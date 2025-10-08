Neubewertung! Kupfer mit Preisexplosion. Kupferpreis könnte auf 6 USD knallen

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Gold hat es geschafft. Die Marke von 4.000 US-Dollar wurde durchbrochen. Wenig überraschend scheint sich der Goldpreis nicht lange an dieser Zwischenstation aufhalten zu wollen und setzt zur Stunde energisch nach. Der Silberpreis wartet hingegen noch auf einen Ausbruch über die 50 US-Dollar. Doch dieser dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Bei Silber könnte sich ein Vorstoß über die 50 US-Dollar ebenfalls als Brandbeschleuniger erweisen und die Rallye weiter forcieren.

Neubewertung bei Kupfer

In der letzten Kommentierung zu Kupfer an dieser Stelle wurden die Probleme von Freeport-McMoRan in der indonesischen Grasberg-Mine thematisiert. Eine der größten Kupferminen der Welt ist in der Produktion massiv beeinträchtigt. Wie lange diese Beeinträchtigungen anhalten werden, bleibt abzuwarten. Es ist aber damit zu rechnen, dass die Förderung in der Grasberg-Mine noch bis weit ins Jahr 2026 negativ beeinflusst sein wird. Für den Kupfermarkt bedeutet das eine massive Angebotsverknappung. Die Analysten von Goldman Sachs sehen den Kupfermarkt nunmehr in 2025 sogar in ein Defizit rutschen. Zuvor ging man von einem Überschuss aus.

Sichern Sie sich den exkluiven Report "Epische Goldpreisrallye - 3 Outperformer mit massivem Potenzial" kostenlos!

Kupfer mit Preisexplosion

Der Kupferpreis reagierte bereits auf die drohende Angebotsverknappung und schoss auf über 5 US-Dollar / lb. Damit zeichnet sich aus charttechnischer Sicht eine Schließung der gewaltigen Kurslücke ab. Sollte dieser Fall eintreten, könnte es für den Kupferpreis nun zügig auf 5,6 US-Dollar gehen. Dabei muss es jedoch nicht bleiben. Selbst eine Bewegung auf 6 US-Dollar ist vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage nicht auszuschließen.

Mitbewerber als Profiteure des Grasberg-Desasters

Während Freeport-McMoRan unter den Ereignissen leidet, haben Mitbewerber Oberwasser. Seit geraumer Zeit steht an dieser Stelle die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Hudbay Minerals im Fokus.

Hudbay Minerals betreibt die kanadischen Minen Copper Mountain und Snow Lake sowie die peruanische Mine Constancia. Das Portfolio wird darüber hinaus von einigen, sehr spannenden Entwicklungsprojekten ergänzt. Die Kupfer-Minen sind reich an Beiprodukten, wie Gold, Silber, Zink und Molybdän. Das Unternehmen profitiert somit vom breit angelegten Anstieg der Metallpreise. Abseits von Kupfer, Gold und Silber haussiert vor allem auch Zink. Doch nicht nur das diversifizierte Portfolio macht Hudbay Minerals interessant. Das Unternehmen gilt zudem als potenzieller Übernahmekandidat.

Der Aktienkurs der Kanadier hat indes bereits eine knackige Rallye hinter sich gebracht und stellt damit auch die großen Gold-Kupferproduzenten Barrick und Newmont in den Schatten. Hudbay Minerals ist von Anfang April bis Anfang Oktober von 6 US-Dollar auf 16 US-Dollar nach oben geschossen. Und die Kursrallye scheint noch nicht abgeschlossen. Ein Test der 20 US-Dollar sollte nicht überraschen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.