Psychische Belastungen im Unternehmen rechtzeitig erkennen (FOTO)

Köln (ots) -- Mentale Gesundheit beeinflusst Zukunftsfähigkeit von Unternehmen- Psychische Belastungen betreffen Organisation, Teams und Beschäftigte- Orientierung durch Mental Health Fact Check- Beratung durch Expertinnen und Experten für Arbeits-, Betriebs- undOrganisationspsychologie von TÜV Rheinland: http://www.tuv.com/abo-psychologie"Lass Zuversicht wachsen" - unter dieser Überschrift steht die diesjährige Wocheder seelischen Gesundheit(https://www.seelischegesundheit.net/aktionen/aktionswoche/) , die rund um den10. Oktober, den World Mental Health Day der World Health Organization (WHO),stattfindet. Doch Zuversicht ist schwierig, wenn finanzielle Sorgen, familiäreHerausforderungen, ungünstige Strukturen oder steigende Anforderungen im Berufzur Belastung werden. Aktuelle Daten des BKK Dachverbands (https://www.bkk-dachverband.de/fileadmin/Artikelsystem/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen_2025/BKK_Dachverband_Pressemitteilung_Jahresauswertung_der_AU-Zahlen_2024.pdf) für 2024zeigen: Psychische Erkrankungen gehen mit langen Ausfallzeiten einher, imDurchschnitt fallen Betroffene mehr als fünf Wochen aus. Aus Sicht derUnternehmen sind damit hohe Kosten und der Verlust von Expertenwissen verbunden."Psychische Belastungen können ganz unterschiedliche Ursachen haben - von derOrganisation über die Teamdynamik bis hin zur individuellen Belastbarkeit derBeschäftigten", sagt Iris Dohmen, die als Psychologin bei TÜV RheinlandUnternehmen und Organisationen bei psychologischen Fragestellungen betreut.Mentale Gesundheit - ein Thema für das ganze UnternehmenUm psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen und einer möglichenBerufsunfähigkeit vorzubeugen, müssen Unternehmen jedoch wissen, wo und auswelchem Grund sie auftreten. Genau hier setzt ein neues Angebot von TÜVRheinland zur Überprüfung der psychischen Gesundheit in Unternehmen an: derMental Health Fact Check (https://www.tuv.com/germany/de/lp/academy-lifecare/arbeitsmedizinischer-dienst/main-navigation/mental-health/) .Betriebspsychologinnen und -psychologen von TÜV Rheinland ermitteln hierfür imDialog mit Entscheidern direkt im Unternehmen den Status quo der mentalenGesundheit. "Die mentale Gesundheit ist kein Thema, das nur den einzelnenBeschäftigten betrifft. Sie ist vielmehr der zentrale Faktor für dieHandlungsfähigkeit und Produktivität von Unternehmen", betont Iris Dohmen.Systemische Einflussfaktoren für die mentale Gesundheit identifizierenLiegen Belastungen in der Organisation selbst begründet, ist dieUnternehmenskultur Auslöser oder treten sie auf, weil Teams ungünstig