    Ohne Speicher droht das Klimaziel-Debakel - warum Deutschland bis 2030 die eigene Energiewende verspielen könnte (FOTO)

    Hilden (ots) - Deutschland steht an einem entscheidenden Scheideweg. Die
    Bundesregierung hat sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030
    massiv zu reduzieren und gleichzeitig den Anteil erneuerbarer Energien auf
    mindestens 80 Prozent zu steigern. Doch Experten sind sich einig: Ohne einen
    schnellen und massiven Ausbau von Batteriespeichern wird dieses Ziel verfehlt.

    "Ohne Energiespeicher bleibt die Energiewende ein Wunschtraum - wir machen sie
    Realität", erklärt die GEPVOLT SE, ein führender Entwickler und Betreiber von
    Batteriespeicherlösungen. Speicher gelten als die unverzichtbare Brücke zwischen
    schwankender Erzeugung aus Sonne und Wind und einem sicheren, stabilen
    Energiesystem.

    Die unterschätzte Lücke der Energiewende

    Während Solar- und Windkapazitäten Jahr für Jahr neue Rekorde erreichen, hinkt
    der Ausbau von Speicherlösungen weit hinterher. Studien des Fraunhofer ISE gehen
    davon aus, dass bis 2030 mindestens 200 Gigawatt Speicherkapazität benötigt
    werden, um die Klimaziele zuverlässig zu erreichen. Derzeit sind jedoch nur
    wenige Gigawatt in Betrieb - ein Bruchteil des notwendigen Bedarfs.

    Die Folgen sind bereits heute sichtbar:

    - Überschüssiger Strom aus erneuerbaren Quellen wird abgeregelt und geht
    verloren.
    - Netze geraten an ihre Belastungsgrenze.
    - Strompreise schwanken stark und treffen Verbraucher und Industrie
    gleichermaßen.

    Ohne Speicher, so warnen Energieexperten, wird Deutschland seine Klimaziele
    nicht erreichen - und droht Milliarden an Strafzahlungen im Rahmen europäischer
    Verpflichtungen.

    GEPVOLT SE: Mission klare Energieversorgung

    "Unsere Mission ist klar: eine unabhängige, nachhaltige Energieversorgung für
    alle - ohne Abhängigkeit von fossilen Energieträgern", sagt Franz Schnorbach,
    Vorstand der GEPVOLT SE. Das Unternehmen entwickelt Batteriespeicherprojekte auf
    der grünen Wiese und betreibt sie in eigenen Tochtergesellschaften.

    Das Geschäftsmodell kombiniert zwei Ansätze:

    1. Projektierung und Betrieb eigener Speicheranlagen zur Netzstabilisierung und
    Stromvermarktung.
    2. Verkauf von maßgeschneiderten Batteriecontainern an Industrie, Rechenzentren
    und Betreiber erneuerbarer Energien - inklusive Wartung und Service.

    Besonders wichtig ist GEPVOLT die Unabhängigkeit von globalen Lieferketten: Nur
    die Zellen werden aus Asien bezogen, sämtliche Schlüsselkomponenten - von
    Kühlung und Brandschutz über Software bis hin zur Messtechnik - stammen aus
    eigener Entwicklung "Made in Germany".

    Jede gespeicherte Kilowattstunde zählt

    "Jede Kilowattstunde, die wir speichern, ist ein Schritt Richtung klimaneutrale
