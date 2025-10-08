SAP Aktie gut behauptet +1,15 % - 08.10.2025

Die SAP Aktie konnte bisher um +1,15 % auf 238,10€ zulegen. Das sind +2,70 € mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SAP in den letzten drei Monaten Verluste von -9,51 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,59 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SAP auf +0,02 %.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,67 % 1 Monat +2,59 % 3 Monate -9,51 % 1 Jahr +16,44 %

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 292,45 Mrd. wert.

Im Wettstreit mit den USA und China mobilisiert die EU-Kommission etwa eine Milliarde Euro für mehr Künstliche Intelligenz in der Wirtschaft. Das Geld soll etwa für autonomes Fahren in europäischen Städten oder KI-gestützte Gesundheitszentren …

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.