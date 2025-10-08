Quirin hebt beaconsmind-Kursziel auf 23,50 EUR an, First Berlin & Nuways bleiben bei 'Kaufen'.
Die Swissnet Group begeistert mit beeindruckendem Wachstum und strategischen Erfolgen, während Analysten die Aktie weiterhin als lohnenswert einstufen.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Quirin hat das Kursziel für die Swissnet Group Aktie von 21,00 EUR auf 23,50 EUR erhöht, während First Berlin und Nuways ihre Kursziele von 19,00 EUR bzw. 20,00 EUR beibehalten. Alle stufen die Aktie weiterhin mit „Kaufen“ ein.
- Im ersten Halbjahr 2025 hat sich der Umsatz der Swissnet Group im Jahresvergleich nahezu verdoppelt und erreichte 11,3 Mio. CHF, mit einem Anteil der wiederkehrenden Umsätze von 77 %.
- Das bereinigte EBITDA der Swissnet Group hat sich auf 2,3 Mio. CHF verdoppelt, was eine Marge von 20 % ergibt, und unterstreicht das SaaS-getriebene Wachstum und die steigende Profitabilität.
- Swissnet International ist ein zentraler Wachstumstreiber, mit mehreren größeren Verträgen in den Regionen MENA und APAC im ersten Jahr und neuen Cross-Selling-Potenzialen durch die Integration von Swissnet ICT und Lokalee.
- Die Swissnet Group bietet standortbasierte Marketing-Softwarelösungen, Wi-Fi-Infrastruktursysteme und Wi-Fi-Gäste-Hotspots an und bedient Kunden in Bereichen wie Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor.
- Die aktuellen Berichte über die Swissnet Gruppe sind auf der Unternehmenswebsite im Bereich „Investor Relations“ verfügbar.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresabschluss 1H 2025, bei beaconsmind ist am 31.10.2025.
Der Kurs von beaconsmind lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,4500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,39 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,4750EUR das entspricht einem Plus von +0,39 % seit der Veröffentlichung.
0,00 %
-6,88 %
+2,80 %
-6,20 %
-48,60 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte