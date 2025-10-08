    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Girocard bekommt neuen Sound

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim bargeldlosen Bezahlen mit der Girocard bestätigt künftig eine Tonfolge die erfolgreiche Transaktion an der Ladenkasse. Statt des gewohnten einfachen Pieptons erklingt am Bezahlterminal eine aufsteigende Tonfolge. Einige große Händler haben das dafür notwendige Software-Update bereits aufgespielt, wie eine Sprecherin von Euro Kartensysteme erläutert. Eine Pflicht dazu gebe es jedoch nicht.

    Ergänzt wird der neue Sound durch einen türkisfarbenen Haken im Girocard-Design, der kurz auf dem Display des Bezahlterminals erscheint.

    In Deutschland sind etwa 100 Millionen Girocards im Umlauf. Die Karte, die landläufig oft noch "EC-Karte" genannt wird, ist beim Bezahlen ohne Schein und Münze hierzulande das am meisten genutzte Zahlungsmittel - zunehmend auch für kleinere Beträge.

    Im ersten Halbjahr 2025 wurde der Rekordwert von 4,04 Milliarden Bezahlvorgängen mit der Girocard gezählt. Damit könnte auch im Gesamtjahr der Vorjahreshöchstwert von 7,9 Milliarden Transaktionen übertroffen werden./ben/DP/mis






