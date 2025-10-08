Aktien Frankfurt
Dax steigt in Richtung Rekordhoch
- Dax erreicht 24.572 Punkte, Rekordhoch in Sicht.
- BMW senkt Prognose, Aktienkurs bricht um 7% ein.
- Stahlwerte steigen, EU plant Zollerhöhung auf 50%.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu seinem Rekordhoch haben den Dax zur Wochenmitte weder negative Nachrichten aus der Automobilbranche noch die Regierungskrise in Frankreich aufgehalten. Der deutsche Leitindex stieg in der Spitze bis auf 24.572 Punkte, womit ihm bis zu seiner im Juli erreichten Bestmarke bei 24.639 Punkten nicht mehr viel fehlte. Zuletzt verbuchte er ein Plus von 0,67 Prozent auf 24.549 Punkte.
Frankreichs Premier Sébastien Lecornu hofft nach ersten Gesprächen mit den Parteien auf eine Lösung der Regierungskrise ohne Neuwahlen. Am französischen Anleihemarkt entspannte sich die Situation etwas. An der Aktienbörse in Paris griffen die Anleger zu.
Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Nachmittag 0,32 Prozent auf 30.935 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent hoch.
Schwache Wirtschaftsdaten kamen aus Deutschland. Die Lage der Industriebetriebe hierzulande bleibt schwierig. Im August war die Produktion wegen eines Einbruchs in der Automobilindustrie deutlich stärker als erwartet gesunken.
Die Schwäche in der Automobilbranche spiegelte sich am Mittwoch in den Kursen der Hersteller wider, zumal BMW die Prognose für das laufende Jahr senken musste. Der BMW-Kurs brach daraufhin um fast 7 Prozent ein. Das China-Geschäft bleibe hinter den Erwartungen zurück, hieß es am Dienstagabend. Darüber hinaus seien bisher erwartete Zollerstattungen bislang nicht vollumfänglich eingetreten.
Andere Auto-Aktien im Dax, etwa Mercedes-Benz oder Volkswagen , verloren ebenfalls deutlich. Während BMW auf dem letzten Platz im Leitindex lagen, verteuerten sich als Index-Spitzenreiter die Titel des Online-Modehändlers Zalando um 4,6 Prozent.
Bei Aurubis nahmen die Anleger nach dem hohen Kurszuwachs am Vortag und dem nun präsentierten Ausblick des Kupferkonzerns Gewinne mit. Die Marktprognosen lägen bereits am oberen Ende der Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2025/26, sagte ein Händler. Aurubis sanken um 3,1 Prozent.
Stahlwerte wie Thyssenkrupp , Salzgitter oder Klöckner & Co legten um bis zu 5,5 Prozent zu. Die EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln. Aixtron sackten hingegen um 4,4 Prozent ab. Die USA blicken kritisch auf Chipausrüster-Exporte nach China.
Umstufungen bewegten Sartorius und Puma . So rutschten die Titel des Labor- und Pharmazulieferers um 2,7 Prozent ab nach einer Abstufung durch die Berenberg Bank. Eine Hochstufung durch die Bank of America (BofA) für Puma verhalf dem Aktienkurs des Sportmodeherstellers um 7 Prozent nach oben./ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,95 % und einem Kurs von 81,76 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +8,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,24 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 8,13 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,84 %/-31,14 % bedeutet.
vergraulen und immer mehr User abschrecken, sich hier konstruktiv einzubringen.
Aber ich glaube, Dein o.a. Statement beruht auf einer falschen Annahme. Ich vermute mal, dass sie die Aussage mit den Verlustvor-
trägen dahingehend meint, dass sie bisher, gesehen auf ihr Gesamtvermögen, keine Verluste gemacht hat.
Wenn ich im Fond/Aktienbereich im Jahr 100.000 + mache, dann kann es mir egal sein, ob ich bei den Derivaten 20.000 verbrenne.
Und so wird sie es wohl meinen.
Was ich nicht verstehe, ist allerdings, dass diejenigen die ihr ihre Geschäfte nicht abnehmen sich am meisten damit beschäftigen und die größte Freude haben, wenn ihre "Luftgeschäfte" nicht klappen. Warum setzt ihr sie nicht auf ignorieren und zitiert sie nicht mehr und schon ist Ruhe.
Und was mir noch in letzter Zeit hier massiv aufgefallen ist. User die hier wirklich Arbeit hereinbringen, Charts einstellen, ihre Gedanken und Ansätze mit der Community teilen und Fragen beantworten bekommen mal 2-3 "Daumen". Schreibt ein anderer User "Ich bin satt" oder gibt irgendwelche Kommentare ab, die rein gar nichts mit dem Tagesgeschehen zu tun haben, dann gibt es 5,6,7 Daumen und was das schlimmste ist, diese Kommentare werden dann noch zigmal zitiert oder geteilt und man ist gezwungen diesen "Schrott" wieder und wieder zu lesen.🤬
Wünsche trotzdem noch einen schönen Abend und hoffe, ihr konntet heute etwas verdienen und habt Euch nicht nur mit anderen
Usern beschäftigt.
Hier ist eine Zusammenfassung der aktuellen Webseite „Tages-Trading-Chancen am Montag den 06.10.2025“:
Thema: Diskussion über aktuelle Trading-Chancen und Marktanalysen für den DAX und andere Indizes am 06.10.2025.
Märkte: DAX notiert bei ca. 24.375 Punkten, leichte Gewinne zu sehen. Auch Gold, Öl und international wichtige Indizes werden angezeigt.
Community-Beiträge:
User tauschen sich über ihre Strategien, Marktpositionen, Stimmungen und Ergebnisse aus.
Es wird über Unterstützungen und Widerstände im DAX gesprochen. Wichtigste kurze Unterstützung liegt bei 45.785 Punkten, Widerstände u.a. bei 47.050, 47.725.
Diskussionen zu einzelnen Aktien und Zertifikaten, persönliche Einschätzungen und Humor sind Teil der Interaktion.
Chartanalysen und Rückblicke (z. B. auf ein Allzeithoch im Dow Jones) sowie Ausblicke, wie der Markt sich entwickeln könnte.
Psychologie & Trading-Stil: Es werden Humor, Persönliches und psychologische Aspekte (z. B. Aufmerksamkeitsheischen) erwähnt.
Werbung & Hinweise: Hinweise zu Zertifikaten, Trading-Gruppen (Telegram), weitere Analysen und Newsletter-Angebote.
Aktuelle Finanznachrichten & Teaser: Kurzmeldungen etwa zu Goldrallyes, SAP, den DAX-Eröffnungen, Militärboom, passives Einkommen, und weiteren Wirtschaftsthemen.
Aktive Community: Regelmäßige Beiträge und Live-Diskussionen mit aktuellen Kursdaten, Marktbewegungen und persönlichen Kommentaren.
Fazit:
Die Seite bietet einen Mix aus Live-Trading-Diskussionen, Charttechnik, Marktanalysen, persönlichem Austausch und aktuellen Finanznachrichten – ideal für aktive Trader und Marktbeobachter am Börsentag.
Welche Auffälligkeiten im Verhalten haben User Orha_n
Welche Auffälligkeiten im Verhalten haben User Orha_n
Folgende Auffälligkeiten im Verhalten von User Orha_n ergeben sich aus den Beiträgen im Thread:
Humoristische und verspielte Kommunikation: Orha_n nutzt oft augenzwinkernde, ironische Kommentare (z.B. „Im Heim bekommt ein Cornetto Erdbeer von der Leitung“, Hinweise auf „Börsen Bingo Algo“ und spaßige Wettbewerbe wie „wer zuerst ruft, bekommt...“).
Starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit: Andere User und auch eine angebliche KI-Diagnose sprechen Orha_n das „verzweifelte Suchen nach Aufmerksamkeit“ zu und interpretieren dies als teils theatralisches, dramatisierendes Verhalten. Dies wird als Aufmerksamkeitsheischen bezeichnet und mit einer histrionischen Persönlichkeitsstruktur verglichen.
Regelmäßige Ansprache und Kommentierung anderer Diskussionsteilnehmer: Orha_n nimmt gern Bezug auf andere Teilnehmer, kommentiert Trading-Stile, betont Transparenz oder spielt Rollenbilder und Insider-Themen aus.
Selbst-Inszenierung und Spaß am Gruppenleben: Beiträge von Orha_n sind häufig mit szenischen Beschreibungen (z.B. Speisesaal, „Krautwickel werden heute gereicht“) und Forumshumor durchsetzt.
Ironisierung von Trading-Gewinnen, -Tabellen und -Statistiken: Er thematisiert das Nachträgliche Posten von Erfolgen, bearbeitete Tabellen und Bilder als „Närrwert“ und spielt damit auf typische Verhaltensweisen im Forum an.
Fazit:
Orha_n fällt durch einen auffällig humoristisch-dramatischen Kommunikationsstil auf, sucht oft die Aufmerksamkeit der Community und ironisiert sowohl sich selbst als auch die Trading-Umgebung. Dieses Verhalten ist Teil seines „Personality Branding“ innerhalb des Forums und wird teils kritisch, teils amüsiert von den anderen Usern diskutiert.
Quelle: comet-browser
