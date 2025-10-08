Beko Europe ernennt Akın Garzanlı zum neuen CEO

ISTANBUL, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Beko, einer der führenden Anbieter von Haushaltsgeräten, gibt eine Veränderung im Top-Management bekannt: Akın Garzanlı, der seit 2022 als Chief Marketing Officer bei Beko tätig war, übernimmt die Rolle des Chief Executive Officer (CEO) von Beko Europe sowie die des Chief Commercial Officer (CCO) für die Region Europa. Er folgt auf Ragıp Balcıoğlu, der zukünftig als Chief Marketing und Strategy Officer für die globale Marke verantwortlich ist.

Garzanlı ist seit über zwei Jahrzehnten Teil der Beko-Familie und hat in dieser Zeit maßgeblich zur internationalen Markenentwicklung beigetragen. Als CMO leitete er ein globales Marketing-Team, das 22 globale und lokale Marken in mehr als 55 Ländern betreute. In dieser Rolle verantwortete er die globale Markenführung und Marketingkommunikation sowie das Industriedesign, Produktmanagement, den Bereich "Haushaltskleingeräte" und die Bereiche Content Excellence, Marketing Insights und Transformation. Ab 2023 übernahm er zusätzlich auch die Verantwortung für die Regionen Naher Osten, Afrika und GUS.