    Holtzbrinck eröffnet AI Hub in San Francisco, um Innovation in Wissenschaft, Bildung und Medien zu fördern (FOTO)

    San Francisco (ots) - Holtzbrinck, eine familiengeführte, internationale
    Mediengruppe, gibt heute die Eröffnung des Holtzbrinck AI Hub in San Francisco
    bekannt. Der AI Hub bietet Raum für Innovation, in dem ambitionierte Ideen in
    Wissenschaft, Bildung und Medien getestet und umgesetzt werden.

    Im AI Hub kommen Vordenkerinnen und Vordenker aus Wissenschaft und Wirtschaft,
    zusammen, um die Zukunft mit KI zu gestalten und - als Brücke zwischen Europa
    und den USA - strategische Partnerschaften zu fördern und neue Ideen zu
    verwirklichen.

    "Bei Holtzbrinck beobachten wir nicht nur, wie KI Wissenschaft, Bildung und
    Medien transformiert. Wir gestalten diese Zukunft aktiv und verantwortungsvoll
    mit", sagt Katharina Neubert, SVP Strategy & Investments und Managing Director
    des AI Hub. "Kaum ein Ort ist dafür so gut geeignet wie das Silicon Valley."

    Holtzbrinck bringt umfassende Expertise in Wissenschaft, Bildung und Medien in
    den AI Hub ein. Mit etablierten Marken und fundiertem Fachwissen bietet
    Holtzbrinck ein einzigartiges Testfeld für die Entwicklung und Validierung von
    KI-Lösungen. Projektaufenthalte für Mitarbeitende, kuratierte Veranstaltungen
    und kontinuierliche Produkttests sollen Unternehmerinnen und Unternehmern
    innerhalb und außerhalb von Holtzbrinck unterstützen, ihre Ideen umzusetzen und
    weiterzuentwickeln.

    Darüber hinaus dient der Hub als Investitionsmonitor: Das Team identifiziert
    früh vielversprechende Start-ups sowie aufkommende Trends und teilt relevante
    Marktsignale mit dem Holtzbrinck-Ökosystem. Mit seinem Fokus auf
    praxisorientierte Innovation will der Hub KI-Probleme lösen, um weltweit einen
    nachhaltigen und verantwortungsbewussten Mehrwert in Wissenschaft, Bildung und
    Medien schaffen.

    Holtzbrinck ist ein familiengeführtes, weltweit tätiges Medienunternehmen mit
    Hauptsitz in Stuttgart. Seit über 150 Jahren inspirieren unsere Marken
    Fortschritt in Wissenschaft, Bildung, Literatur und Journalismus. Zum Portfolio
    gehören Springer Nature, Digital Science, Macmillan Publishers, Holtzbrinck
    Buchverlage, Pan Macmillan, Macmillan Learning und DIE ZEIT.

