Ohne Speicher droht das Klimaziel-Debakel - warum Deutschland bis 2030 die eigene Energiewende verspielen könnte (FOTO)
Hilden (ots) - Deutschland steht an einem entscheidenden Scheideweg. Die
Bundesregierung hat sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030
massiv zu reduzieren und gleichzeitig den Anteil erneuerbarer Energien auf
mindestens 80 Prozent zu steigern. Doch Experten sind sich einig: Ohne einen
schnellen und massiven Ausbau von Batteriespeichern wird dieses Ziel verfehlt.
"Ohne Energiespeicher bleibt die Energiewende ein Wunschtraum - wir machen sie
Realität", erklärt die GEPVOLT SE, ein führender Entwickler und Betreiber von
Batteriespeicherlösungen. Speicher gelten als die unverzichtbare Brücke zwischen
schwankender Erzeugung aus Sonne und Wind und einem sicheren, stabilen
Energiesystem.
Bundesregierung hat sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030
massiv zu reduzieren und gleichzeitig den Anteil erneuerbarer Energien auf
mindestens 80 Prozent zu steigern. Doch Experten sind sich einig: Ohne einen
schnellen und massiven Ausbau von Batteriespeichern wird dieses Ziel verfehlt.
"Ohne Energiespeicher bleibt die Energiewende ein Wunschtraum - wir machen sie
Realität", erklärt die GEPVOLT SE, ein führender Entwickler und Betreiber von
Batteriespeicherlösungen. Speicher gelten als die unverzichtbare Brücke zwischen
schwankender Erzeugung aus Sonne und Wind und einem sicheren, stabilen
Energiesystem.
Die unterschätzte Lücke der Energiewende
Während Solar- und Windkapazitäten Jahr für Jahr neue Rekorde erreichen, hinkt
der Ausbau von Speicherlösungen weit hinterher. Studien des Fraunhofer ISE gehen
davon aus, dass bis 2030 mindestens 200 Gigawatt Speicherkapazität benötigt
werden, um die Klimaziele zuverlässig zu erreichen. Derzeit sind jedoch nur
wenige Gigawatt in Betrieb - ein Bruchteil des notwendigen Bedarfs.
Die Folgen sind bereits heute sichtbar:
- Überschüssiger Strom aus erneuerbaren Quellen wird abgeregelt und geht
verloren.
- Netze geraten an ihre Belastungsgrenze.
- Strompreise schwanken stark und treffen Verbraucher und Industrie
gleichermaßen.
Ohne Speicher, so warnen Energieexperten, wird Deutschland seine Klimaziele
nicht erreichen - und droht Milliarden an Strafzahlungen im Rahmen europäischer
Verpflichtungen.
GEPVOLT SE: Mission klare Energieversorgung
"Unsere Mission ist klar: eine unabhängige, nachhaltige Energieversorgung für
alle - ohne Abhängigkeit von fossilen Energieträgern", sagt Franz Schnorbach,
Vorstand der GEPVOLT SE. Das Unternehmen entwickelt Batteriespeicherprojekte auf
der grünen Wiese und betreibt sie in eigenen Tochtergesellschaften.
Das Geschäftsmodell kombiniert zwei Ansätze:
1. Projektierung und Betrieb eigener Speicheranlagen zur Netzstabilisierung und
Stromvermarktung.
2. Verkauf von maßgeschneiderten Batteriecontainern an Industrie, Rechenzentren
und Betreiber erneuerbarer Energien - inklusive Wartung und Service.
Besonders wichtig ist GEPVOLT die Unabhängigkeit von globalen Lieferketten: Nur
die Zellen werden aus Asien bezogen, sämtliche Schlüsselkomponenten - von
Kühlung und Brandschutz über Software bis hin zur Messtechnik - stammen aus
eigener Entwicklung "Made in Germany".
Jede gespeicherte Kilowattstunde zählt
"Jede Kilowattstunde, die wir speichern, ist ein Schritt Richtung klimaneutrale
Während Solar- und Windkapazitäten Jahr für Jahr neue Rekorde erreichen, hinkt
der Ausbau von Speicherlösungen weit hinterher. Studien des Fraunhofer ISE gehen
davon aus, dass bis 2030 mindestens 200 Gigawatt Speicherkapazität benötigt
werden, um die Klimaziele zuverlässig zu erreichen. Derzeit sind jedoch nur
wenige Gigawatt in Betrieb - ein Bruchteil des notwendigen Bedarfs.
Die Folgen sind bereits heute sichtbar:
- Überschüssiger Strom aus erneuerbaren Quellen wird abgeregelt und geht
verloren.
- Netze geraten an ihre Belastungsgrenze.
- Strompreise schwanken stark und treffen Verbraucher und Industrie
gleichermaßen.
Ohne Speicher, so warnen Energieexperten, wird Deutschland seine Klimaziele
nicht erreichen - und droht Milliarden an Strafzahlungen im Rahmen europäischer
Verpflichtungen.
GEPVOLT SE: Mission klare Energieversorgung
"Unsere Mission ist klar: eine unabhängige, nachhaltige Energieversorgung für
alle - ohne Abhängigkeit von fossilen Energieträgern", sagt Franz Schnorbach,
Vorstand der GEPVOLT SE. Das Unternehmen entwickelt Batteriespeicherprojekte auf
der grünen Wiese und betreibt sie in eigenen Tochtergesellschaften.
Das Geschäftsmodell kombiniert zwei Ansätze:
1. Projektierung und Betrieb eigener Speicheranlagen zur Netzstabilisierung und
Stromvermarktung.
2. Verkauf von maßgeschneiderten Batteriecontainern an Industrie, Rechenzentren
und Betreiber erneuerbarer Energien - inklusive Wartung und Service.
Besonders wichtig ist GEPVOLT die Unabhängigkeit von globalen Lieferketten: Nur
die Zellen werden aus Asien bezogen, sämtliche Schlüsselkomponenten - von
Kühlung und Brandschutz über Software bis hin zur Messtechnik - stammen aus
eigener Entwicklung "Made in Germany".
Jede gespeicherte Kilowattstunde zählt
"Jede Kilowattstunde, die wir speichern, ist ein Schritt Richtung klimaneutrale
Autor folgen