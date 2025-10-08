    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Börse, Baby

    937 Aufrufe 937 0 Kommentare 0 Kommentare

    Oktober-Crash: Platzt die KI-Blase?

    Wie weit kann die Rallye noch gehen? Oder erleben wir bald, dass eine gewaltige KI-Blase platzt?

    Für Sie zusammengefasst
    • Markt könnte in neuem Superzyklus sein, Meinung.
    • Überbewertung einzelner Titel wie Palantir extrem hoch.
    • Anlegerstimmung optimistisch, Hoffnung auf KI und Geldpolitik.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Börse, Baby - Oktober-Crash: Platzt die KI-Blase?
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Wir stehen erst ganz am Anfang – irgendwo im dritten oder vierten Jahr eines neuen Zeitalters.
    Eines Superzyklus, der größer ist als alles, was wir bisher gesehen haben. So kann man von KI denken. Das ist aber nur eine Meinung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Short
    239,61€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    207,46€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 13,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Die andere Meinung etwa ist: Wir befinden uns in einer gefährlichen Aufwärtsspirale einer unglaublichen Überbewertung, die ihresgleichen in der Geschichte sucht, und so noch nie da war.

    Nicolas Ebert (links) und Krischan Orth diskutieren die Möglichkeit eines Crashs.

    Dabei geht es um einzelne Titel wie Palantir, die mit einem Kursgewinnverhältnis (KGV) von über 400 gehandelt werden. Aber: Steht der Markt diesmal nicht auf einer breiteren Basis? Zeigen die US-Unternehmensgewinne nicht zugleich diese solide Stabilität?

    "Die Anlegerstimmung ist konstruktiv – getragen von der Hoffnung auf den großen KI-Zahltag und die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik", schreibt Seth Basham in einer aktuellen Wedbush-Analyse.

    Steht der nächste Crash bevor oder ist die Panik übertrieben? In dieser Folge diskutieren Krischan Orth und Nicolas Ebert die aktuelle Lage: Ist der Markt überhitzt oder beginnt gerade eine neue Ära, die solche Bewertungen rechtfertigt? 

    Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 165,94$, was einem Rückgang von -9,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby Oktober-Crash: Platzt die KI-Blase? Steht der nächste Crash bevor oder ist die Panik übertrieben? In dieser Folge diskutieren Krischan Orth und Nicolas Ebert die aktuelle Marktlage: Ist der Markt überhitzt oder beginnt gerade eine neue Ära? 