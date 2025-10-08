Regierung rechnet 2026 mit mehr Wachstum als bisher
Für Sie zusammengefasst
- Bundesregierung erwartet 1,3% Wirtschaftswachstum.
- Frühere Prognose der Ampel-Regierung lag bei 1,0%.
- Positive Entwicklung für 2026 im Vergleich zur Vorhersage.
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung rechnet für das kommende Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent. Das ist mehr als die damalige geschäftsführende Ampel-Regierung im Frühjahr erwartet hatte: Sie ging für 2026 von einem Wachstum von 1,0 Prozent aus./hrz/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen