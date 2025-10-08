JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Chetan Udeshi passte sein Bewertungsmodell für den Spezialchemiekonzern an die aktuellen Branchentrends und die jüngsten Gespräche mit dem Management an. In der Folge habe er seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebitda) für das dritte Jahresviertel um 8,5 Prozent reduziert, schrieb der Experte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 20,84EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 14:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte