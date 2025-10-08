Edwards Lifesciences - Aktie stürzt rapide ab - 08.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Edwards Lifesciences Aktie. Mit einer Performance von -3,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Edwards Lifesciences ist ein führendes Unternehmen in der Herzklappentechnologie, bekannt für seine innovativen Transkatheter-Herzklappen. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Medtronic und Boston Scientific. Seine Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und intensive F&E-Aktivitäten.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Edwards Lifesciences in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,33 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Edwards Lifesciences Aktie damit um -0,28 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,67 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

Edwards Lifesciences Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,28 % 1 Monat -4,29 % 3 Monate +1,33 % 1 Jahr +12,69 %

Informationen zur Edwards Lifesciences Aktie

Es gibt 587 Mio. Edwards Lifesciences Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,10 Mrd.EUR wert.

Edwards Lifesciences Aktie jetzt kaufen?

Ob die Edwards Lifesciences Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Edwards Lifesciences Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.