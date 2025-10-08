EU-Parlament stimmt für 'Veggie-Burger'-Verbot

Die zuständige Abgeordnete Céline Imart sieht "ein echtes Verwechslungsrisiko", da pflanzenbasierte Ersatzprodukte nicht die gleichen Nährwerte böten wie ihre tierischen Originale. Zudem will die Politikerin der EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, mit dem Vorhaben Landwirte schützen.

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europaparlament will Bezeichnungen wie "Veggie-Burger" oder "Soja-Schnitzel" verbieten lassen. Auch Begriffe wie "Steak" oder "Wurst" sollen dem Willen einer Mehrheit der Abgeordneten zufolge künftig nur noch für tierische Lebensmittel verwendet werden dürfen. Auch die EU-Staaten müssten dem Vorhaben zustimmen, damit die Vorgaben in Kraft treten können.

Verbraucherschützer und Unternehmen aus der Lebensmittelbranche kritisierten das geplante Verbot scharf. Die Organisation Foodwatch teilte mit, niemand kaufe versehentlich Tofuwürstchen, weil er glaube, es seien Rinderwürste. Mehrere Firmen wie Aldi Süd, Lidl und Burger King hatten sich in einem gemeinsamen Brief ebenfalls gegen das Vorhaben ausgesprochen.

Deutschland ist der größte Markt für pflanzliche Alternativprodukte in Europa. 2024 wurden hierzulande rund 121.600 Tonnen Fleischersatz hergestellt - doppelt so viel wie 2019.

Das Parlament muss nun in Verhandlungen mit den EU-Staaten eine endgültige Einigung finden. Die Bundesregierung hat bislang keine Position zu dem Parlamentsbeschluss kundgetan./mjm/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 254,9 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 13:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um -1,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,02 %. Die Marktkapitalisierung von McDonald's bezifferte sich zuletzt auf 182,08 Mrd.. McDonald's zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 341,43USD. Von den letzten 7 Analysten der McDonald's Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von +21,38 %/+40,96 % bedeutet.



