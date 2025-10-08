90 Jahre Remeha - große Herausforderungen auf dem Weg zur 100

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Emsdetten (ots) - Remeha, Innovationstreiber für zukunftsweisende, nachhaltige
    und bezahlbare Wärmetechnologie, feiert 90-jähriges Firmenjubiläum. Aus den
    Pionierleistungen der vergangenen Jahrzehnte zieht Remeha wertvolle Perspektiven
    für die Entwicklung neuer Strategien.

    Im niederländischen Apeldoorn gründete Gerard van Reekum 1935 einen
    Metallhandel. Aus den Begriffen Reekum, Metall und Handel entstand der Name
    Remeha. Bereits 1981 schrieb das Unternehmen Geschichte, indem es den ersten
    Stand-Brennwertkessel mit einem Leistungsbereich von bis zu 1.200 kW auf den
    Markt brachte. Weitere Innovationen folgten: 1985 entwickelte Remeha den ersten
    wandhängenden Gas-Brennwertkessel mit 40 kW Leistung, der auch in beengten
    Raumsituationen effektiv Wärme erzeugte. 1995 legte die Firma mit dem
    patentierten Monoblock Wärmetauscher nach. Und 2004 präsentierte Remeha der
    Heizungsbauer-Welt den ersten Stand-Brennwertkessel auf Rädern.

    Innovation aus Tradition

    Seit 90 Jahren liefert Remeha Wärme für das "Hier und Jetzt". Das gelingt
    insbesondere dank der engen Kooperation mit Handwerk, Planern und dem
    Großhandel. Mit diesen Ressourcen im Rücken tritt Remeha auch der wohl größten
    Herausforderung der Firmengeschichte entgegen - der Wärmewende. Aus einer
    Betrachtung der letzten 90 Jahre ermittelt Remeha Prioritäten für das anstehende
    Jahrzehnt: Was muss getan werden, um auch in Zukunft Wärme-Angelegenheiten
    bestmöglich zu lösen? Was sind die großen Themen der aktuellen Zeit? Welche
    Kriterien werden den Ausschlag geben? Antworten darauf bietet Remeha in mehreren
    Experten-Videos, die auf der Website und den Social Media Kanälen des
    Unternehmens erscheinen. https://www.remeha.de/90-jahre

