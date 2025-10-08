    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSBF AktievorwärtsNachrichten zu SBF
    SBF AG: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2025!

    SBF AG trotzt den Herausforderungen des Marktes und zeigt im ersten Halbjahr 2025 eine starke operative Leistung mit einem Umsatz von 21,9 Mio. Euro und einem gesteigerten EBITDA von 0,5 Mio. Euro.

    Foto: adobe.stock.com
    • SBF AG zeigt eine robuste operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 trotz eines herausfordernden Marktumfelds.
    • Der Konzernumsatz beträgt 21,9 Mio. Euro, leicht rückläufig im Vergleich zu 22,9 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2024, bedingt durch Verzögerungen bei Abrufaufträgen.
    • Das EBITDA steigt auf 0,5 Mio. Euro, im Vergleich zu 0,1 Mio. Euro im Vorjahr, dank Restrukturierungsmaßnahmen und Effizienzsteigerungen.
    • Im Segment „Schienenfahrzeuge“ wurde ein Umsatz von 11 Mio. Euro erzielt, was einem Anstieg von 19 % entspricht.
    • Das Segment „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ verzeichnete einen Umsatzrückgang auf 4,5 Mio. Euro, bedingt durch schwachen Auftragseingang und schleppende Industriekonjunktur.
    • Die Prognose für 2025 wird bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz von 43 bis 46 Mio. Euro und einem EBITDA von 1,5 bis 2,5 Mio. Euro.

    Der Kurs von SBF lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,3750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,54 % im Minus.


    SBF

    -4,62 %
    +3,15 %
    -24,28 %
    -12,08 %
    +168,44 %
    +11,02 %
    -89,32 %
    ISIN:DE000A2AAE22WKN:A2AAE2





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
