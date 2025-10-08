Mehr Drive, weniger Emissionen
Mars GmbH treibt Elektrisierung ihrer Transportflotte voran / Mars und Einride bringen weitere sechs eActros 600 in den deutsch-niederländischen Lieferverkehr (FOTO)
Verden (ots) - · Mars erweitert europäischen Fuhrpark um sechs neue eActros 600
von Mercedes-Benz
· Elektrifizierung von mehr als 760.000 Kilometern Fahrtstrecke mit einer
Einsparung von 1.860 Tonnen CO2e pro Jahr
· Mindestens 25 elektrische Lkw bis Jahresende europaweit im Einsatz. Ziel bis
2030: mit allen Logistikpartnern von Mars in ganz Europa 300 e-Lkw in den
Verkehr bringen
von Mercedes-Benz
· Elektrifizierung von mehr als 760.000 Kilometern Fahrtstrecke mit einer
Einsparung von 1.860 Tonnen CO2e pro Jahr
· Mindestens 25 elektrische Lkw bis Jahresende europaweit im Einsatz. Ziel bis
2030: mit allen Logistikpartnern von Mars in ganz Europa 300 e-Lkw in den
Verkehr bringen
Im Zuge seines Engagements für eine nachhaltigere Transportlogistik setzt das
globale Familienunternehmen Mars auf den Ausbau elektrischer Power. Nach
Einsätzen von elektrischen Lastkraftwagen im Stadt- und stadtnahen Verkehr in
Deutschland bringen Mars und Einride nun sechs eActros 600 von Mercedes-Benz mit
längerer Reichweite auf deutsche und niederländische Straßen. Damit
elektrifiziert Mars jährlich mehr als 760.000 Kilometer Fahrtstrecke und spart
1.860 Tonnen CO2e pro Jahr.
Bis 2030 sollen in ganz Europa insgesamt 300 elektrische Lkw für Mars unterwegs
sein. Durch die Umstellung der Flotte rechnet das Unternehmen mit einer
jährlichen Reduktion der CO2-Emissionen um 20.000 Tonnen, das entspricht etwa
zehn Prozent seiner Treibhausgasemissionen in der europäischen Logistik. Der
Ausbau elektrischer Logistik-Transportnetze ist Teil des globalen Mars
Engagements, seine Treibhausgasmissionen bis 2030 (Scope 1 bis 3) zu halbieren*.
Die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Logistik elektrisiert Mars & Einride
Ein wichtiger Baustein ist die Partnerschaft mit dem schwedischen
Frachttechnologieunternehmen Einride, das digitale, elektrische und autonome
Technologien für den Güterverkehr anbietet. Im Januar 2024 beginnt die
Kooperation: Zwei eActros 300 pendeln seitdem zwischen der Mars eigenen
Futterfabrik in Verden sowie dem Lager in Minden: ca. 90 Kilometer pro Strecke
mit einer Einsparung von 400 Tonnen CO2e pro Jahr.
Jetzt erweitern die Partner mit sechs neuen eActros 600 den Radius der
emissionsoptimierten Belieferung. Beliefert werden unter anderem Handelskunden.
Zudem fahren Trucks von der Mars Fabrik in Viersen (Nordrhein-Westfalen) und der
Mars Schokoladenfabrik in Veghel (Niederlande) zum Mars Lager in Minden
(Nordrhein-Westfalen). Für diese Lieferrouten stehen die im vergangenen Jahr
aufgestellten elektrischen Ladesäulen vor dem Lager in Minden zur Verfügung.
Eine skalierbare Vision für nachhaltigere Logistik
Der Ausbau des elektrischen Straßentransports ist nicht nur ökologische, sondern
auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Die auf Umweltfreundlichkeit
ausgelegten Elektrofahrzeuge weisen über einen längeren Zeitraum geringere
