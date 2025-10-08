    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEdwards Lifesciences AktievorwärtsNachrichten zu Edwards Lifesciences

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Edwards Lifesciences - Aktie stürzt rapide ab - 08.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Edwards Lifesciences Aktie bisher Verluste von -3,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Edwards Lifesciences Aktie.

    Besonders beachtet! - Edwards Lifesciences - Aktie stürzt rapide ab - 08.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Edwards Lifesciences ist ein führendes Unternehmen in der Herzklappentechnologie, bekannt für seine innovativen Transkatheter-Herzklappen. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Medtronic und Boston Scientific. Seine Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und intensive F&E-Aktivitäten.

    Edwards Lifesciences Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Edwards Lifesciences Aktie. Mit einer Performance von -3,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.220,00€
    Basispreis
    4,57
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.250,00€
    Basispreis
    4,66
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Edwards Lifesciences in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,33 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Edwards Lifesciences Aktie damit um -0,28 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,67 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

    Edwards Lifesciences Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,28 %
    1 Monat -4,29 %
    3 Monate +1,33 %
    1 Jahr +12,69 %

    Informationen zur Edwards Lifesciences Aktie

    Es gibt 587 Mio. Edwards Lifesciences Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,10 Mrd.EUR wert.

    Edwards Lifesciences Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Edwards Lifesciences Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Edwards Lifesciences Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Edwards Lifesciences

    -3,08 %
    -0,32 %
    -4,36 %
    +1,34 %
    +12,43 %
    -24,11 %
    -5,99 %
    +1.176,40 %
    ISIN:US28176E1082WKN:936853



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Edwards Lifesciences - Aktie stürzt rapide ab - 08.10.2025 Am heutigen Handelstag muss die Edwards Lifesciences Aktie bisher Verluste von -3,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Edwards Lifesciences Aktie.