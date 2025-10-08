Börse, Baby
Oktober-Crash: Platzt die KI-Blase?
Wie weit kann die Rallye noch gehen? Oder erleben wir bald, dass eine gewaltige KI-Blase platzt?
- Markt könnte in neuem Superzyklus sein, Meinung.
- Überbewertung einzelner Titel wie Palantir extrem hoch.
- Anlegerstimmung optimistisch, Hoffnung auf KI und Geldpolitik.
- Report: Epische Goldpreisrallye
Wir stehen erst ganz am Anfang – irgendwo im dritten oder vierten Jahr eines neuen Zeitalters.
Eines Superzyklus, der größer ist als alles, was wir bisher gesehen haben. So kann man von KI denken. Das ist aber nur eine Meinung.
Die andere Meinung etwa ist: Wir befinden uns in einer gefährlichen Aufwärtsspirale einer unglaublichen Überbewertung, die ihresgleichen in der Geschichte sucht, und so noch nie da war.
Nicolas Ebert (links) und Krischan Orth diskutieren die Möglichkeit eines Crashs.
Nicolas Ebert (links) und Krischan Orth diskutieren die Möglichkeit eines Crashs.Dabei geht es um einzelne Titel wie Palantir, die mit einem Kursgewinnverhältnis (KGV) von über 400 gehandelt werden. Aber: Steht der Markt diesmal nicht auf einer breiteren Basis? Zeigen die US-Unternehmensgewinne nicht zugleich diese solide Stabilität?
"Die Anlegerstimmung ist konstruktiv – getragen von der Hoffnung auf den großen KI-Zahltag und die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik", schreibt Seth Basham in einer aktuellen Wedbush-Analyse.
Steht der nächste Crash bevor oder ist die Panik übertrieben? In dieser Folge diskutieren Krischan Orth und Nicolas Ebert die aktuelle Lage: Ist der Markt überhitzt oder beginnt gerade eine neue Ära, die solche Bewertungen rechtfertigt?
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion