    Von diesen Dividendenperlen haben Sie noch nie gehört

    Die Suche nach stabilen Dividendenzahlern bleibt für viele Anleger eine der bevorzugten Strategien in volatilen Märkten. Die UBS stellt in ihrer neuen "High Quality Dividend Stock"-Liste einige spannende Werte vor.

    Für Sie zusammengefasst
    UBS-Top-Picks - Von diesen Dividendenperlen haben Sie noch nie gehört
    Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa

    Stabile Gewinne, ein krisensicheres Geschäftsmodell und verlässliche Dividenden gehen für viele Einkommensinvestoren Hand in Hand. Die Analysten der Schweizer UBS haben kürzlich eine Liste von hochqualitativen Dividendenaktien veröffentlicht, die nicht nur stabile Erträge versprechen, sondern auch durch ihre hohe Dividendenrendite bestechen. Besonders in den Bereichen Energie, Finanzwesen und Konsumgüter wurden die Experten fündig.

    Für ihre Auswertung berücksichtigten sie eine Vielzahl von Faktoren, darunter die Wahrscheinlichkeit einer Dividendenkürzung, die Wachstumsaussichten für Dividenden sowie die relative Performance im Sektor. Als besonders zuverlässige Dividendenzahler stachen dabei Aktien aus den USA hervor: Die Wahrscheinlichkeit einer Dividendenkürzung in den USA liegt bei nur 6,8 Prozent, was diese Region als besonders sicher für Dividendeninvestoren kennzeichnet. In anderen Märkten, wie etwa in Europa und den Schwellenländern, ist das Risiko einer Kürzung deutlich höher.

    Beim potenziellen Dividendenwachstum bestätigte die UBS besonders Japan gute Aussichten, während Europa mit einem prognostizierten negativen Wachstum von -0,8 Prozent eher zurückhaltend ist. Besonders die Energiebranche zeigt mit einem Wachstum von 6,4 Prozent positive Perspektiven.

    Für Anleger, die auf stabile und wachstumsorientierte Dividendenaktien setzen, empfiehlt UBS Aktien wie Targa Resources, Dollar General und UnitedHealth Group. Diese Unternehmen zeichnen sich nicht nur durch eine hohe Dividendenrendite aus, sondern haben auch das Potenzial, ihre Ausschüttungen in den kommenden Jahren weiter zu steigern. 

    Die höchsten Ausschüttungen in der UBS-Liste liefern jedoch nicht bekannte Dividendenchampions aus Europa und den USA, sondern TItel aus Asien und Südamerika. wallstreetONLINE stellt einige der ausgewählten Aktien vor:

    Banco Bradesco

    0,00 %
    -7,29 %
    -1,48 %
    +3,09 %
    +6,80 %
    -33,58 %
    +4,89 %
    +2,29 %
    ISIN:BRBBDCACNPR8WKN:896694

    Banco Bradesco SA (BBDC4-BZ) – Finanzsektor, 7,9% Dividendenrendite
    Diese brasilianische Bank bietet eine herausragende Dividendenrendite und profitiert von einer stabilen Marktposition in Südamerika.

    China National Building Material Company Registered (H)

    +0,03 %
    -1,59 %
    +0,13 %
    +44,55 %
    +33,90 %
    -26,82 %
    -45,32 %
    +7,39 %
    +61,08 %
    ISIN:CNE1000002N9WKN:A0M4XL

    China National Building Material (3323-HK) – Materialsektor, 6,7% Dividendenrendite
    Ein führendes Unternehmen in der chinesischen Baustoffindustrie, das sich durch eine starke Dividendenpolitik auszeichnet.

    Korea Electric Power

    0,00 %
    -5,22 %
    -6,84 %
    -5,22 %
    +60,29 %
    +60,29 %
    -24,67 %
    ISIN:US5006311063WKN:893161

    Korea Electric Power Corporation (015760-KS) – Versorgungsunternehmen, 5,4% Dividendenrendite

    Das südkoreanische Unternehmen profitiert von der stabilen Nachfrage im Energiesektor und bietet eine attraktive Rendite.

    Woori Financial Group Inc. (316140-KS) – Finanzsektor, 5,4% Dividendenrendite
    Eine südkoreanische Bank, die trotz globaler Unsicherheiten konstant hohe Ausschüttungen bietet.

    Norsk Hydro

    +0,92 %
    +0,65 %
    +3,00 %
    +16,61 %
    -0,48 %
    +1,78 %
    +143,42 %
    +71,72 %
    -9,27 %
    ISIN:NO0005052605WKN:851908

    Norsk Hydro ASA (NHY-NO) – Materialsektor, 5,2% Dividendenrendite
    Das norwegische Unternehmen ist ein globaler Player im Aluminiumsektor und überzeugt mit einer soliden Dividendenpolitik.

    Equity Residential Registered of Benef Interest

    0,00 %
    -1,82 %
    -6,09 %
    -4,42 %
    -18,80 %
    -16,28 %
    +14,43 %
    -7,16 %
    +116,35 %
    ISIN:US29476L1070WKN:985334

    Equity Residential (EQR-US) – Immobiliensektor, 4,3% Dividendenrendite
    Als einer der größten US-amerikanischen Immobilienbetreiber bietet Equity Residential stabile Ausschüttungen in einem profitablen Markt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
