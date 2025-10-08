    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Zalando Aktie auf Höhenflug - 08.10.2025

    Am 08.10.2025 ist die Zalando Aktie, bisher, um +4,80 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Zalando Aktie.

    Foto: Bodo Marks - dpa

    Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

    Zalando Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2025

    Die Zalando Aktie notiert aktuell bei 27,92 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,80 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,28  entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Zalando in den letzten drei Monaten Verluste von -5,51 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um +1,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,78 % verloren.

    Zalando Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,92 %
    1 Monat +6,62 %
    3 Monate -5,51 %
    1 Jahr -6,73 %

    Informationen zur Zalando Aktie

    Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,30 Mrd. wert.

    Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zalando

    +4,92 %
    +1,92 %
    +6,62 %
    -5,51 %
    -6,73 %
    +30,02 %
    -67,26 %
    -12,89 %
    +20,73 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



