DEAG bietet attraktive 7,75 % Zinsen auf neue Anleihe 2025/2029!
Die DEAG Deutsche Entertainment AG setzt mit ihrer neuen Unternehmensanleihe 2025/2029 ein starkes Zeichen am Finanzmarkt. Mit einem attraktiven Zinssatz von 7,75 % und einem Volumen von 75 Millionen Euro stößt sie auf großes Interesse. Die hohe Nachfrage bei institutionellen und privaten Anlegern unterstreicht den Erfolg dieser Emission. Der Erlös dient der Refinanzierung und dem Wachstum des Unternehmens.
- DEAG Deutsche Entertainment AG hat den Zinssatz der neuen Unternehmensanleihe 2025/2029 auf 7,75 % festgelegt.
- Das angestrebte Emissionsvolumen beträgt 75 Millionen Euro.
- Die Anleihe war bei institutionellen und privaten Anlegern stark nachgefragt und deutlich überzeichnet.
- Der Mittelzufluss aus der Anleihe dient der Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026 sowie zur Förderung des Wachstums und zur Reduzierung von Minderheitenanteilen.
- Der Handel der Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 16. Oktober 2025 geplant, mit einem Handel ab dem 9. Oktober 2025.
- Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA, Kanada, Japan, Australien oder Südafrika.
