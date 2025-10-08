Geballtes Anlegerwissen auf dem Börsentag Berlin 2025

Berlin (ots) - Am 18. Oktober 2025 ist es wieder soweit: Der diesjährige

Börsentag Berlin öffnet seine Pforten für alle, die mehr aus ihrem Geld machen

wollen. Mit einem breiten Anlegerspektrum und einem umfangreichen

Vortragsprogramm vermittelt die Veranstaltung den Besuchern wertvolles Wissen

rund um das Thema Geldanlage.



Das Thema Geldanlage und Altersvorsorge ist in den vergangenen Jahren immer mehr

in den Fokus gerückt. Steigende Inflationsraten, geopolitische Unsicherheiten

und eine schwächelnde Wirtschaft stellen dabei Herausforderungen dar, die es zu

meistern gilt, wenn man sein Geld möglichst gewinnbringend - und entsprechend

dem eigenen Risikoprofil - investieren will. Viele Anleger, die früher auf

Sparbuch, Tagesgeld und Lebensversicherung gesetzt haben, fühlen sich jedoch von

den unzähligen Möglichkeiten des Finanzmarkts überfordert. Sowohl für sie als

auch für erfahrende Anleger hält der Börsentag Berlin auch in diesem Jahr

wichtige Impulse und Anregungen bereit, wie man sein Geld für sich arbeiten

lassen und seine Investitionen optimieren kann.





Die größte Finanzmesse der Region bietet dabei eine hervorragende Gelegenheit,

sich mit allen Facetten der Geldanlage zu beschäftigen. Von Informationen für

Einsteiger bis hin zu ausgefeilten Strategien für Börsenprofis bietet der

Börsentag für alle Finanzinteressierten das richtige Programm.



Rund 50 namhafte Aussteller präsentieren den Besuchern im Ludwig-Erhard-Haus die

neuesten Trends und Produkte rund um das Thema Geldanlage. Wie gewohnt gibt es

auch in diesem Jahr ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussionen und

zahlreichen Vorträgen. So bietet sich die einmalige Gelegenheit, interessante

Einblicke direkt aus erster Hand von Branchenkennern zu erhalten.



"Als Veranstalter sind wir sehr stolz darauf, dass der Börsentag Berlin

mittlerweile zu einem festen Termin der deutschen Finanzszene geworden ist. Das

zeigt sich auch bei unserer Referentenliste: Die Besucher können sich u.a. auf

Dr. Jens Ehrhardt, Christian Röhl, Edda Vogt, Torsten Tiedt und Richy Dittrich

freuen", erklärt Dirk Mahnert, Geschäftsführer von B2MS und Mitveranstalter des

Börsentags Berlin. Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication

GmbH, ergänzt: "Das umfangreiche Vortragsprogramm des Börsentag Berlin bietet

sowohl für Börseneinsteiger als auch erfahrene Anleger und Trader spannende

Vorträge in mehreren parallel laufenden Vortragssälen. Egal ob Sie sich neu mit

dem Thema Geldanlage auseinandersetzen oder schon Erfahrungen beim Trading haben

- für jeden wird etwas dabei sein!".



Der Börsentag Berlin 2025 findet im Ludwig-Erhard-Haus (Fasanenstraße 85, 10623

Berlin) in fußläufiger Entfernung zum Kurfürstendamm und zum Bahnhof

Zoologischer Garten statt. Einlass ist ab 9.30 Uhr. Die Veranstaltung endet um

17.00 Uhr. Der Eintritt zum Börsentag ist wie immer frei, eine Anmeldung über

die Homepage ist jedoch erforderlich.



Weitere Informationen, das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur

Registrierung sind unter http://www.boersentag-berlin.de verfügbar.



Über die Quadriga Communication GmbH



Die Quadriga Communication GmbH ist eine renommierte Agentur für

Finanzkommunikation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin. Sie bietet kompetente,

hochwertige und zielorientierte Beratung rund um die Themen

Öffentlichkeitsarbeit, Produkt- und Vertriebskommunikation, Markenkommunikation

sowie Eventmanagement. Ihre Mitarbeiter decken unterschiedliche

Kompetenzbereiche ab und verfügen neben langjähriger beruflicher Erfahrung in

ihren jeweiligen Fachgebieten über ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft,

Zuverlässigkeit und Loyalität. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Finanz-

und Verlagsbranche schenken der Quadriga Communication GmbH ihr Vertrauen.



Über die B2MS GmbH



B2MS verwirklicht deutschlandweit Events für erklärungsbedürftige Produkte. Die

Veranstaltungen begeistern und informieren. Dafür schafft B2MS Begegnungsräume,

in denen besondere Momente zugleich das Herz und den Verstand der Kunden

erreichen. Im intensiven Wettbewerb sichert dies den nachhaltigen Erfolg von

Unternehmen und Produkten.



Pressekontakt:



Kent Gaertner

Quadriga Communication GmbH

Potsdamer Platz 5

10785 Berlin

mailto:gaertner@quadriga-communication.de

030 30 30 80 89 13



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102403/6133487

OTS: Quadriga Communication GmbH







