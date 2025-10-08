Modulbau für Bauoffensive in Olivgrün / Adapteo baut modulares Schulgebäude für Bundeswehr in Litauen (FOTO)
Neu-Isenburg/Vilnius (ots) - Neue Ideen und Pläne benötigen passende
Infrastruktur zur Umsetzung - und die muss schnell zur Verfügung stehen. Mit
einem modularen Schulgebäude startete im September die DSV (Deutsche Schule
Vilnius) in Litauen. Im nächsten Jahr soll eine weiterführende Schule
hinzukommen. Der Modulbauer Adapteo hat die Bildungseinrichtung für Kinder der
dort stationierten deutschen Soldatinnen und Soldaten innerhalb von drei Monaten
bereitstellen können.
Modulbau als pragmatische Lösung für die Bundeswehr
Modulbau als pragmatische Lösung für die Bundeswehr
Gestern informierte Verteidigungsminister Pistorius über die geplante
"Bauoffensive in Olivgrün", wie unter anderem das Handelsblatt berichtet. Mit
Kompaniegebäuden in Modulbauweise wolle die Bundeswehr schnell Platz für neue
Rekrutinnen und Rekruten schaffen. Modulbauer wie Adapteo stehen mit den
passenden Angeboten in den Startlöchern und haben auch bereits Erfahrung mit
Modulbauten für Bundeswehrzwecke und die Rüstungsindustrie.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten modularer Gebäude
Adapteo-Geschäftsführer Benjamin Schretter von Wohlgemuthheim ist davon
überzeugt, dass die Modulbauweise für die bei diesen Projekten geforderte
Flexibilität und Schnelligkeit die perfekte Lösung bietet. Adapteo ist einer der
führenden deutschen Anbieter für Modulbauten: In dem modularen Verfahren werden
Bildungseinrichtungen, Bürogebäude, Katastrophenschutzzentren sowie
Arbeitercamps für große Infrastrukturprojekte klimaschonend, schnell, sicher und
mitentwickelnd errichtet.
Mit einem Festakt wurde am 30. September 2025 die Deutsche Schule in Vilnius in
dem zweigeschossigen Bau offiziell eröffnet, nachdem sie bereits pünktlich zum
neuen Schuljahr den Unterrichtsbetrieb aufnehmen konnte. Die Schülerinnen und
Schüler sowie Schulleiterin Monika Arens und ihr Team fühlen sich in den
Gebäuden sehr wohl und schätzen die offenen, freundlichen Räumlichkeiten.
Mitwachsende und temporäre Konzepte
"Was hier innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt und realisiert wurde -
das verdient höchste Anerkennung, das verdient Respekt. Und vor allem verdient
das unser aller Dankbarkeit," hob Staatssekretär Nils Hilmer hervor.
Die zum Start des Schuljahres 2025/26 bedarfsgerecht bereitgestellten
Betreuungsplätze für Kinder von Bundeswehrangehörigen sollen ab 2026 verdoppelt
werden. Nach litauischen Angaben leben derzeit 28 deutsche Familien in Litauen,
weitere 33 sollen bis Oktober eintreffen.
Um Eltern den organisatorischen Alltag zu erleichtern, sind Schule,
Nachmittagsbetreuung und Kita in einer Campuslösung gebündelt. Ein neues
Schulgebäude wird gebaut, welches auch die Kita aufnimmt. Eine Schule in Kaunas
kommt hinzu. Und so entsteht die größte Auslandsschule der Bundeswehr.
Pressekontakt:
Gabriele Tertilt
Head of Marketing
Mobil +49(0)151 15015663
mailto:gabriele.tertilt@adapteo.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180922/6133657
OTS: ADAPTEO
Marcoz schrieb 03.11.24, 10:55
Gibt es wirklich noch keine Diskussion zu diesem Unternehmen? Wird aber höchste Zeit.
Auf der Autobahn begegneten einem die drei blauen Letter auf LKWs schon länger.
Spätestens seit der DB Schenker Übernahme gerät die Firma mehr in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit und Anleger.
Zurzeit recht sportlich bewertet (ca. 30er KGV) und in Deutschland aufgrund der Übernahme (medial) nicht mit dem besten Ruf.
Eine schöne luro Aktie (links unten rechts oben), die man sich - insbesondere bei Rücksetzern - näher anschauen sollte.
Ich bin sehr gespannt, ob man auch diese Übernahme sauber in den Konzern eingliedert oder Sand in das Getriebe kommt.
Auf eine spannende Diskussion.
Auf der Autobahn begegneten einem die drei blauen Letter auf LKWs schon länger.
Spätestens seit der DB Schenker Übernahme gerät die Firma mehr in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit und Anleger.
Zurzeit recht sportlich bewertet (ca. 30er KGV) und in Deutschland aufgrund der Übernahme (medial) nicht mit dem besten Ruf.
Eine schöne luro Aktie (links unten rechts oben), die man sich - insbesondere bei Rücksetzern - näher anschauen sollte.
Ich bin sehr gespannt, ob man auch diese Übernahme sauber in den Konzern eingliedert oder Sand in das Getriebe kommt.
Auf eine spannende Diskussion.
