Preise für Benzin und Diesel im Wochenvergleich gesunken / Auch Rohöl etwas günstiger / Preisunterschied zwischen beiden Kraftstoffsorten vergrößert (FOTO)
München (ots) - Leichte Entspannung an den Zapfsäulen: Wie die wöchentliche ADAC
Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, sind die Preise sowohl für
Benzin als auch für Diesel gegenüber der Vorwoche leicht gesunken. Danach kostet
ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,672 Euro - das sind 0,6 Cent
weniger als vor Wochenfrist. Diesel ist um 1,3 Cent günstiger und kostet derzeit
im Schnitt 1,594 Euro.
Der Rückgang der Kraftstoffpreise ist im Zusammenhang mit der Entwicklung des
Rohölpreises zu sehen. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent sind zurzeit etwas
über 65 US-Dollar fällig. In der Vorwoche lag der Ölpreis noch bei 67 US-Dollar.
Der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar ist mit einem Euro zu 1,16 Dollar im
Vergleich zur Vorwoche nahezu unverändert. Rohöl wird in US-Dollar bezahlt,
deshalb hat der Wechselkurs ebenfalls einen nicht unerheblichen Einfluss auf die
Kraftstoffpreise.
Erfreulich aus Sicht der Dieselfahrer: Die Preisdifferenz zu Super E10 ist mit
7,8 Cent (Vorwoche 7,1 Cent) wieder etwas größer geworden. Die steuerliche
Differenz zwischen den beiden Sorten beträgt rund 20 Cent - davon ist der
Dieselpreis jedoch noch weit entfernt und das Preisniveau entsprechend zu hoch.
Sparwillige Autofahrerinnen und Autofahrer sollten laut ADAC abends zur
Tankstelle fahren, weil dann die Spritpreise im Schnitt bis zu 13 Cent je Liter
niedriger sind als morgens. Autobahntankstellen sollten tunlichst gemieden
werden, denn dort zahlt man im Mittel mehr als 40 Cent je Liter zusätzlich. Der
ADAC rät Fahrern von Benziner-Pkw, Super E10 statt E5 zu tanken, dies spart rund
sechs Cent je Liter. Wer unsicher ist, ob das Fahrzeug E10 verträgt, sollte sich
an den Hersteller wenden.
Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die
Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen
Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und
vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise
gibt es unter http://www.adac.de/tanken .
Pressekontakt:
ADAC Kommunikation
T +49 89 76 76 54 95
mailto:aktuell@adac.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6133562
OTS: ADAC
