E-Auto-Fertigung in Sachsen ruht - VW hofft auf Autogipfel
- VW erwartet Impulse für E-Mobilität vom Autogipfel.
- Kfz-Steuerbefreiung und günstiger Ladestrom gefordert.
- Ostdeutschland produziert zwei Drittel der E-Autos.
ZWICKAU/DRESDEN/BERLIN (dpa-AFX) - Volkswagen erwartet vom Autogipfel im Kanzleramt an diesem Donnerstag neue Impulse für den Markthochlauf der Elektromobilität in Deutschland. "Wir haben große Erwartungen an den Autogipfel, sich dem Thema E-Mobilität mit Nachdruck zu widmen", sagte ein VW -Sprecher in Sachsen. Ziel müsse es sein, dass Elektroautos "vom Kunden liebgewonnen werden". Die Fahrzeuge selbst seien ausgereift, nun gehe es um die Unterhaltskosten.
Der Sprecher nannte als zentrale Punkte eine fortgesetzte Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos und einen Ladestrompreis unter 50 Cent pro Kilowattstunde. "Darüber muss die Politik diskutieren", sagte er.
Stillstand auf dem Band - VW pausiert E-Auto-Produktion
Hintergrund sind Produktionspausen in den VW-Werken Zwickau und Dresden, wo die Bänder in dieser Woche wegen schwächerer Nachfrage nach Elektroautos stillstehen. Nach Angaben des Unternehmens nutzt VW die Zeit für Schulungen, Wartungsarbeiten und den Abbau von Überstunden. Beide Standorte gelten als zentrale Pfeiler der Elektrostrategie des Konzerns.
Ostdeutschland als Treiber der Elektroproduktion
Auch Jens Katzek, Geschäftsführer des Automotive Cluster Ostdeutschland, sieht die Branche im Umbruch. Seinen Angaben zufolge kamen im vergangenen Jahr rund zwei Drittel der in Deutschland produzierten Elektroautos aus ostdeutschen Werken. "Wir sind auf einem guten Weg, die Elektromobilität ist längst Realität", sagte Katzek. Es brauche nun Verlässlichkeit statt immer neuer Zielmarken. "Lasst uns den Weg weiter forcieren, aber ohne diesen Zahlenfetischismus beim Jahr 2035", sagte er. Unternehmen bräuchten Planungssicherheit, nicht Strafandrohungen, wenn die Verbraucher noch zögerten.
Politischer Kursstreit: 2035 als Zankapfel
Vor dem Autogipfel hatten SPD-Spitzen wie Parteichefin Bärbel Bas und Fraktionschef Matthias Miersch bekräftigt, am Aus für neue Verbrenner ab 2035 festhalten zu wollen. CDU-Chef Friedrich Merz fordert dagegen, das Verbot zu kippen und auf "Technologieoffenheit" zu setzen./djj/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 91,42 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 15:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,88 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von -4,90 %/+62,88 % bedeutet.
Wer Dudenhöfer als Autoexperten bezeichnet, für den ist Clementine damals wahrscheinlich auch eine hervorragende Waschfrau gewesen.
Glaube auch, dass der Weg zur EMobility nicht mehr aufzuhalten ist. Die Batterietechnologie schliesst extrem schnell zur Verbrenner Reichweite auf. Sobald BYD ein europäisches Werk am Laufen hat, wird sich zeigen, wie gut sich Stellantis und VW im Heimatmarkt Deutschland behaupten. Wenn die Polo/Golf Klasse bei VW im dt/europ Markt wegbricht, bleibt nicht mehr viel von den gelobten Volumenvorteilen. Sicherlich werden nicht gleich entsprechende Volumen chinesischer Wettbewerber in europäischen Werken gefertigt werden, aber schon allein ein Werk wird die Marge der dt Volumenhersteller unter Druck bringen.