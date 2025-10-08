90 Jahre Remeha - große Herausforderungen auf dem Weg zur 100

Emsdetten (ots) - Remeha, Innovationstreiber für zukunftsweisende, nachhaltige

und bezahlbare Wärmetechnologie, feiert 90-jähriges Firmenjubiläum. Aus den

Pionierleistungen der vergangenen Jahrzehnte zieht Remeha wertvolle Perspektiven

für die Entwicklung neuer Strategien.



Im niederländischen Apeldoorn gründete Gerard van Reekum 1935 einen

Metallhandel. Aus den Begriffen Reekum, Metall und Handel entstand der Name

Remeha. Bereits 1981 schrieb das Unternehmen Geschichte, indem es den ersten

Stand-Brennwertkessel mit einem Leistungsbereich von bis zu 1.200 kW auf den

Markt brachte. Weitere Innovationen folgten: 1985 entwickelte Remeha den ersten

wandhängenden Gas-Brennwertkessel mit 40 kW Leistung, der auch in beengten

Raumsituationen effektiv Wärme erzeugte. 1995 legte die Firma mit dem

patentierten Monoblock Wärmetauscher nach. Und 2004 präsentierte Remeha der

Heizungsbauer-Welt den ersten Stand-Brennwertkessel auf Rädern.





Innovation aus Tradition



Seit 90 Jahren liefert Remeha Wärme für das "Hier und Jetzt". Das gelingt

insbesondere dank der engen Kooperation mit Handwerk, Planern und dem

Großhandel. Mit diesen Ressourcen im Rücken tritt Remeha auch der wohl größten

Herausforderung der Firmengeschichte entgegen - der Wärmewende. Aus einer

Betrachtung der letzten 90 Jahre ermittelt Remeha Prioritäten für das anstehende

Jahrzehnt: Was muss getan werden, um auch in Zukunft Wärme-Angelegenheiten

bestmöglich zu lösen? Was sind die großen Themen der aktuellen Zeit? Welche

Kriterien werden den Ausschlag geben? Antworten darauf bietet Remeha in mehreren

Experten-Videos, die auf der Website und den Social Media Kanälen des

Unternehmens erscheinen. https://www.remeha.de/90-jahre



Pressekontakt:



Remeha GmbH

Stefan Reinermann

Rheiner Straße 151

48282 Emsdetten

Tel. 0162-6797189

E-Mail: mailto:stefan.reinermann@remeha.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154479/6133629

OTS: Remeha







