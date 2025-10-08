    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Mehr Drive, weniger Emissionen

    Mars GmbH treibt Elektrisierung ihrer Transportflotte voran / Mars und Einride bringen weitere sechs eActros 600 in den deutsch-niederländischen Lieferverkehr (FOTO)

    Verden (ots) - · Mars erweitert europäischen Fuhrpark um sechs neue eActros 600
    von Mercedes-Benz

    · Elektrifizierung von mehr als 760.000 Kilometern Fahrtstrecke mit einer
    Einsparung von 1.860 Tonnen CO2e pro Jahr

    · Mindestens 25 elektrische Lkw bis Jahresende europaweit im Einsatz. Ziel bis
    2030: mit allen Logistikpartnern von Mars in ganz Europa 300 e-Lkw in den
    Verkehr bringen

    Im Zuge seines Engagements für eine nachhaltigere Transportlogistik setzt das
    globale Familienunternehmen Mars auf den Ausbau elektrischer Power. Nach
    Einsätzen von elektrischen Lastkraftwagen im Stadt- und stadtnahen Verkehr in
    Deutschland bringen Mars und Einride nun sechs eActros 600 von Mercedes-Benz mit
    längerer Reichweite auf deutsche und niederländische Straßen. Damit
    elektrifiziert Mars jährlich mehr als 760.000 Kilometer Fahrtstrecke und spart
    1.860 Tonnen CO2e pro Jahr.

    Bis 2030 sollen in ganz Europa insgesamt 300 elektrische Lkw für Mars unterwegs
    sein. Durch die Umstellung der Flotte rechnet das Unternehmen mit einer
    jährlichen Reduktion der CO2-Emissionen um 20.000 Tonnen, das entspricht etwa
    zehn Prozent seiner Treibhausgasemissionen in der europäischen Logistik. Der
    Ausbau elektrischer Logistik-Transportnetze ist Teil des globalen Mars
    Engagements, seine Treibhausgasmissionen bis 2030 (Scope 1 bis 3) zu halbieren*.

    Die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Logistik elektrisiert Mars & Einride

    Ein wichtiger Baustein ist die Partnerschaft mit dem schwedischen
    Frachttechnologieunternehmen Einride, das digitale, elektrische und autonome
    Technologien für den Güterverkehr anbietet. Im Januar 2024 beginnt die
    Kooperation: Zwei eActros 300 pendeln seitdem zwischen der Mars eigenen
    Futterfabrik in Verden sowie dem Lager in Minden: ca. 90 Kilometer pro Strecke
    mit einer Einsparung von 400 Tonnen CO2e pro Jahr.

    Jetzt erweitern die Partner mit sechs neuen eActros 600 den Radius der
    emissionsoptimierten Belieferung. Beliefert werden unter anderem Handelskunden.
    Zudem fahren Trucks von der Mars Fabrik in Viersen (Nordrhein-Westfalen) und der
    Mars Schokoladenfabrik in Veghel (Niederlande) zum Mars Lager in Minden
    (Nordrhein-Westfalen). Für diese Lieferrouten stehen die im vergangenen Jahr
    aufgestellten elektrischen Ladesäulen vor dem Lager in Minden zur Verfügung.

    Eine skalierbare Vision für nachhaltigere Logistik

    Der Ausbau des elektrischen Straßentransports ist nicht nur ökologische, sondern
    auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Die auf Umweltfreundlichkeit
    ausgelegten Elektrofahrzeuge weisen über einen längeren Zeitraum geringere
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
