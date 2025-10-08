    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Geballtes Anlegerwissen auf dem Börsentag Berlin 2025

    Berlin (ots) - Am 18. Oktober 2025 ist es wieder soweit: Der diesjährige
    Börsentag Berlin öffnet seine Pforten für alle, die mehr aus ihrem Geld machen
    wollen. Mit einem breiten Anlegerspektrum und einem umfangreichen
    Vortragsprogramm vermittelt die Veranstaltung den Besuchern wertvolles Wissen
    rund um das Thema Geldanlage.

    Das Thema Geldanlage und Altersvorsorge ist in den vergangenen Jahren immer mehr
    in den Fokus gerückt. Steigende Inflationsraten, geopolitische Unsicherheiten
    und eine schwächelnde Wirtschaft stellen dabei Herausforderungen dar, die es zu
    meistern gilt, wenn man sein Geld möglichst gewinnbringend - und entsprechend
    dem eigenen Risikoprofil - investieren will. Viele Anleger, die früher auf
    Sparbuch, Tagesgeld und Lebensversicherung gesetzt haben, fühlen sich jedoch von
    den unzähligen Möglichkeiten des Finanzmarkts überfordert. Sowohl für sie als
    auch für erfahrende Anleger hält der Börsentag Berlin auch in diesem Jahr
    wichtige Impulse und Anregungen bereit, wie man sein Geld für sich arbeiten
    lassen und seine Investitionen optimieren kann.

    Die größte Finanzmesse der Region bietet dabei eine hervorragende Gelegenheit,
    sich mit allen Facetten der Geldanlage zu beschäftigen. Von Informationen für
    Einsteiger bis hin zu ausgefeilten Strategien für Börsenprofis bietet der
    Börsentag für alle Finanzinteressierten das richtige Programm.

    Rund 50 namhafte Aussteller präsentieren den Besuchern im Ludwig-Erhard-Haus die
    neuesten Trends und Produkte rund um das Thema Geldanlage. Wie gewohnt gibt es
    auch in diesem Jahr ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussionen und
    zahlreichen Vorträgen. So bietet sich die einmalige Gelegenheit, interessante
    Einblicke direkt aus erster Hand von Branchenkennern zu erhalten.

    "Als Veranstalter sind wir sehr stolz darauf, dass der Börsentag Berlin
    mittlerweile zu einem festen Termin der deutschen Finanzszene geworden ist. Das
    zeigt sich auch bei unserer Referentenliste: Die Besucher können sich u.a. auf
    Dr. Jens Ehrhardt, Christian Röhl, Edda Vogt, Torsten Tiedt und Richy Dittrich
    freuen", erklärt Dirk Mahnert, Geschäftsführer von B2MS und Mitveranstalter des
    Börsentags Berlin. Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication
    GmbH, ergänzt: "Das umfangreiche Vortragsprogramm des Börsentag Berlin bietet
    sowohl für Börseneinsteiger als auch erfahrene Anleger und Trader spannende
    Vorträge in mehreren parallel laufenden Vortragssälen. Egal ob Sie sich neu mit
    dem Thema Geldanlage auseinandersetzen oder schon Erfahrungen beim Trading haben
    - für jeden wird etwas dabei sein!".

    Der Börsentag Berlin 2025 findet im Ludwig-Erhard-Haus (Fasanenstraße 85, 10623
    Berlin) in fußläufiger Entfernung zum Kurfürstendamm und zum Bahnhof
    Zoologischer Garten statt. Einlass ist ab 9.30 Uhr. Die Veranstaltung endet um
    17.00 Uhr. Der Eintritt zum Börsentag ist wie immer frei, eine Anmeldung über
    die Homepage ist jedoch erforderlich.

    Weitere Informationen, das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur
    Registrierung sind unter http://www.boersentag-berlin.de verfügbar.

    Über die Quadriga Communication GmbH

    Die Quadriga Communication GmbH ist eine renommierte Agentur für
    Finanzkommunikation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin. Sie bietet kompetente,
    hochwertige und zielorientierte Beratung rund um die Themen
    Öffentlichkeitsarbeit, Produkt- und Vertriebskommunikation, Markenkommunikation
    sowie Eventmanagement. Ihre Mitarbeiter decken unterschiedliche
    Kompetenzbereiche ab und verfügen neben langjähriger beruflicher Erfahrung in
    ihren jeweiligen Fachgebieten über ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft,
    Zuverlässigkeit und Loyalität. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Finanz-
    und Verlagsbranche schenken der Quadriga Communication GmbH ihr Vertrauen.

    Über die B2MS GmbH

    B2MS verwirklicht deutschlandweit Events für erklärungsbedürftige Produkte. Die
    Veranstaltungen begeistern und informieren. Dafür schafft B2MS Begegnungsräume,
    in denen besondere Momente zugleich das Herz und den Verstand der Kunden
    erreichen. Im intensiven Wettbewerb sichert dies den nachhaltigen Erfolg von
    Unternehmen und Produkten.

    Pressekontakt:

    Kent Gaertner
    Quadriga Communication GmbH
    Potsdamer Platz 5
    10785 Berlin
    mailto:gaertner@quadriga-communication.de
    030 30 30 80 89 13

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102403/6133487
    OTS: Quadriga Communication GmbH




