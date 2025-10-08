90 Jahre Remeha - große Herausforderungen auf dem Weg zur 100
Emsdetten (ots) - Remeha, Innovationstreiber für zukunftsweisende, nachhaltige
und bezahlbare Wärmetechnologie, feiert 90-jähriges Firmenjubiläum. Aus den
Pionierleistungen der vergangenen Jahrzehnte zieht Remeha wertvolle Perspektiven
für die Entwicklung neuer Strategien.
Im niederländischen Apeldoorn gründete Gerard van Reekum 1935 einen
Metallhandel. Aus den Begriffen Reekum, Metall und Handel entstand der Name
Remeha. Bereits 1981 schrieb das Unternehmen Geschichte, indem es den ersten
Stand-Brennwertkessel mit einem Leistungsbereich von bis zu 1.200 kW auf den
Markt brachte. Weitere Innovationen folgten: 1985 entwickelte Remeha den ersten
wandhängenden Gas-Brennwertkessel mit 40 kW Leistung, der auch in beengten
Raumsituationen effektiv Wärme erzeugte. 1995 legte die Firma mit dem
patentierten Monoblock Wärmetauscher nach. Und 2004 präsentierte Remeha der
Heizungsbauer-Welt den ersten Stand-Brennwertkessel auf Rädern.
Innovation aus Tradition
Seit 90 Jahren liefert Remeha Wärme für das "Hier und Jetzt". Das gelingt
insbesondere dank der engen Kooperation mit Handwerk, Planern und dem
Großhandel. Mit diesen Ressourcen im Rücken tritt Remeha auch der wohl größten
Herausforderung der Firmengeschichte entgegen - der Wärmewende. Aus einer
Betrachtung der letzten 90 Jahre ermittelt Remeha Prioritäten für das anstehende
Jahrzehnt: Was muss getan werden, um auch in Zukunft Wärme-Angelegenheiten
bestmöglich zu lösen? Was sind die großen Themen der aktuellen Zeit? Welche
Kriterien werden den Ausschlag geben? Antworten darauf bietet Remeha in mehreren
Experten-Videos, die auf der Website und den Social Media Kanälen des
Unternehmens erscheinen. https://www.remeha.de/90-jahre
Pressekontakt:
Remeha GmbH
Stefan Reinermann
Rheiner Straße 151
48282 Emsdetten
Tel. 0162-6797189
E-Mail: mailto:stefan.reinermann@remeha.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154479/6133629
OTS: Remeha
