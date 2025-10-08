Von diesen Dividendenperlen haben Sie noch nie gehört

Für ihre Auswertung berücksichtigten sie eine Vielzahl von Faktoren, darunter die Wahrscheinlichkeit einer Dividendenkürzung, die Wachstumsaussichten für Dividenden sowie die relative Performance im Sektor. Als besonders zuverlässige Dividendenzahler stachen dabei Aktien aus den USA hervor: Die Wahrscheinlichkeit einer Dividendenkürzung in den USA liegt bei nur 6,8 Prozent, was diese Region als besonders sicher für Dividendeninvestoren kennzeichnet. In anderen Märkten, wie etwa in Europa und den Schwellenländern, ist das Risiko einer Kürzung deutlich höher.

Stabile Gewinne, ein krisensicheres Geschäftsmodell und verlässliche Dividenden gehen für viele Einkommensinvestoren Hand in Hand. Die Analysten der Schweizer UBS haben kürzlich eine Liste von hochqualitativen Dividendenaktien veröffentlicht, die nicht nur stabile Erträge versprechen, sondern auch durch ihre hohe Dividendenrendite bestechen. Besonders in den Bereichen Energie, Finanzwesen und Konsumgüter wurden die Experten fündig.

Beim potenziellen Dividendenwachstum bestätigte die UBS besonders Japan gute Aussichten, während Europa mit einem prognostizierten negativen Wachstum von -0,8 Prozent eher zurückhaltend ist. Besonders die Energiebranche zeigt mit einem Wachstum von 6,4 Prozent positive Perspektiven.

Für Anleger, die auf stabile und wachstumsorientierte Dividendenaktien setzen, empfiehlt UBS Aktien wie Targa Resources, Dollar General und UnitedHealth Group. Diese Unternehmen zeichnen sich nicht nur durch eine hohe Dividendenrendite aus, sondern haben auch das Potenzial, ihre Ausschüttungen in den kommenden Jahren weiter zu steigern.

Die höchsten Ausschüttungen in der UBS-Liste liefern jedoch nicht bekannte Dividendenchampions aus Europa und den USA, sondern TItel aus Asien und Südamerika. wallstreetONLINE stellt einige der ausgewählten Aktien vor:

Banco Bradesco SA (BBDC4-BZ) – Finanzsektor, 7,9% Dividendenrendite

Diese brasilianische Bank bietet eine herausragende Dividendenrendite und profitiert von einer stabilen Marktposition in Südamerika.

China National Building Material (3323-HK) – Materialsektor, 6,7% Dividendenrendite

Ein führendes Unternehmen in der chinesischen Baustoffindustrie, das sich durch eine starke Dividendenpolitik auszeichnet.

Korea Electric Power Corporation (015760-KS) – Versorgungsunternehmen, 5,4% Dividendenrendite



Das südkoreanische Unternehmen profitiert von der stabilen Nachfrage im Energiesektor und bietet eine attraktive Rendite.

Woori Financial Group Inc. (316140-KS) – Finanzsektor, 5,4% Dividendenrendite

Eine südkoreanische Bank, die trotz globaler Unsicherheiten konstant hohe Ausschüttungen bietet.

Norsk Hydro ASA (NHY-NO) – Materialsektor, 5,2% Dividendenrendite

Das norwegische Unternehmen ist ein globaler Player im Aluminiumsektor und überzeugt mit einer soliden Dividendenpolitik.

Equity Residential (EQR-US) – Immobiliensektor, 4,3% Dividendenrendite

Als einer der größten US-amerikanischen Immobilienbetreiber bietet Equity Residential stabile Ausschüttungen in einem profitablen Markt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



