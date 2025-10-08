Kypto-Rallye überhitzt – ETH, XRP und DOGE tief im Minus

Auch Bitcoin (BTC) gibt um 1,4 Prozent nach und notiert bei rund 122.960 US-Dollar. Die gesamte Marktkapitalisierung sinkt über 2 Prozent auf 4,19 Billionen US-Dollar. Der Crypto Fear & Greed Index fällt um sieben Punkte auf 55 und signalisiert wieder ein neutrales Marktumfeld (Stand: 14:00 Uhr MESZ).

Nach einer spektakulären Rallye in der vergangenen Woche mit Allzeithochs für Bitcoin und Co. erleben die Kryptowährungen heute eine deutliche Abkühlung. Der breite Markt steht unter Druck: Ethereum (ETH) verliert 4,7 Prozent, XRP 3,1 Prozent, Solana (SOL) 3,8 Prozent und Dogecoin (DOGE) 4,6 Prozent.

Altcoins verlieren Anschluss

Während Bitcoin und Ethereum weiterhin im Fokus institutioneller Investoren stehen, geraten viele Altcoins zunehmend ins Hintertreffen. Marktbeobachter sprechen von einer strukturellen Divergenz innerhalb des Kryptomarkts.

"Kapital bevorzugt liquide Vermögenswerte mit klaren Narrativen und hoher Sicherheit", erklärte Jeffrey Ding, Chefanalyst der HashKey Group. Insbesondere institutionelle Zuflüsse über börsengehandelte Fonds (ETFs) und Unternehmensreserven treiben die Nachfrage nach den Top-Assets an – zulasten vieler kleinerer Token.

Trotz zweistelliger Jahresgewinne bei Ethereum, XRP und Solana verzeichnen viele andere Top-10-Assets nur geringe oder negative Renditen. Daten von CoinGecko zufolge liegen Projekte wie Chainlink, Cardano, Sui und Dogecoin im Bereich von einstelligen Zugewinnen bis hin zu zweistelligen Verlusten.

Der Anteil der Kryptowährungen, die über ihrem 200-Tage-Durchschnitt notieren – ein klassischer Indikator für langfristige Stärke – ist laut MacroMicro auf 55 Prozent gefallen.

Markt im Reifeprozess – Selektion statt Spekulation

"Der Markt verliert die Geduld mit hochbewerteten Tokens ohne klaren Anwendungsfall", so Ding weiter. Themen wie Künstliche Intelligenz, Real-World-Assets (RWA) und dezentrale Börsen hätten es bislang nicht geschafft, nachhaltige Nachfrage zu erzeugen.

Auch Peter Chung, Leiter der Marktanalyse bei Presto Research, sieht darin ein Zeichen für die Reifung der Branche: "Investoren unterscheiden zunehmend zwischen Projekten mit echtem Nutzen und solchen, die nur Geschichten erzählen. Die Ära der impulsiven Retail-Rallyes ist vorbei – institutionelle Ströme dominieren das Marktgeschehen."

Makrofaktoren und Fed-Kommentare verstärken Unsicherheit

Zusätzliche Volatilität kam von der Zinsfront: Stephen Miran, Gouverneur der US-Notenbank, sprach sich am Dienstag für eine neutrale Zinshöhe von 0,5 Prozent aus – ein deutlicher Richtungswechsel. Er verwies auf restriktivere Einwanderungspolitik und wachsende Haushaltsdefizite als Gründe für seine Neubewertung. Die Fed trifft sich Ende des Monats, um über mögliche weitere Zinsentscheide zu beraten – allerdings fehlen aufgrund des anhaltenden Regierungs-Shutdowns wichtige Wirtschaftsdaten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



