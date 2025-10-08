    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Preise für Benzin und Diesel im Wochenvergleich gesunken / Auch Rohöl etwas günstiger / Preisunterschied zwischen beiden Kraftstoffsorten vergrößert (FOTO)

    München (ots) - Leichte Entspannung an den Zapfsäulen: Wie die wöchentliche ADAC
    Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, sind die Preise sowohl für
    Benzin als auch für Diesel gegenüber der Vorwoche leicht gesunken. Danach kostet
    ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,672 Euro - das sind 0,6 Cent
    weniger als vor Wochenfrist. Diesel ist um 1,3 Cent günstiger und kostet derzeit
    im Schnitt 1,594 Euro.

    Der Rückgang der Kraftstoffpreise ist im Zusammenhang mit der Entwicklung des
    Rohölpreises zu sehen. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent sind zurzeit etwas
    über 65 US-Dollar fällig. In der Vorwoche lag der Ölpreis noch bei 67 US-Dollar.
    Der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar ist mit einem Euro zu 1,16 Dollar im
    Vergleich zur Vorwoche nahezu unverändert. Rohöl wird in US-Dollar bezahlt,
    deshalb hat der Wechselkurs ebenfalls einen nicht unerheblichen Einfluss auf die
    Kraftstoffpreise.

    Erfreulich aus Sicht der Dieselfahrer: Die Preisdifferenz zu Super E10 ist mit
    7,8 Cent (Vorwoche 7,1 Cent) wieder etwas größer geworden. Die steuerliche
    Differenz zwischen den beiden Sorten beträgt rund 20 Cent - davon ist der
    Dieselpreis jedoch noch weit entfernt und das Preisniveau entsprechend zu hoch.

    Sparwillige Autofahrerinnen und Autofahrer sollten laut ADAC abends zur
    Tankstelle fahren, weil dann die Spritpreise im Schnitt bis zu 13 Cent je Liter
    niedriger sind als morgens. Autobahntankstellen sollten tunlichst gemieden
    werden, denn dort zahlt man im Mittel mehr als 40 Cent je Liter zusätzlich. Der
    ADAC rät Fahrern von Benziner-Pkw, Super E10 statt E5 zu tanken, dies spart rund
    sechs Cent je Liter. Wer unsicher ist, ob das Fahrzeug E10 verträgt, sollte sich
    an den Hersteller wenden.

    Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die
    Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen
    Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und
    vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise
    gibt es unter http://www.adac.de/tanken .

