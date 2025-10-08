    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Börsen Update Europa - 08.10. - FTSE Athex 20 stark +2,99 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 24.532,07 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.
    Top-Werte: Zalando +3,46 %, Rheinmetall +2,28 %, adidas +2,27 %
    Flop-Werte: BMW -4,42 %, Daimler Truck Holding -3,71 %, Volkswagen (VW) Vz -1,95 %

    Der MDAX bewegt sich bei 30.918,34 PKT und steigt um +0,34 %.
    Top-Werte: PUMA +6,16 %, ThyssenKrupp +5,39 %, Nordex +2,98 %
    Flop-Werte: AIXTRON -4,79 %, Aurubis -3,28 %, Sartorius Vz. -2,47 %

    Der TecDAX steht aktuell (13:59:55) bei 3.730,78 PKT und fällt um -0,03 %.
    Top-Werte: Nordex +2,98 %, CANCOM SE +2,76 %, HENSOLDT +1,45 %
    Flop-Werte: AIXTRON -4,79 %, Elmos Semiconductor -3,45 %, SUESS MicroTec -2,56 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.630,99 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +2,28 %, adidas +2,27 %, Siemens Energy +2,12 %
    Flop-Werte: BMW -4,42 %, Volkswagen (VW) Vz -1,95 %, ASML Holding -1,91 %

    Der ATX steht aktuell (13:59:54) bei 4.721,23 PKT und fällt um -0,01 %.
    Top-Werte: STRABAG +3,27 %, PORR +3,10 %, UNIQA Insurance Group +2,03 %
    Flop-Werte: OMV -1,02 %, Lenzing -0,69 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,68 %

    Der SMI steht aktuell (13:59:55) bei 12.626,33 PKT und steigt um +0,83 %.
    Top-Werte: Givaudan +2,56 %, CIE Financiere Richemont +2,45 %, Roche Holding +2,14 %
    Flop-Werte: Sika -2,93 %, Swiss Life Holding -0,41 %, Kuehne + Nagel International -0,37 %

    Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.041,57 PKT und steigt um +1,02 %.
    Top-Werte: ArcelorMittal +4,60 %, AXA +1,73 %, Hermes International +1,72 %
    Flop-Werte: Renault -1,92 %, TotalEnergies -0,49 %, Compagnie de Saint-Gobain -0,47 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:25) bei 2.729,27 PKT und steigt um +0,34 %.
    Top-Werte: SSAB Registered (A) +4,13 %, AstraZeneca +1,72 %, Sandvik +1,13 %
    Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -2,27 %, Volvo Registered (B) -0,89 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,88 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.170,00 PKT und steigt um +2,99 %.
    Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,37 %, Viohalco +2,84 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,39 %
    Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,62 %, Jumbo -1,42 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,87 %



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Börsen Update Börsen Update Europa - 08.10. - FTSE Athex 20 stark +2,99 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.