Holtzbrinck eröffnet AI Hub in San Francisco, um Innovation in Wissenschaft, Bildung und Medien zu fördern (FOTO)

San Francisco (ots) - Holtzbrinck, eine familiengeführte, internationale

Mediengruppe, gibt heute die Eröffnung des Holtzbrinck AI Hub in San Francisco

bekannt. Der AI Hub bietet Raum für Innovation, in dem ambitionierte Ideen in

Wissenschaft, Bildung und Medien getestet und umgesetzt werden.



Im AI Hub kommen Vordenkerinnen und Vordenker aus Wissenschaft und Wirtschaft,

zusammen, um die Zukunft mit KI zu gestalten und - als Brücke zwischen Europa

und den USA - strategische Partnerschaften zu fördern und neue Ideen zu

verwirklichen.







Medien transformiert. Wir gestalten diese Zukunft aktiv und verantwortungsvoll

mit", sagt Katharina Neubert, SVP Strategy & Investments und Managing Director

des AI Hub. "Kaum ein Ort ist dafür so gut geeignet wie das Silicon Valley."



Holtzbrinck bringt umfassende Expertise in Wissenschaft, Bildung und Medien in

den AI Hub ein. Mit etablierten Marken und fundiertem Fachwissen bietet

Holtzbrinck ein einzigartiges Testfeld für die Entwicklung und Validierung von

KI-Lösungen. Projektaufenthalte für Mitarbeitende, kuratierte Veranstaltungen

und kontinuierliche Produkttests sollen Unternehmerinnen und Unternehmern

innerhalb und außerhalb von Holtzbrinck unterstützen, ihre Ideen umzusetzen und

weiterzuentwickeln.



Darüber hinaus dient der Hub als Investitionsmonitor: Das Team identifiziert

früh vielversprechende Start-ups sowie aufkommende Trends und teilt relevante

Marktsignale mit dem Holtzbrinck-Ökosystem. Mit seinem Fokus auf

praxisorientierte Innovation will der Hub KI-Probleme lösen, um weltweit einen

nachhaltigen und verantwortungsbewussten Mehrwert in Wissenschaft, Bildung und

Medien schaffen.



Holtzbrinck ist ein familiengeführtes, weltweit tätiges Medienunternehmen mit

Hauptsitz in Stuttgart. Seit über 150 Jahren inspirieren unsere Marken

Fortschritt in Wissenschaft, Bildung, Literatur und Journalismus. Zum Portfolio

gehören Springer Nature, Digital Science, Macmillan Publishers, Holtzbrinck

Buchverlage, Pan Macmillan, Macmillan Learning und DIE ZEIT.



Pressekontakt:



Für Partnerschaften, Medienanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich

bitte an: aihub@holtzbrinck.com



