten", sagt Iris Dohmen, die als Psychologin bei TÜV Rheinland
    Unternehmen und Organisationen bei psychologischen Fragestellungen betreut.

    Mentale Gesundheit - ein Thema für das ganze Unternehmen

    Um psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen und einer möglichen
    Berufsunfähigkeit vorzubeugen, müssen Unternehmen jedoch wissen, wo und aus
    welchem Grund sie auftreten. Genau hier setzt ein neues Angebot von TÜV
    Rheinland zur Überprüfung der psychischen Gesundheit in Unternehmen an: der
    Mental Health Fact Check (https://www.tuv.com/germany/de/lp/academy-lifecare/arb
    eitsmedizinischer-dienst/main-navigation/mental-health/) .
    Betriebspsychologinnen und -psychologen von TÜV Rheinland ermitteln hierfür im
    Dialog mit Entscheidern direkt im Unternehmen den Status quo der mentalen
    Gesundheit. "Die mentale Gesundheit ist kein Thema, das nur den einzelnen
    Beschäftigten betrifft. Sie ist vielmehr der zentrale Faktor für die
    Handlungsfähigkeit und Produktivität von Unternehmen", betont Iris Dohmen.

    Systemische Einflussfaktoren für die mentale Gesundheit identifizieren

    Liegen Belastungen in der Organisation selbst begründet, ist die
    Unternehmenskultur Auslöser oder treten sie auf, weil Teams ungünstig
