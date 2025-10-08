Ohne Speicher droht das Klimaziel-Debakel - warum Deutschland bis 2030 die eigene Energiewende verspielen könnte (FOTO)

Hilden (ots) - Deutschland steht an einem entscheidenden Scheideweg. Die

Bundesregierung hat sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030

massiv zu reduzieren und gleichzeitig den Anteil erneuerbarer Energien auf

mindestens 80 Prozent zu steigern. Doch Experten sind sich einig: Ohne einen

schnellen und massiven Ausbau von Batteriespeichern wird dieses Ziel verfehlt.



"Ohne Energiespeicher bleibt die Energiewende ein Wunschtraum - wir machen sie

Realität", erklärt die GEPVOLT SE, ein führender Entwickler und Betreiber von

Batteriespeicherlösungen. Speicher gelten als die unverzichtbare Brücke zwischen

schwankender Erzeugung aus Sonne und Wind und einem sicheren, stabilen

Energiesystem.









Während Solar- und Windkapazitäten Jahr für Jahr neue Rekorde erreichen, hinkt

der Ausbau von Speicherlösungen weit hinterher. Studien des Fraunhofer ISE gehen

davon aus, dass bis 2030 mindestens 200 Gigawatt Speicherkapazität benötigt

werden, um die Klimaziele zuverlässig zu erreichen. Derzeit sind jedoch nur

wenige Gigawatt in Betrieb - ein Bruchteil des notwendigen Bedarfs.



Die Folgen sind bereits heute sichtbar:



- Überschüssiger Strom aus erneuerbaren Quellen wird abgeregelt und geht

verloren.

- Netze geraten an ihre Belastungsgrenze.

- Strompreise schwanken stark und treffen Verbraucher und Industrie

gleichermaßen.



Ohne Speicher, so warnen Energieexperten, wird Deutschland seine Klimaziele

nicht erreichen - und droht Milliarden an Strafzahlungen im Rahmen europäischer

Verpflichtungen.



GEPVOLT SE: Mission klare Energieversorgung



"Unsere Mission ist klar: eine unabhängige, nachhaltige Energieversorgung für

alle - ohne Abhängigkeit von fossilen Energieträgern", sagt Franz Schnorbach,

Vorstand der GEPVOLT SE. Das Unternehmen entwickelt Batteriespeicherprojekte auf

der grünen Wiese und betreibt sie in eigenen Tochtergesellschaften.



Das Geschäftsmodell kombiniert zwei Ansätze:



1. Projektierung und Betrieb eigener Speicheranlagen zur Netzstabilisierung und

Stromvermarktung.

2. Verkauf von maßgeschneiderten Batteriecontainern an Industrie, Rechenzentren

und Betreiber erneuerbarer Energien - inklusive Wartung und Service.



Besonders wichtig ist GEPVOLT die Unabhängigkeit von globalen Lieferketten: Nur

die Zellen werden aus Asien bezogen, sämtliche Schlüsselkomponenten - von

Kühlung und Brandschutz über Software bis hin zur Messtechnik - stammen aus

eigener Entwicklung "Made in Germany".



Jede gespeicherte Kilowattstunde zählt



"Jede Kilowattstunde, die wir speichern, ist ein Schritt Richtung klimaneutrale Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Die unterschätzte Lücke der EnergiewendeWährend Solar- und Windkapazitäten Jahr für Jahr neue Rekorde erreichen, hinktder Ausbau von Speicherlösungen weit hinterher. Studien des Fraunhofer ISE gehendavon aus, dass bis 2030 mindestens 200 Gigawatt Speicherkapazität benötigtwerden, um die Klimaziele zuverlässig zu erreichen. Derzeit sind jedoch nurwenige Gigawatt in Betrieb - ein Bruchteil des notwendigen Bedarfs.Die Folgen sind bereits heute sichtbar:- Überschüssiger Strom aus erneuerbaren Quellen wird abgeregelt und gehtverloren.- Netze geraten an ihre Belastungsgrenze.- Strompreise schwanken stark und treffen Verbraucher und Industriegleichermaßen.Ohne Speicher, so warnen Energieexperten, wird Deutschland seine Klimazielenicht erreichen - und droht Milliarden an Strafzahlungen im Rahmen europäischerVerpflichtungen.GEPVOLT SE: Mission klare Energieversorgung"Unsere Mission ist klar: eine unabhängige, nachhaltige Energieversorgung füralle - ohne Abhängigkeit von fossilen Energieträgern", sagt Franz Schnorbach,Vorstand der GEPVOLT SE. Das Unternehmen entwickelt Batteriespeicherprojekte aufder grünen Wiese und betreibt sie in eigenen Tochtergesellschaften.Das Geschäftsmodell kombiniert zwei Ansätze:1. Projektierung und Betrieb eigener Speicheranlagen zur Netzstabilisierung undStromvermarktung.2. Verkauf von maßgeschneiderten Batteriecontainern an Industrie, Rechenzentrenund Betreiber erneuerbarer Energien - inklusive Wartung und Service.Besonders wichtig ist GEPVOLT die Unabhängigkeit von globalen Lieferketten: Nurdie Zellen werden aus Asien bezogen, sämtliche Schlüsselkomponenten - vonKühlung und Brandschutz über Software bis hin zur Messtechnik - stammen auseigener Entwicklung "Made in Germany".Jede gespeicherte Kilowattstunde zählt"Jede Kilowattstunde, die wir speichern, ist ein Schritt Richtung klimaneutrale