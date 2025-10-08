Börsen Update
Börsen Update Europa - 08.10. - FTSE Athex 20 stark +2,99 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.532,07 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.
Top-Werte: Zalando +3,46 %, Rheinmetall +2,28 %, adidas +2,27 %
Flop-Werte: BMW -4,42 %, Daimler Truck Holding -3,71 %, Volkswagen (VW) Vz -1,95 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.918,34 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: PUMA +6,16 %, ThyssenKrupp +5,39 %, Nordex +2,98 %
Flop-Werte: AIXTRON -4,79 %, Aurubis -3,28 %, Sartorius Vz. -2,47 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:55) bei 3.730,78 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Nordex +2,98 %, CANCOM SE +2,76 %, HENSOLDT +1,45 %
Flop-Werte: AIXTRON -4,79 %, Elmos Semiconductor -3,45 %, SUESS MicroTec -2,56 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.630,99 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,28 %, adidas +2,27 %, Siemens Energy +2,12 %
Flop-Werte: BMW -4,42 %, Volkswagen (VW) Vz -1,95 %, ASML Holding -1,91 %
Der ATX steht aktuell (13:59:54) bei 4.721,23 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: STRABAG +3,27 %, PORR +3,10 %, UNIQA Insurance Group +2,03 %
Flop-Werte: OMV -1,02 %, Lenzing -0,69 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,68 %
Der SMI steht aktuell (13:59:55) bei 12.626,33 PKT und steigt um +0,83 %.
Top-Werte: Givaudan +2,56 %, CIE Financiere Richemont +2,45 %, Roche Holding +2,14 %
Flop-Werte: Sika -2,93 %, Swiss Life Holding -0,41 %, Kuehne + Nagel International -0,37 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.041,57 PKT und steigt um +1,02 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +4,60 %, AXA +1,73 %, Hermes International +1,72 %
Flop-Werte: Renault -1,92 %, TotalEnergies -0,49 %, Compagnie de Saint-Gobain -0,47 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:25) bei 2.729,27 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +4,13 %, AstraZeneca +1,72 %, Sandvik +1,13 %
Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -2,27 %, Volvo Registered (B) -0,89 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,88 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.170,00 PKT und steigt um +2,99 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,37 %, Viohalco +2,84 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,39 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,62 %, Jumbo -1,42 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,87 %
