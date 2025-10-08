Holtzbrinck eröffnet AI Hub in San Francisco, um Innovation in Wissenschaft, Bildung und Medien zu fördern (FOTO)
San Francisco (ots) - Holtzbrinck, eine familiengeführte, internationale
Mediengruppe, gibt heute die Eröffnung des Holtzbrinck AI Hub in San Francisco
bekannt. Der AI Hub bietet Raum für Innovation, in dem ambitionierte Ideen in
Wissenschaft, Bildung und Medien getestet und umgesetzt werden.
Im AI Hub kommen Vordenkerinnen und Vordenker aus Wissenschaft und Wirtschaft,
zusammen, um die Zukunft mit KI zu gestalten und - als Brücke zwischen Europa
und den USA - strategische Partnerschaften zu fördern und neue Ideen zu
verwirklichen.
"Bei Holtzbrinck beobachten wir nicht nur, wie KI Wissenschaft, Bildung und
Medien transformiert. Wir gestalten diese Zukunft aktiv und verantwortungsvoll
mit", sagt Katharina Neubert, SVP Strategy & Investments und Managing Director
des AI Hub. "Kaum ein Ort ist dafür so gut geeignet wie das Silicon Valley."
Holtzbrinck bringt umfassende Expertise in Wissenschaft, Bildung und Medien in
den AI Hub ein. Mit etablierten Marken und fundiertem Fachwissen bietet
Holtzbrinck ein einzigartiges Testfeld für die Entwicklung und Validierung von
KI-Lösungen. Projektaufenthalte für Mitarbeitende, kuratierte Veranstaltungen
und kontinuierliche Produkttests sollen Unternehmerinnen und Unternehmern
innerhalb und außerhalb von Holtzbrinck unterstützen, ihre Ideen umzusetzen und
weiterzuentwickeln.
Darüber hinaus dient der Hub als Investitionsmonitor: Das Team identifiziert
früh vielversprechende Start-ups sowie aufkommende Trends und teilt relevante
Marktsignale mit dem Holtzbrinck-Ökosystem. Mit seinem Fokus auf
praxisorientierte Innovation will der Hub KI-Probleme lösen, um weltweit einen
nachhaltigen und verantwortungsbewussten Mehrwert in Wissenschaft, Bildung und
Medien schaffen.
Holtzbrinck ist ein familiengeführtes, weltweit tätiges Medienunternehmen mit
Hauptsitz in Stuttgart. Seit über 150 Jahren inspirieren unsere Marken
Fortschritt in Wissenschaft, Bildung, Literatur und Journalismus. Zum Portfolio
gehören Springer Nature, Digital Science, Macmillan Publishers, Holtzbrinck
Buchverlage, Pan Macmillan, Macmillan Learning und DIE ZEIT.
Pressekontakt:
Für Partnerschaften, Medienanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an: aihub@holtzbrinck.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181166/6133463
OTS: Holtzbrinck
