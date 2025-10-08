125 0 Kommentare DEAG bietet attraktive 7,75 % Zinsen auf neue Anleihe 2025/2029!

Die DEAG Deutsche Entertainment AG setzt mit ihrer neuen Unternehmensanleihe 2025/2029 ein starkes Zeichen am Finanzmarkt. Mit einem attraktiven Zinssatz von 7,75 % und einem Volumen von 75 Millionen Euro stößt sie auf großes Interesse. Die hohe Nachfrage bei institutionellen und privaten Anlegern unterstreicht den Erfolg dieser Emission. Der Erlös dient der Refinanzierung und dem Wachstum des Unternehmens.

