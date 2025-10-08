First Phosphate dankt dem kanadischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen für seinen Besuch in Saguenay-Lac-St-Jean (Quebec, Kanada)

SAGUENAY, Quebec, Kanada – 8. Oktober 2025 / IRW-Press / – First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) war erfreut, den kanadischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen, Timothy Hodgson, den Abgeordneten Claude Guay, den parlamentarischen Staatssekretär des Ministers für Energie und natürliche Ressourcen, sowie die Abgeordneten Mario Simard und Richard Martel am Samstag, den 4. Oktober 2025, anlässlich des Besuchs von Minister Hodgson und Staatssekretär Guay in der Region am geplanten Standort seiner zukünftigen Phosphorsäureanlage in Port Saguenay in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada) zu begrüßen.

„Es war uns eine Ehre, Minister Hodgson, den parlamentarischen Staatssekretär Guay und andere Vertreter in Saguenay-Lac-Saint-Jean willkommen zu heißen. Dieser Besuch zeugt von der strategischen Bedeutung von hochreinem magmatischem Phosphat für die Zukunft Kanadas als eine wichtige Ressource für die Energiewende und den Wohlstand Kanadas“, so Armand MacKenzie, President von First Phosphate.

Dieser Ministerbesuch hebt die potenzielle Rolle des Projekts von First Phosphate zur Gewinnung von hochreinem magmatischem Phosphat für die Energiewende in Kanada und die nachhaltige Entwicklung einer nordamerikanischen Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-(„LFP“)-Batterien hervor. Diese Batterien sind für die Zukunft der Bereiche Energiespeicherung, Mobilität, Rechenzentren, Robotik und Verteidigung in Nordamerika entscheidend.

Herr Guay ist Abgeordneter für LaSalle-Émard-Verdun und parlamentarischer Staatssekretär des Ministers für Energie und natürliche Ressourcen. Herr Simard ist Abgeordneter für Jonquière und stellvertretender Vorsitzender des Ständigen Ausschusses für natürliche Ressourcen, Kanada. Herr Martel ist Abgeordneter für Chicoutimi-Le Fjord und Mitglied des Ständigen Ausschusses für natürliche Ressourcen, Kanada.

Herr Guay erklärt: „Als parlamentarischer Staatssekretär des Ministers für Energie und natürliche Ressourcen und als Abgeordneter aus Quebec weiß ich, dass diese Provinz und dieses Land über genau das verfügen, was wir brauchen, um Kanada mithilfe unserer natürlichen Ressourcen zur stärksten Wirtschaft der G7 zu machen. Quebec ist seit langem führend in den Bereichen saubere Technologien und nachhaltiger Bergbau, und ich sehe der Führungsstärke und Innovationskraft entgegen, die die Region Saguenay weiter unter Beweis stellen wird.“