JPMorgan stuft FedEx Aktie herab – drohen weitere Verluste?

Die US-Investmentbank JPMorgan hat ihre Einschätzung für die Aktie des Logistikkonzerns FedEx (FDX) gesenkt. Analyst Brian Ossenbeck stufte das Papier von "Overweight" auf "Neutral" herab und reduzierte das Kursziel von 284 auf 274 US-Dollar. Trotz eines möglichen Aufwärtspotenzials von rund 13 Prozent sehen die Analysten derzeit mehr Risiken als Chancen.

FedEx befinde sich zwar in einem umfassenden Transformationsprozess, der auf höhere Kapitaleffizienz, drastische Kostensenkungen und eine langfristige Integration der Ground- und Express-Netzwerke abzielt. Dennoch bleibe der Weg steinig, so Ossenbeck.

"Wir sind bei FedEx vorsichtig positioniert", schrieb der Analyst in einer Mitteilung. "Zwar bieten die unternehmensspezifischen Initiativen Aufwärtspotenzial, doch diese werden durch erhebliche Gegenwinde neutralisiert – insbesondere durch das schwache industrielle Umfeld und den zunehmenden Wettbewerbsdruck."

Mit dem Wandel in der Logistikbranche hin zu regionaleren Netzwerken und dem beschleunigten Wachstum im B2C-Geschäft verliere das traditionelle Hub-and-Spoke-Modell an Effizienz. Wettbewerber nutzen diese Entwicklung, um mit flexibleren Strukturen Marktanteile zu gewinnen.

Asien-Pazifik und Europa bleiben Problemzonen

Neben den operativen Herausforderungen sieht JPMorgan auch makroökonomische Risiken, insbesondere im Asien-Pazifik-Raum, wo Handelskonflikte und Zollthemen die Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnten.

In Europa kämpft FedEx weiterhin mit der Integration von TNT Express, dem 2016 übernommenen niederländischen Logistiker. Laut Ossenbeck sind die angestrebten Kosteneinsparungen schwerer zu erreichen als erwartet.

"Personalkürzungen sind kostenintensiv, zeitaufwendig und könnten sich deutlich langsamer auszahlen als ursprünglich angenommen", warnte der Analyst.

Paketbranche unter Druck: Kunden wehren sich gegen Preiserhöhungen

FedEx steht in einem zunehmend kompetitiven Marktumfeld. Kunden zeigen wachsenden Widerstand gegen steigende Versandtarife, während Konkurrenten ihre Kapazitäten ausweiten. Diese Kombination setzt Margen und Wachstumsperspektiven weiter unter Druck.

Besonders kritisch sieht Ossenbeck die Ertragsprognose für das Gesamtjahr. Diese basiere auf einer Erholung im Frachtsegment, die seiner Einschätzung nach unsicher sei. Zudem habe das Management zwar den Spin-off der Frachtdivision eingeleitet, doch Verzögerungen oder unerwartet hohe Kosten könnten den Unternehmenswert zusätzlich belasten.

Aktie weiter unter Druck

Die FedEx-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits rund 14 Prozent an Wert verloren. Mit Blick auf die kommenden Quartale sieht JPMorgan die Aktie daher eher auf der Beobachtungsliste als auf der Kaufliste. Anleger sollten sich laut Ossenbeck auf mögliche Ergebnisrisiken und anhaltenden Wettbewerbsdruck einstellen – auch wenn FedEx langfristig von seinen Restrukturierungsmaßnahmen profitieren könnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





