Geballtes Anlegerwissen auf dem Börsentag Berlin 2025
Berlin (ots) - Am 18. Oktober 2025 ist es wieder soweit: Der diesjährige
Börsentag Berlin öffnet seine Pforten für alle, die mehr aus ihrem Geld machen
wollen. Mit einem breiten Anlegerspektrum und einem umfangreichen
Vortragsprogramm vermittelt die Veranstaltung den Besuchern wertvolles Wissen
rund um das Thema Geldanlage.
Das Thema Geldanlage und Altersvorsorge ist in den vergangenen Jahren immer mehr
in den Fokus gerückt. Steigende Inflationsraten, geopolitische Unsicherheiten
und eine schwächelnde Wirtschaft stellen dabei Herausforderungen dar, die es zu
meistern gilt, wenn man sein Geld möglichst gewinnbringend - und entsprechend
dem eigenen Risikoprofil - investieren will. Viele Anleger, die früher auf
Sparbuch, Tagesgeld und Lebensversicherung gesetzt haben, fühlen sich jedoch von
den unzähligen Möglichkeiten des Finanzmarkts überfordert. Sowohl für sie als
auch für erfahrende Anleger hält der Börsentag Berlin auch in diesem Jahr
wichtige Impulse und Anregungen bereit, wie man sein Geld für sich arbeiten
lassen und seine Investitionen optimieren kann.
Die größte Finanzmesse der Region bietet dabei eine hervorragende Gelegenheit,
sich mit allen Facetten der Geldanlage zu beschäftigen. Von Informationen für
Einsteiger bis hin zu ausgefeilten Strategien für Börsenprofis bietet der
Börsentag für alle Finanzinteressierten das richtige Programm.
Rund 50 namhafte Aussteller präsentieren den Besuchern im Ludwig-Erhard-Haus die
neuesten Trends und Produkte rund um das Thema Geldanlage. Wie gewohnt gibt es
auch in diesem Jahr ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussionen und
zahlreichen Vorträgen. So bietet sich die einmalige Gelegenheit, interessante
Einblicke direkt aus erster Hand von Branchenkennern zu erhalten.
"Als Veranstalter sind wir sehr stolz darauf, dass der Börsentag Berlin
mittlerweile zu einem festen Termin der deutschen Finanzszene geworden ist. Das
zeigt sich auch bei unserer Referentenliste: Die Besucher können sich u.a. auf
Dr. Jens Ehrhardt, Christian Röhl, Edda Vogt, Torsten Tiedt und Richy Dittrich
freuen", erklärt Dirk Mahnert, Geschäftsführer von B2MS und Mitveranstalter des
Börsentags Berlin. Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication
GmbH, ergänzt: "Das umfangreiche Vortragsprogramm des Börsentag Berlin bietet
sowohl für Börseneinsteiger als auch erfahrene Anleger und Trader spannende
Vorträge in mehreren parallel laufenden Vortragssälen. Egal ob Sie sich neu mit
dem Thema Geldanlage auseinandersetzen oder schon Erfahrungen beim Trading haben
- für jeden wird etwas dabei sein!".
Der Börsentag Berlin 2025 findet im Ludwig-Erhard-Haus (Fasanenstraße 85, 10623
Berlin) in fußläufiger Entfernung zum Kurfürstendamm und zum Bahnhof
Zoologischer Garten statt. Einlass ist ab 9.30 Uhr. Die Veranstaltung endet um
17.00 Uhr. Der Eintritt zum Börsentag ist wie immer frei, eine Anmeldung über
die Homepage ist jedoch erforderlich.
Weitere Informationen, das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur
Registrierung sind unter http://www.boersentag-berlin.de verfügbar.
Über die Quadriga Communication GmbH
Die Quadriga Communication GmbH ist eine renommierte Agentur für
Finanzkommunikation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin. Sie bietet kompetente,
hochwertige und zielorientierte Beratung rund um die Themen
Öffentlichkeitsarbeit, Produkt- und Vertriebskommunikation, Markenkommunikation
sowie Eventmanagement. Ihre Mitarbeiter decken unterschiedliche
Kompetenzbereiche ab und verfügen neben langjähriger beruflicher Erfahrung in
ihren jeweiligen Fachgebieten über ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft,
Zuverlässigkeit und Loyalität. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Finanz-
und Verlagsbranche schenken der Quadriga Communication GmbH ihr Vertrauen.
Über die B2MS GmbH
B2MS verwirklicht deutschlandweit Events für erklärungsbedürftige Produkte. Die
Veranstaltungen begeistern und informieren. Dafür schafft B2MS Begegnungsräume,
in denen besondere Momente zugleich das Herz und den Verstand der Kunden
erreichen. Im intensiven Wettbewerb sichert dies den nachhaltigen Erfolg von
Unternehmen und Produkten.
Pressekontakt:
Kent Gaertner
Quadriga Communication GmbH
Potsdamer Platz 5
10785 Berlin
mailto:gaertner@quadriga-communication.de
030 30 30 80 89 13
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102403/6133487
OTS: Quadriga Communication GmbH
