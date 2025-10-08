DZ BANK stuft SAINT GOBAIN auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns von 108 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die neuen, anspruchsvollen operativen Mittelfristziele halte er aufgrund der guten Marktposition des Unternehmens für erreichbar, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 90,28EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 14:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

