Wirtschaft
Söder und Lies schlagen Kompromiss bei Verbrenner-Aus vor
Foto: Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
München/Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Die Ministerpräsidenten von Bayern und Niedersachsen, Markus Söder (CSU) und Olaf Lies (SPD), gehen mit einer gemeinsamen Position zum Verbrenner-Aus in den Autogipfel am Donnerstag.
"Bei den Zielen ab 2035 brauchen wir mehr Flexibilität. 100 Prozent reine Elektromobilität 2035 ist nicht mehr realistisch", schreiben die beiden Landeschefs in einem gemeinsamen Gastbeitrag für das "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe).
"Bei den Zielen ab 2035 brauchen wir mehr Flexibilität. 100 Prozent reine Elektromobilität 2035 ist nicht mehr realistisch", schreiben die beiden Landeschefs in einem gemeinsamen Gastbeitrag für das "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe).
Anzeige
Präsentiert von
Union und SPD streiten seit Wochen über das Verbrenner-Aus. In einer parteiübergreifenden Allianz formulieren der CSU- und der SPD-Politiker, die in zwei Bundesländern mit einer großen Autoindustrie regieren, nun eine Kompromisslinie. Es brauche einen "realistischen Pfad" bei den CO₂-Zielen für die Autohersteller. "Wir brauchen nicht alle fünf Jahre eine unrealistische Abbruchkante, die die europäische Industrie hohe Strafzahlungen kostet, sondern passende langsam absinkende CO₂-Flottengrenzwerte, die unter anderem die aktuelle Absatzschwäche sowie die Realität beim Hochlauf der europäischen Ladeinfrastruktur widerspiegeln müssen."
Elektroautos müssten so attraktiv wie möglich gemacht werden. Aber "dort, wo es technisch oder infrastrukturell noch Grenzen gibt", müsse man "pragmatische Brücken bauen", schreiben Lies und Söder. "Plug-in-Hybride und Range-Extender können gezielt einen Beitrag leisten und müssen auch nach 2035 noch zugelassen werden können", fordern Lies und Söder. Ergänzend könne eine höhere Beimischung von klimaneutralen Kraftstoffen die Lücke schließen, insbesondere für Bestandsflotten, schreiben sie.
Zudem sollten Emissionsminderungen in der Wertschöpfungskette auch bei der EU-Regulierung Berücksichtigung finden. "So sollten Hersteller belohnt werden, wenn sie über den Auspuff hinaus zur Dekarbonisierung beitragen, beispielsweise durch den Einsatz erneuerbaren Stroms, die Verwendung grünen Stahls, Recycling oder eigene Batteriezellfertigung", schreiben die beiden Landeschefs.
Elektroautos müssten so attraktiv wie möglich gemacht werden. Aber "dort, wo es technisch oder infrastrukturell noch Grenzen gibt", müsse man "pragmatische Brücken bauen", schreiben Lies und Söder. "Plug-in-Hybride und Range-Extender können gezielt einen Beitrag leisten und müssen auch nach 2035 noch zugelassen werden können", fordern Lies und Söder. Ergänzend könne eine höhere Beimischung von klimaneutralen Kraftstoffen die Lücke schließen, insbesondere für Bestandsflotten, schreiben sie.
Zudem sollten Emissionsminderungen in der Wertschöpfungskette auch bei der EU-Regulierung Berücksichtigung finden. "So sollten Hersteller belohnt werden, wenn sie über den Auspuff hinaus zur Dekarbonisierung beitragen, beispielsweise durch den Einsatz erneuerbaren Stroms, die Verwendung grünen Stahls, Recycling oder eigene Batteriezellfertigung", schreiben die beiden Landeschefs.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
OttoNormal55 schrieb gestern 13:45
mitdiskutieren »
Frühestens "ab jetzt" kann man mit der Stellungnahme des SG rechnen. Realistisch (beruhend auf inhatlich und zeitlich ähnlich gelagerten Fällen) ist eher November/Dezember. Dazu kommen im November die Quartalszahlen und das portenzielle "trojanische Pferd" im Haushalt. Und obendrauf die Möglichkeit, dass jederzeit irgendwo ein Gerichtsurteil fallen kann.
Ich glaube, ich folge Kostolanys Rat und lege mich schlafen. Weckt mich bei 40.
keks911 schrieb gestern 10:03
mitdiskutieren »
Bayer‑Aktie: Erneut gescheitert – darum fällt der DAX‑Wert deutlich
https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/bayer-aktie-erneut-gescheitert-darum-faellt-der-dax-wert-deutlich-20387841.html
Ziel von GS trotzdem € 34,5 !
OttoNormal55 schrieb 02.10.25, 09:31
mitdiskutieren »
Um das mal "aus dem Off" und aus meiner Sicht zu beantworten: Bitte unbedingt weiter posten! Vielen Dank. Ich bin sehr an deiner bzw. grundsätzlich an der Meinung anderer interessiert. Vor allem in Bezug auf Kapitalmarktthemen unterliegt man gern psychologischen Effekten, die dem Erfolg im Weg stehen können (confirmation bias bzw. selektive Wahrnehmung, usw.).
Reflektion und das Auseinandersetzen mit möglichst vielen Perspektiven und Ansichten ist in der Hinsicht immer hilfreich.
("Baumann ist ein Verbrecher!111!1!" und ähnliche Posts sind davon explizit ausgeschlossen - die braucht es nicht)
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte