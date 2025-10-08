ITM Power Aktie mit Kursrutsch - -6,94 % - 08.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die ITM Power Aktie. Sie fällt um -6,94 % auf 0,9725€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ITM Power ist ein führendes Unternehmen in der Wasserstofftechnologie, das sich auf die Entwicklung von Elektrolyseuren spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und strategischen Partnerschaften positioniert sich ITM Power als Schlüsselakteur im globalen Wasserstoffmarkt.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von ITM Power mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,50 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um +23,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ITM Power +146,82 % gewonnen.

ITM Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,80 % 1 Monat +42,68 % 3 Monate -3,50 % 1 Jahr +78,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der ITM Power Aktie, die von einem Rückgang betroffen ist. Einige Investoren äußern Bedenken über Verkaufsdruck und Enttäuschung nach der Hauptversammlung, während andere optimistisch bleiben und die langfristigen Perspektiven des Unternehmens betonen. Es gibt Überlegungen, dass die Aktie aktuell günstig bewertet ist, was einige dazu motiviert, weitere Anteile zu kaufen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 602,80 Mio. wert.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

ITM Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.