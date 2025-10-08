Zalando Aktie auf Höhenflug - 08.10.2025

Die Zalando Aktie notiert aktuell bei 27,92€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,80 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,28 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Zalando in den letzten drei Monaten Verluste von -5,51 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um +1,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,78 % verloren.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,92 % 1 Monat +6,62 % 3 Monate -5,51 % 1 Jahr -6,73 %

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,30 Mrd. wert.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.