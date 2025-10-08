Aktien New York Ausblick
Moderate Gewinne - 'Sorgen über Bewertungen verfrüht'
- US-Aktienmarkt startet moderat freundlich, Dow +0,2%
- Tech-Riesen profitieren von KI-Trend und Gewinnwachstum
- FedEx-Aktien fallen um 2% nach Abstufung durch JPMorgan
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt steuert am Mittwoch auf eine moderat freundliche Eröffnung zu. Gut eine Stunde vor dem Startschuss taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 46.714 Punkte und den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 0,1 Prozent im Plus auf 24.862 Punkte. Am Vortag waren die wichtigsten New Yorker Börsenbarometer letztlich etwas gesunken, nachdem sowohl die Nasdaq-Indizes als auch der marktbreite S&P 500 im Verlauf noch Rekorde erreicht hatten.
Trotz der schon hohen Bewertungen sei es zu früh, um sich über zu spekulative Extreme zu sorgen, kommentierte Stratege Peter Oppenheimer von der US-Investmentbank Goldman Sachs das Marktgeschehen. Denn bisher werde der Höhenflug der Tech-Riesen im Kielwasser des Megatrends Künstliche Intelligenz (KI) von einem robusten Gewinnwachstum flankiert.
Für einige Einzelwerte zeichnen sich zur Wochenmitte schon vorbörslich neue Bestmarken ab. So dürften Freeport McMoran mit plus 2,3 Prozent ihre Rekordjagd fortsetzen - im Schlepptau des Goldpreises, der im Zuge seines Höhenflugs erstmals die Marke von 4.000 US-Dollar knackte. Der Bergbaukonzern betreibt eine der größten Goldminen weltweit.
Auch den Titeln des Rüstungskonzerns Northrop Grumman , die um 1,2 Prozent anzogen, winkt ein weiterer Anstieg in bisher unbekannte Höhen. Hier stützte eine neue Kaufempfehlung von Deutsche Bank Research.
Die Tesla -Aktien konnten sich nach dem Vortagsrutsch mit plus 0,6 Prozent etwas stabilisieren. Der Elektroautobauer hat in den USA etwas günstigere, abgespeckte Versionen seiner beiden wichtigsten Modelle 3 und Y eingeführt. Die Nachricht sei keine große Überraschung, kommentierte Analyst Joseph Spak von der Schweizer Großbank UBS. Allerdings lägen die Verkaufspreise für diese Modelle etwas über den Erwartungen.
Die Anteile von AMD legten vorbörslich um weitere 0,7 Prozent zu. Sie blieben damit aber klar unter ihrem jüngst erreichten Hoch bei rund 226,70 Dollar. Nur knapp darüber thront die Rekordmarke von 227,30 Dollar aus dem Frühjahr 2024. Zu Wochenbeginn hatte die Nachricht einer milliardenschweren Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI dem Chiphersteller einen Kurssprung beschert. Davor hatte bereits der AMD-Rivale Nvidia Investitionspläne in OpenAI bekanntgegeben, für die wiederum OpenAI Chips bei Nvidia bezieht.
Dagegen zeichnet sich bei Fedex ein Kursrückgang um 2 Prozent ab. Damit würden die Aktien an ihre Gewinnmitnahmen vom Dienstag nach einem zuvor guten Lauf anknüpfen. Die US-Bank JPMorgan stufte die Titel ab und rät nun zu einer neutralen Gewichtung. In einer Branchenbetrachtung zu den anstehenden Quartalszahlen senkte Experte Brian Ossenbeck seine Schätzungen für die US-Transport- und Logistikunternehmen etwas. Bei Fedex sieht er das Jahresziel für das Ergebnis je Aktie in Gefahr, da es eine Erholung der fundamentalen Lage im Frachtgeschäft beinhalte./gl/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 183,0 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 14:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +33,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 309,18 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00USD. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 125,00USD was eine Bandbreite von -50,14 %/-34,39 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
screen, baby, screen
Für Alle welche noch etwas Rohstoff für das Depot brauchen, hier ist eien Anregung:
Edelmetalle und kritische Mineralien erfreuen sich der Beliebtheit des Marktes – Richard Mills
https://aheadoftheherd.com/precious-metals-and-critical-minerals-feeling-market-love-richard-mills/
Ein „Rohstoff-Superzyklus“ ist eine Phase stetiger Preissteigerungen, die länger als fünf Jahre, in manchen Fällen sogar Jahrzehnte andauert. Die Bank of Canada definiert ihn als „einen längeren Zeitraum, in dem die Rohstoffpreise deutlich über oder unter ihrem langfristigen Trend liegen“.
Superzyklen entstehen aufgrund der langen Verzögerung zwischen Rohstoffpreissignalen und Angebotsänderungen. Obwohl jeder Rohstoff anders ist, folgt hier ein Überblick über einen typischen Boom-Bust-Zyklus:
Mit dem Wirtschaftswachstum steigt auch die Nachfrage nach Rohstoffen, und irgendwann übersteigt die Nachfrage das Angebot. Dies führt zu steigenden Rohstoffpreisen, doch die Rohstoffproduzenten reagieren zunächst nicht auf die höheren Preise, da sie unsicher sind, ob diese von Dauer sind. Infolgedessen vergrößert sich die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage weiter, was den Preisdruck aufrechterhalten wird.
Schließlich werden die Preise so attraktiv, dass die Produzenten mit zusätzlichen Investitionen reagieren, um das Ange-bot zu erhöhen und so die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen. Hohe Preise fördern weiterhin Investitionen, bis schließlich das Angebot die Nachfrage übersteigt und die Preise sinken. Doch selbst bei fallenden Preisen steigt das Angebot weiter, da die Investitionen der Boomjahre Früchte tragen. Aus Engpässen wird ein Überan-gebot, und die Rohstoffpreise treten in die Baissephase des Zyklus ein.
Im Laufe der Geschichte gab es mehrere Rohstoff-Superzyklen. Der jüngste begann 1996 und erreichte 2011 seinen Höhepunkt. Auslöser war die steigende Nachfrage nach Rohstoffen im Zuge der rasanten Industrialisierung in Märkten wie Brasilien, Indien, Russland und insbesondere China.
Beginn eines neuen Superzyklus
Obwohl keine zwei Superzyklen gleich aussehen, haben sie alle drei Indikatoren gemeinsam: einen Anstieg der Nachfrage und des Preises im Vergleich zum Angebot.
Laut The Globe and Mail gibt es sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite strukturelle Faktoren, die den nächsten Boom bei Rohstoffen auslösen könnten.
(Bei einigen Metallen hat der Boom bereits begonnen. Gold ist seit Jahresbeginn um 44 % gestiegen und erreichte am Montag ein Rekordhoch von 3.728 USD/oz. Silber schneidet mit einem Anstieg von 52 % seit Jahresbeginn sogar noch besser ab. Kupfer ist um 16 % gestiegen, Palladium um 32 % und Platin hat beeindruckende 61 % zugelegt. Kupfer wird derzeit für 4,57 USD/Pfund gehandelt und setzt seinen Anstieg von 2 USD/Pfund im Jahr 2016 fort, nachdem es kürzlich auf 5,80 USD/Pfund gestiegen war. – Rick)
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132755-f7140f7b6dd3059cfc8d169fe03ddd7f3498d2b4e9af25413.png Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132755-686b6d7887dff5e4faf63ffb99ec4c73336422da1b4172a4d.png
Goldpreis im Jahresverlauf. Quelle: Trading Economics Silberpreis für ein Jahr. Quelle: Trading Economics
Der erste Faktor ist, dass kritische Mineralien in den Händen weniger Länder konzentriert sind. So stammen beispielsweise über 40 Prozent der Kupferproduktion aus Chile und Peru. Australien und Brasilien fördern mehr als die Hälfte des weltweiten Eisenerzes.
Dies gilt auch für die Verarbeitung. China raffiniert 40 % des weltweiten Kupfers, das für Anwendungen der künstlichen Intelligenz und für saubere Energie, einschließlich Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien, unerlässlich ist.
Wie China den Markt für kritische Mineralien eroberte und kann der Westen sein Quasi-Monopol auf diese Metalle brechen? – Richard Mills
Die IEA schätzt, dass Chinas Anteil an der Raffination bei Lithium und Kobalt bei etwa 50–70 %, bei Nickel bei 35 % und bei Mangan bei 95 % liegt, obwohl das Land nur an einem kleinen Teil der Minenproduktion direkt beteiligt ist.
Das Land ist außerdem für fast 90 % der Seltenen Erden verantwortlich, die wichtige Rohstoffe für Permanentmagnete in Windturbinen und Elektrofahrzeugmotoren sind, sowie für 100 % des Graphits, dem Anodenmaterial in Elektrofahrzeugbatterien.
China schränkte 2010 nach einem Streit mit Japan den Export von Seltenerdoxiden ein, was zu einem vorübergehenden Preisanstieg führte. Anfang des Jahres wiederholte China diese Maßnahme als Reaktion auf die US-Zölle; die Beschränkungen sind noch immer in Kraft.
China hat außerdem den Export von Graphit – sowohl synthetischem als auch natürlichem Flockengraphit – eingeschränkt und im Dezember 2024 ein vollständiges Verbot der Gallium- und Germaniumexporte in die Vereinigten Staaten verhängt.
Gallium wird in der Nuklearmedizin zur Erkennung von Infektionen, Entzündungen und bestimmten Krebsarten eingesetzt. Gadolinium wird bei MRT-Scans, zur Herstellung von Leuchtstoffen für Bildschirme sowie in Spezialmagneten und Supraleitern verwendet.
Das Problem der Angebotskonzentration wird durch die geologische Tatsache verschärft, dass die meisten leicht zu findenden Mineralvorkommen bereits identifiziert und/oder abgebaut wurden. Der Globe weist darauf hin, dass bei Greenfield-Bergbauprojekten mit sinkenden Erzgehalten, steigenden Kapitalkosten und Vorlaufzeiten von über zehn Jahren zu rechnen ist.
Dem können wir hinsichtlich der Goldindustrie noch folgendes hinzufügen:
Die Probleme unserer Goldproduzenten werden in den nächsten Jahren deutlich werden.
In den letzten zehn Jahren wurde in Goldminen größtenteils Gold mit einem höheren Gehalt abgebaut als in den Reserven. Der Abbau von Gebieten mit dem hochwertigsten Material wird als „High Grading“ bezeichnet.
Der Abbau hochgradig zugänglicher Bereiche ihrer Lagerstätten ist für Unternehmen eine Möglichkeit, ihre Margen angesichts niedriger Metallpreise zu steigern.
Die Goldgehalte sanken zwischen 2012 und 2022 um 7,5 % bis 13,4 %.
Die weltweite Tonnage an Erz und Abfall war im Jahr 2023 die höchste, die jemals verzeichnet wurde, und für 2024 werden weitere Steigerungen erwartet.
Das durchschnittliche Strip-Ratio für primäre Goldminen lag im Jahr 2022 bei 4,24:1. Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber dem höchsten jemals verzeichneten Wert von 4,29:1 im Jahr 2021.
S&P Global Commodity Insights zeigt, dass die Goldfundraten weiterhin sinken.
Zwischen 1990 und 2024 wurden insgesamt 353 neue Goldvorkommen mit 3 Milliarden Unzen an Reserven, Ressourcen und früherer Produktion entdeckt. Der Höhepunkt wurde im Jahr 1995 erreicht, als 28 große Entdeckungen gemacht wurden.
Die meisten der neuen Unzen stammten aus Lagerstätten, die vor Jahrzehnten entdeckt wurden.
Seit 2020 wurden nur sechs große Entdeckungen gemacht.
Die durchschnittliche Fundmenge betrug zwischen 2010 und 2019 7,7 Mio. Unzen, ist seit 2020 jedoch auf 4,4 Mio. Unzen gesunken.
Die Explorationsbudgets sanken zwischen 2023 und 2024 um 22 %. Nur 19 % des bestehenden Explorationsbudgets im Jahr 2024 flossen in die Greenfield-Exploration.
Obwohl die großen Goldminen ihre Reserven aufwerten, das beste Gold abbauen und den Rest zurücklassen, gelingt es ihnen nicht einmal annähernd, die weltweite Nachfrage nach dem Edelmetall zu befriedigen. Nur durch das Recycling von 1.000 bis 1.500 Tonnen Goldschmuck kann die Nachfrage gedeckt werden.
Das ist unsere Definition von Peak Gold. Wird die Goldminenindustrie in der Lage sein, genügend Gold zu produzieren oder zu entdecken, um die Nachfrage zu decken, ohne Schmuck recyceln zu müssen? Sollten die Zahlen dies widerspiegeln, wäre Peak Gold widerlegt. Wir verfolgen dies seit 2016, und bisher ist es nicht eingetreten.
Weiterlesen: Unsere Goldminenindustrie steckt in Schwierigkeiten – Richard Mills
Auf der Nachfrageseite treiben Elektrifizierung und Dekarbonisierung die Nachfrage nach Metallen an. Elektrofahrzeuge enthalten beispielsweise viermal so viel Kupfer wie benzinbetriebene Autos. Technologieunternehmen investieren Hunderte Milliarden Dollar in den Bau von KI-Rechenzentren, für die Unmengen an Kupferkabeln benötigt werden.
Die Nachfrage nach Kupfer – dem Grundstein aller strombezogenen Technologien – wird laut BloombergNEF bis 2040 um 53 Prozent auf 39 Millionen Tonnen steigen . Bis 2035 könnte es zu einem Defizit von 30 Prozent kommen.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132756-b70feae82749896d94538840e17e0c2073969a267e171ec11.png Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132756-9224f04fa94a79ff76d9250805748aa4f702d21937348f7b1.png
Die Rohstoffpreise hängen natürlich von Angebot und Nachfrage ab, doch The Globe weist darauf hin, dass mehrere Rohstoffe im Vergleich zum überhitzten US-Aktienmarkt unterbewertet sind.
Nehmen wir Kupfer, dessen Preis inflationsbereinigt 30 % unter seinem Höchststand von 2011 liegt, oder Öl und der Bloomberg Commodities Index (BCOM), die 70 % unter ihren vorherigen Höchstständen von 2008 liegen.
Kupfer-, Silber- und Golddiagramme von Tradingeconomics.com
Der S&P 500 hingegen erreicht weiterhin Allzeithochs und hat sich seit seinem Höchststand vor der Finanzkrise im Jahr 2007 fast verdreifacht.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132756-e40abde83e81f8390aa81fca83e20a7da6c048d5cfaaa883f.pngHandelsökonomie
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132756-33273c03e668b307cee1e92428b6f556af86eec3d56db3f35.pngHandelsökonomie
Gleichzeitig meiden Anleger aufgrund der Inflation Anleihen. Die Inflationsgefahr lässt sie höhere Renditen insbesondere bei langfristigen Anleihen verlangen. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen liegt zum Zeitpunkt dieses Schreibens bei 4,14 %, während die 30-jährige weiterhin mit 4,76 % an der verheerenden 5-Prozent-Marke kratzt .
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132756-1fc180c6772358333224bb9d1eecbf34cc0c24708a3f9989f.pngHandelsökonomie
Der Globe weist darauf hin, dass sich Gold aufgrund der unermüdlichen Käufe der Zentralbanken und des wachsenden Interesses des Einzelhandels bereits wieder als Absicherung gegen geopolitische Turbulenzen und eine Geldentwertung bewährt hat.
Die Zentralbanken weltweit werden im Jahr 2025 voraussichtlich 1.000 Tonnen Gold kaufen. Dies wäre das vierte Jahr mit massiven Käufen, da sie ihre Reserven von in Dollar denominierten Vermögenswerten in Goldbarren umwandeln, berichtete das Beratungsunternehmen Metals Focus über Reuters .
Die französische Bank Société Générale (SocGen) erhöhte ihre Goldquote von 7 % auf 10 % als Schutzmaßnahme, da die US-Notenbank angesichts steigender Inflation mit einer Zinssenkung beginnt. Die französische Bank erwartet, dass der Goldpreis im Jahr 2026 durchschnittlich 4.128 Dollar pro Unze betragen wird.
„Aus Sicht der Vermögensallokation haben wir Gold im Kontext der Herausforderung der Dominanz des US-Dollars betrachtet. Die wichtigsten Treiber, die Gold unterstützen, sind weiterhin intakt“, so die Analysten.
Sie fügten hinzu, dass sie davon ausgehen, dass der Goldpreis weiterhin gut gestützt bleibt, da sinkende Zinsen und eine erhöhte Inflation die Realrenditen nach unten drücken und die Nachfrage nach Gold als alternativer Wertanlage steigen wird.
Gleichzeitig betonten die Analysten, dass der anhaltende globale Diversifizierungstrend weg vom US-Dollar das Edelmetall zu einem wichtigen monetären Vermögenswert mache. Sie fügten hinzu, dass sie nicht davon ausgehen, dass höhere Preise ein Hindernis für weitere Käufe der Zentralbanken darstellen. ( Kitco News )
Globale Gold-ETFs verzeichneten im August den dritten Monat in Folge Zuflüsse, angeführt von westlichen Fonds.
US-Aktienmarkt entwickelt sich unterdurchschnittlich
Die Argumente für Rohstoffe spiegeln sich bereits an der Börse wider. Ein weiterer Artikel der Globe and Mail stellt fest: Der kanadische Aktienmarkt erlebt ein Durchbruchsjahr. Wem haben wir das zu verdanken? Ob Sie es glauben oder nicht, Donald Trump …
Warum? Zumindest teilweise liegt es daran, dass die unberechenbare Politik des Präsidenten dazu beigetragen hat, kanadische Aktien attraktiver zu machen, indem sie das Vertrauen in die US-Wirtschaft und den US-Dollar untergraben hat.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132756-51776568c45af36165111542769a40bd111eac9f8e2b57430.pngBild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132756-b672fcc044644d17a720d1589aef1b22c8726a9fda5afc42f.png
Wirtschaftlichkeit des Dollarindexhandels Kanadische TSX-Handelsökonomie
Von Januar bis zur ersten Septemberwoche erzielten kanadische Aktien eine Rendite von 22,5 % in US-Dollar und übertrafen damit die US-Aktien, die lediglich eine Rendite von 12,2 % erzielten.
Auch die Aktienmärkte anderer Länder übertrafen die amerikanischen: Chinesische Aktien legten um 34,5 Prozent zu, deutsche Aktien um 29,3 Prozent, britische Aktien um 22,8 Prozent und japanische Aktien legten um 19,1 Prozent zu.
Der Globe stellt fest: „ Die Outperformance der Märkte außerhalb der USA markiert eine deutliche Wende gegenüber der Situation des letzten Jahrzehnts, als die Wall Street ihre internationalen Rivalen Jahr für Jahr überflügelte.“
Obwohl der US-Aktienmarkt hinter seinen globalen Konkurrenten zurückbleibt, warnt die Zeitung, dass er „aufgebläht“ sei. US-Aktien werden zum 44-Fachen ihres durchschnittlichen inflationsbereinigten Gewinns des letzten Jahrzehnts gehandelt, verglichen mit „nur“ dem 29-Fachen für kanadische Aktien.
Sollten die Kennzahlen der Wall Street und der Bay Street im Laufe des nächsten Jahrzehnts wieder auf ihren langfristigen Mittelwert zurückfallen, warnt The Globe außerdem, dass die Renditen der Anleger in den nächsten Jahren unterdurchschnittlich ausfallen werden.
Für die kanadischen Märkte ist Gold ein wichtiger Faktor. Da der Goldpreis aufgrund des Chaos in Washington um über 40 Prozent steigt, kaufen viele Anleger Goldbarren, -münzen und -aktien. Der Globe stellt fest, dass kanadische Bergbauunternehmen wie Agnico Eagle und Barrick sich sogar besser entwickelt haben als physisches Gold; einige legten um 80 Prozent oder mehr zu.
Laut Capital Economics waren die Goldminen ein entscheidender Faktor für die Höhenflüge des S&P/TSX Composite Index in den letzten Monaten. Die Hälfte des Anstiegs des Benchmarks um 20,3 % (in kanadischen Dollar) stammte aus dem goldlastigen Rohstoffsektor des Index.
Video: Probleme der Goldminenindustrie, Teil I https://aheadoftheherd.com/video-gold-mining-industry-troubles-part-i/
Video: Probleme der Goldminenindustrie, Teil II https://aheadoftheherd.com/video-gold-mining-industry-troubles-part-ii/
Bergbaulastige TSX und TSX Venture
Eine schnelle Google-Suche zeigt, dass der Rohstoffsektor etwa 14 % des S&P/TSX Composite ausmacht. Dazu gehören Bergbau, Metalle, Landwirtschaft und andere rohstoffbasierte Branchen.
Ungefähr 40 % der Bergbauunternehmen der Welt sind an den Börsen TSX und TSX Venture notiert.
Im Mai 2025 waren an der TSXV 1.565 Unternehmen notiert, davon 910 Bergbauunternehmen (71,9 %). An der TSX waren 1.899 Unternehmen vertreten, davon 181 Bergbauunternehmen (9,4 %).
Abschluss
Im Laufe der Geschichte gab es mehrere Rohstoff-Superzyklen. Der letzte begann 1996 und erreichte 2011 seinen Höhepunkt. Auslöser war die steigende Nachfrage nach Rohstoffen im Zuge der rasanten Industrialisierung in Märkten wie Brasilien, Indien, Russland und insbesondere China.
Die ersten Anzeichen eines neuen Rohstoff-Superzyklus, der auf Rohstoffen zur Versorgung der neuen elektrifizierten Wirtschaft basiert, wachsen.
Silber und Gold sind in diesem Jahr bisher um über 44 % gestiegen, unterstützt durch einen schwachen Dollar, eine De-Dollarisierung, handelspolitische Unsicherheit und eine gemäßigtere Haltung der US-Notenbank.
Die Amtszeit des derzeitigen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell endet im Mai und Trump wird ihn wahrscheinlich durch jemanden ersetzen, der mit dem Präsidenten in Bezug auf niedrige Zinssätze übereinstimmt.
Der Kupferpreis ist von seinem Höchststand von 5,75 USD pro Pfund im Juli gefallen, doch bei 4,56 USD können die Bergleute immer noch Geld verdienen, auch wenn der Preis nicht hoch genug ist (ca. 5,50 USD/Pfund), um Anreize für neue Minen zu schaffen.
Eines wissen wir mit Sicherheit: Der US-Dollar ist die Grundlage für alle Rohstoffe. Mit den Zinssenkungen der Fed wird der Dollar weiter schwächeln und der gesamte Rohstoffkomplex wird stärker, insbesondere wenn es bis zum Jahresende zu weiteren/tieferen Zinssenkungen kommt.
Richard (Rick) Mills
aheadoftheherd.com
Ob Gold - Silber - Platin - Kupfer - jeder Rohstoff ist vertreten.
Bewertung Electronic Components
Heute dann Teil 2 der Elektronik Bauteile - Sensoren
Sensors
AAC Technology
AlpsAlpine
BYD-Electronic Internation
Applied Optoelectronics
Celestica
Coherent
Murata Manufacturing
Nippon Ceramic
Taiyo Yuden
Vigo Photonics
Geschäftsmodelle
AAC Technology
Das Geschäft ist strukturiert in die Bereiche
-Acoustics (Lautsprecher)
-Haptics (Sensor/Actor for Smartphone, Tablet)
-Optics (Camera Module)
-Sensor & Semiconductor (Microphone, Pressure, Airflow, RF Front End, Inertial)
-Precision Manufacturing (Phone-/Notebook Gehäuse, Cooling, Antennas
AlpsAlpine
Baut Sensoren und Aktoren
-Schalter, Potentiometer
-Magnetische Sensoren (Bewegungssensoren für Smartphones, Automobile)
-LiDAR-Sensoren für (selbstfahrende) Automobile
-Head Up Displays
Alps Alpine hat technologisch fortschrittliche Produkte, ist aktiv in Zukunftsbranchen und hat damit einen gewissen Burggraben.
Applied Optoelectronics
Entwickelt und produziert
Laser, optische Komponenten, optische Übertragungstechnik, HFC Networks
Die Bewertung wird nicht einfach werden, wenn selbst die Analysten ihre Meinung so schnell ändern. Ein Analyst hatte seine Bewertung kürzlich aufgrund der Q2 Ergebnisse angehoben [2].
Celestica
Ist aktiv in den Bereichen
-Storage (Storage Controller, Drive Bays, Racks)
-Compute
-Networking (Switches)
Bei Seeking Alpha wird Celestica als „AI Infrastructure Goldmine“ [1] gefeiert. Es gibt also eine Aufmerksamkeit. Insbesondere die Quartalszahlen 2025-Q2 sind überraschend gut ausgefallen, was auch den Kurs beflügelt hat.
Coherent
Coherent, Inc. ist ein ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Lasern und Zubehör mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien. Ehrlich gesagt, kenne ich die Firma noch von der Uni. Wir hatten damals auch Laser von Coherent.
Hauptwachstums treiber bei Coherent ist die Netzwerk-Sparte
Siehe seekingalpha [3]
Murata Manufacturing
K.K. Murata Seisakusho ist einer der größten Hersteller elektronischer Bauteile der Welt. Das Unternehmen wurde im Oktober 1944 von Murata Akira (1921–2006) gegründet und hatte im Jahr 2016 weltweit etwa 55.000 Mitarbeiter.
Murata stellt elektrische und elektronische Bauelemente her: Widerstände, Kondensatoren (auch Keramikkondensatoren[6]), Spulen, Filter, Sensoren, Thermistoren, wie auch fertige Baugruppenmodule wie Funkmodule für Bluetooth oder WiFi und Spannungswandler (DC/DC-Wandler). Im Bereich von Oberflächenwellenfiltern (SAW-Filtern) hat muRata Elektronik, nach eigenen Angaben, einen Marktanteil von 35 Prozent. Murata fertigt auch Komponenten für das iPhone und gehört zu Apples Stammlieferanten.
Des Weiteren gehören Knopfzellen und kleinere Li-Ionen-Akkus zur Produktpalette.
Nippon Ceramic
Zur Productpalette gehören Infrarot Sensoren, Ultraschallsensoren, Strommessung, Gas-Sensoren, Hall-Sensoren
55.6% der Verkäufe entfallen auf Japan, China (12.6%), Taiwan (12.3%), other asia (11.8%), Europe (6.9) und America (0.85%). Das ist in der aktuellen Situation vielleicht von Vorteil. Dann sind sie weniger empfindlich gegenüber der US-Zöllen.
Taiyo Yuden
Geschäftsfelder sind
-Optische Speichermedien (Markennahmen ‚JVC‘, ‚That’s‘)
-Passive elektron Bauelement (Kondensatoren, Spulen, Fitern)
-Funkmodule (Bluetooth, Wifi)
In der Vergangenheit hat Taiyo Yuden CD, DVD und BD-Rohlinge für Fujifilm, Maxell, Panasonic, Plextor, TDK und Verbatim hergestellt. Ende 2015 wurde die Produktion von Speichermedien eingestellt.
Vigo Photonics
Produziert Epi-Wafer, Infrarot-Sensoren, Focal Plane Arrays
VIGO Photonics S.A. is a leading manufacturer of uncooled infrared photon detectors and epitaxial structures, specializing in mid-wave (MWIR) and long-wave (LWIR) infrared detection technology for wavelengths between 1–16 μm. The company produces high-quality III-V epi-wafers suitable for advanced photonics and electronics applications, available in both large-scale and small test batches. Key products include temperature-stabilized MWIR InAsSb detection modules with integrated amplifiers and controllers, as well as evaluation kits for development purposes. These detectors are widely used in industrial gas monitoring across sectors such as chemical processing, refining, power generation, food production, and aerosol manufacturing, where their high speed and sensitivity contribute to critical safety applications. The company is recognized for its innovative, proprietary manufacturing technology and industry-leading performance in infrared detection.
Here are companies working on similar or overlapping IR detection / sensor technologies:
|Peer
|What They Do / Strengths
|How They Compare to VIGO
|Lynred (France)
|Designs/manufactures both cooled and uncooled IR detectors (MWIR, LWIR) for defense, space, commercial, automotive. Wikipedia
|Very close competitor; similar product segments and likely competing for similar contracts.
|Teledyne FLIR (USA)
|Well-known for thermal imaging, IR sensor modules, both cooled & uncooled systems; broad defense & industrial use. Mentioned in MWIR sensor reports. Research and Markets+2Research and Markets+2Research and Markets+2
|Larger scale, more diversified; may be ahead in mature product lines and market share.
|Hamamatsu Photonics (Japan)
|Produces advanced IR detector arrays; a strong name in photonics and sensors. Marktforschung Zukunft+2Research and Markets+2Research and Markets+2
|Technologically strong; overlap in IR detector array technology. Different corporate size.
|InfraTec GmbH (Germany)
|IR detection technologies for industrial, scientific, and surveillance applications. Research and Markets+1Marktforschung Zukunft+1
|Competes in some of same end-markets; may differ in spectral bands or module types.
|Excelitas Technologies (USA)
|Offers IR sensors/detectors, modules; industrial and scientific markets. Marktforschung Zukunft+2Marktforschung Zukunft+2Research and Markets+2
|Similar scope; probably more diversified across types of sensors beyond MWIR/LWIR.
|Murata Manufacturing (Japan)
|Has IR sensor product lines among its photonics/electronics portfolio. Marktforschung Zukunft+1Research and Markets+1
|Larger conglomerate, so IR is part of a bigger mix. Might have less specialization in cooled arrays.
|Jenoptik AG (Germany)
|Integrated photonics and optical systems; includes IR and sensor technologies in its portfolio. Research and Markets+1Research and Markets+1
|Good peer in terms of capabilities and technological overlap; may have different scale and product focus.
|IRnova (Sweden)
|Develops high-end infrared detectors / focal plane arrays (e.g. T2SL, QWIP) for demanding OEM applications. midiralliance.eu
|Quite directly comparable in terms of product tech and market (military, high-end OEM).
|InfiRay (China)
|Known for thermal imaging cameras (consumer, industrial); strong in uncooled IR imagers. Wikipedia
|Some overlap but may be more focused on uncooled, more consumer/industrial, less high-end cooled detector arrays.
source ChatGPT
Rentabilität
Eigenkapital Rendite
Das gesamte Bild zeigt einen Rückgang der Eigenkapitalrendite in den letzten 10 Jahren. Bei Applied Optoelectronics ist das besonders dramatisch. Sie rutschen immer tiefer in die Verlustzone. Eine Ausnahme ist Celestica – hier scheinen die Geschäfte besser zu laufen
Gross Profit Margin
Die höchste Bruttomarge zeigt (überraschenderweise ) Vigo Photonics. Aber auch Murata Manufacturing, Coherent und Nippon Ceramic liegen noch im guten Bereich. Celestica hatte über längere Zeit eine mittlere einstelle Bruttomarge – was ich sehr schwach finde – aber auch hier zeigt sich eine Besserung.
Auch lag Vigo Photonics einmal sehr hoch – ist aber wieder stark abgefallen. Zur am besten präsentieren sich Murata Manufacturing und Nippon Ceramics.
Valuation
P/E current
Celestica wirkt sehr günstig, durch den jüngsten Kursanstieg liegen sie eher bei 35.
Günstig erscheinen Alps Alpine, Nippon Ceramic und Murata im Mittelfeld. Bei Werten über 30 sinkt meine Begeisterung.
Performance
Zwische 2016 und 2018 war die Zeit von AAC Technology.
Auch im 1-Jahres-Chart liegt Celestica ganz vorn. Auf dem zweiten Platz mit „nur“ 104% folgt Applied Optoelectronics. Aber auch BYD Electronics (59%), AAC Technology (56%) und Nippon Ceramics (38%) hatten eine gute 1-Jahresperformance.
Betrachten wir die Umsatzerwartungen der Analysten, sehen wir 3 Gruppen
1)Hohe Steigerung: Applied Optoelectronics, Vigo Photonics
2)Mittlere Steigerung: Celestica, Coherent, BYD, AAC
3)Geringe Steigerung: Murata; Alps Alpine
Berechnet man daraus den Qutienten aus der 24M Erwartungen dividiert durch das PE-Quadrat sieht man ein einheitliches Bild. Die meisten Werte liegen um 1. Die extrem hohen Umsatzerwartungen katapultieren Applied Optoelectronics auf den ersten Platz. Wollen wir hoffen, dass die Analysten recht behalten.
Financial Health
Current Ratio
Die untere (harte) Akzeptanzgrenze beim Current Ratio ist die 1.0 – das bedeutet, kurzfristige Assets und Schulden sind groß.
Bei Werten deutlich über 3 kann man die Frage stellen, ob das Unternehmen Effizienz verliert. Das wäre hier bei Nippon Ceramic der Fall. Alle anderen Unternehmen bewegen sich im akzeptablen Bereich.
Dividend YIeld
Technologie-Unternehmen sind überlicherweise schwach in der Dividende. Interessant könnte da Nippon Ceramic sein.
Summary
AAC Technology
Die Eigenkapitalrendite ist seit 2015 kontinuierlich gefallen, von sehr guten 30% auf traurige 2.5% in 2023 und wieder 8% in 2024. Die Bruttomarge liegt mit 22% im durchschnittlichen Bereich – wenngleich es in diesem schwachen Feld ausschaut, als wäre es gut. Das gleiche Bild zeigt sich bei der Nettomarge, die akutell bei 6.6 % liegt.
Die Bewertung liegt mit P/E 24 leicht erhöht für eine Technologiefirma. AE24/PESQ liegt knapp über eins – eine faire Bewertung. An der Finanzierung gibt es nicht zu beanstanden. Der Chart zeigt, eine tolle Zeit zwischen 2016 und 2018, aber auch in diesem Jahr stehen 56% auf dem Zähler. Eigentlich nicht schlecht – mich stört aber die schwache Marge
Alps Alpine
Die Produktpalette finde ich sehr interessant. Selbstfahrende Autos werden kommen – und ich freue mich schon darauf hinten einzusteigen und während der Fahrt lesen zu können. Leider sprechen mich die Finanzkennzahlen weniger an. Schwache Margen – eine Bruttomarge unter 20% und die Nettomarge im einstelligen Bereich sind traurig.
Der AE24/PESQ Indikator zeigt eine leichte Überbewertung. Ich denke, das ist nichts für mich.
Applied Optoelectronics
Der Wachstumstreiber für Applied Optoelectronics soll das Kabelfernsehen sein. Da kenne ich mich nicht gut aus, zumindest in Deutschland sehe ich, dass das Kabelfernsehen zugunsten von IPTV immer weiter zurückgeht – auf Kabelfernsehen würde ich nicht mehr wetten.
Die Firma hat in den letzten Jahren die Verluste massiv ausgeweitet. Durch die gigantische Wachstumsprognose der Analysten zeigt der AE24/PESQ eine Unterbewertung an. Ich werde die Aktie mal verfolgen, weil mich interessiert wie das weitergeht. Einsteigen werde ich da aber nicht.
BYD-Electric
Die Eigenkapitalrendite liegt mit 13 % auf dem zweitbesten Platz im Vergleich, das ist ein sehr schwacher Vergleich. Die Brutto-Marge von BYD liegt bei 7%, die Netto-Marge bei 2.5% das ist unglaublich wenig.
Die Finanzierung ist Ok. Das Current Ration bei 1.2 und das D/E bei 38.5 % ist akzeptabel. Die Bewertung liegt bei P/E 22, die Analystenschätzungen für 2026 für die Umsätze bei 123%. So richtig kann ich mich nicht dafür begeistern.
Celestica
Ist in den letzten beiden Jahren sehr gut gelaufen – Celestica ist einer der Top Gewinner der AI-Revolution. Bei diesen Anstiegen ist es schwer zu sagen, wo die faire Bewertung liegt. Rückschläge sind also möglich. Die Margen sind allerdings noch ausbaufähig. Ich würde hier im Moment nicht einsteigen.
Taiyo Yuden
Das Zeitalter der optischen Speichermedien ist vorbei und bei der aktuellen Produktpalette sehe ich kein Alleinstellungsmerkmal.
RoE liegt bei 2.5 – das ist sehr wenig. Die Brutto Marge bei 20 % und die Netto-Marge dann wieder nur bei 2.6%
Das Current Ratio bei 3.5 und D/E bei 45% zeigen eine solide Finanzierung. P/E bei 33 ist hoch obwohl die Analystenerwartungen für 24M nur bei +7 % Umsatzwachstum. Das ist mir zu teuer.
Murata Manufacturing
Gute Bruttomarge und Nettomarge und von der Bewertung erhöht, aber noch nicht total überteuert. Die 1-Jahreperformance mit -2 % ist nicht spektakulär. Und das liegt auch daran, dass die Analysten kein nennenswertes Umsatzwachsum erwarten. Ich denke, die Bewertung ist fair, die finanzielle Situation gut.
Aber so richtig sehe ich nicht, warum sich die Aktie besser als der Markt entwickeln sollte.
Nippon Ceramic
Gute Margen, günstige Bewertungen. Die 1-Jahreperformance bei 100% hat schon einiges vorwegenommen. Aber ich finde sie immernoch interessant. Dazu kommt noch eine gute Dividende.
Vielleicht von Vorteil könnte die geringe Abhängigkeit vom US-Geschäft sein
Die werde ich mal auf die Liste nehmen.
Coherent
Die Brutto-Marge hat seit 2022 kontinuierlich abgebaut von sehr guten 40% auf gute 30%
Trotz der schwachen Margen ein P/E von 30 mit einer 1-Jahresperformance von 27%. Im Bezug auf die Umsatzerwartungen sehen wir eine leichte Überbewertung.
Für mich ist das nichts.
Vigo Photonics
Stärken. Sie sind Experten in einer Nische – Infrarot-Detektoren. Diese werden auch vom Militär genutzt (und die Rüstungsausgaben steigen bekanntlich). Andere Bereiche des Unternehmens wachsen jedoch unterdurchschnittlich (gerade die Detektoren). Die Firma selbst ist noch ein kleiner Player.
Die extrem hohe Bruttomarge deutet auf einen hohen Fremdkapitalhebel. Die 1-yr Kursperformance nur be 2% kombiniert mit hohen Erwartungen der Analysten deutet auf eine Chance hin. Die Firma ist leider zur Zeit leider in den roten Zahlen und scheidet damit für mich aus
Habt Ihr irgendetwas davon im Depot?
Literature
[1] https://seekingalpha.com/article/4818949-celestica-the-ai-infrastructure-goldmine-still-climbing
[2] https://seekingalpha.com/article/4814678-applied-optoelectronics-stock-q2-weak-quarter-but-strong-medium-term-outlook-hold-upgrade
[3] https://seekingalpha.com/article/4813680-coherent-drops-21-percent-on-shaken-ai-valuation