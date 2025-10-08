Modulbau für Bauoffensive in Olivgrün / Adapteo baut modulares Schulgebäude für Bundeswehr in Litauen (FOTO)

Neu-Isenburg/Vilnius (ots) - Neue Ideen und Pläne benötigen passende

Infrastruktur zur Umsetzung - und die muss schnell zur Verfügung stehen. Mit

einem modularen Schulgebäude startete im September die DSV (Deutsche Schule

Vilnius) in Litauen. Im nächsten Jahr soll eine weiterführende Schule

hinzukommen. Der Modulbauer Adapteo hat die Bildungseinrichtung für Kinder der

dort stationierten deutschen Soldatinnen und Soldaten innerhalb von drei Monaten

bereitstellen können.



Modulbau als pragmatische Lösung für die Bundeswehr





Gestern informierte Verteidigungsminister Pistorius über die geplante

"Bauoffensive in Olivgrün", wie unter anderem das Handelsblatt berichtet. Mit

Kompaniegebäuden in Modulbauweise wolle die Bundeswehr schnell Platz für neue

Rekrutinnen und Rekruten schaffen. Modulbauer wie Adapteo stehen mit den

passenden Angeboten in den Startlöchern und haben auch bereits Erfahrung mit

Modulbauten für Bundeswehrzwecke und die Rüstungsindustrie.



Vielseitige Einsatzmöglichkeiten modularer Gebäude



Adapteo-Geschäftsführer Benjamin Schretter von Wohlgemuthheim ist davon

überzeugt, dass die Modulbauweise für die bei diesen Projekten geforderte

Flexibilität und Schnelligkeit die perfekte Lösung bietet. Adapteo ist einer der

führenden deutschen Anbieter für Modulbauten: In dem modularen Verfahren werden

Bildungseinrichtungen, Bürogebäude, Katastrophenschutzzentren sowie

Arbeitercamps für große Infrastrukturprojekte klimaschonend, schnell, sicher und

mitentwickelnd errichtet.



Mit einem Festakt wurde am 30. September 2025 die Deutsche Schule in Vilnius in

dem zweigeschossigen Bau offiziell eröffnet, nachdem sie bereits pünktlich zum

neuen Schuljahr den Unterrichtsbetrieb aufnehmen konnte. Die Schülerinnen und

Schüler sowie Schulleiterin Monika Arens und ihr Team fühlen sich in den

Gebäuden sehr wohl und schätzen die offenen, freundlichen Räumlichkeiten.



Mitwachsende und temporäre Konzepte



"Was hier innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt und realisiert wurde -

das verdient höchste Anerkennung, das verdient Respekt. Und vor allem verdient

das unser aller Dankbarkeit," hob Staatssekretär Nils Hilmer hervor.



Die zum Start des Schuljahres 2025/26 bedarfsgerecht bereitgestellten

Betreuungsplätze für Kinder von Bundeswehrangehörigen sollen ab 2026 verdoppelt

werden. Nach litauischen Angaben leben derzeit 28 deutsche Familien in Litauen,

weitere 33 sollen bis Oktober eintreffen.



Um Eltern den organisatorischen Alltag zu erleichtern, sind Schule,

Nachmittagsbetreuung und Kita in einer Campuslösung gebündelt. Ein neues

Schulgebäude wird gebaut, welches auch die Kita aufnimmt. Eine Schule in Kaunas

kommt hinzu. Und so entsteht die größte Auslandsschule der Bundeswehr.



