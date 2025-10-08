STRATEC Aktie tiefrot - 08.10.2025

Mit einer Performance von -5,05 % musste die STRATEC Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

STRATEC ist ein führender Anbieter von automatisierten Lösungen für die In-vitro-Diagnostik, spezialisiert auf maßgeschneiderte Analysegeräte und Software. Mit starker Marktstellung in der Laborautomatisierung konkurriert es mit Branchengrößen wie Roche und Siemens. Einzigartig sind die kundenspezifischen Lösungen und strategischen Partnerschaften.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die STRATEC-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +21,93 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die STRATEC Aktie damit um +12,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei STRATEC auf +7,41 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

STRATEC Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,17 % 1 Monat +22,86 % 3 Monate +21,93 % 1 Jahr -24,47 %

Informationen zur STRATEC Aktie

Es gibt 12 Mio. STRATEC Aktien. Damit ist das Unternehmen 378,11 Mio.EUR wert.

Stratec SE ist nach einem herausfordernden Geschäftsjahr 2024 zu moderatem Wachstum zurückgekehrt, getragen von einer stärkeren Nachfrage in den Bereichen Entwicklungsdienstleistungen und Verbrauchsmaterialien. Die Umsätze stiegen im ersten Halbjahr 2025 um 5,2 % yoy auf EUR 118,6 Mio., während die Profitabilität mit einer EBIT-Marge von 7,2 % aufgrund von Währungseffekten und ungünstigem Produktmix verhalten blieb.

STRATEC Aktie jetzt kaufen?

Ob die STRATEC Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STRATEC Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.