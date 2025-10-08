Modulbau für Bauoffensive in Olivgrün / Adapteo baut modulares Schulgebäude für Bundeswehr in Litauen (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDSV Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu DSV Bearer and/or registered
    Neu-Isenburg/Vilnius (ots) - Neue Ideen und Pläne benötigen passende
    Infrastruktur zur Umsetzung - und die muss schnell zur Verfügung stehen. Mit
    einem modularen Schulgebäude startete im September die DSV (Deutsche Schule
    Vilnius) in Litauen. Im nächsten Jahr soll eine weiterführende Schule
    hinzukommen. Der Modulbauer Adapteo hat die Bildungseinrichtung für Kinder der
    dort stationierten deutschen Soldatinnen und Soldaten innerhalb von drei Monaten
    bereitstellen können.

    Modulbau als pragmatische Lösung für die Bundeswehr

    Gestern informierte Verteidigungsminister Pistorius über die geplante
    "Bauoffensive in Olivgrün", wie unter anderem das Handelsblatt berichtet. Mit
    Kompaniegebäuden in Modulbauweise wolle die Bundeswehr schnell Platz für neue
    Rekrutinnen und Rekruten schaffen. Modulbauer wie Adapteo stehen mit den
    passenden Angeboten in den Startlöchern und haben auch bereits Erfahrung mit
    Modulbauten für Bundeswehrzwecke und die Rüstungsindustrie.

    Vielseitige Einsatzmöglichkeiten modularer Gebäude

    Adapteo-Geschäftsführer Benjamin Schretter von Wohlgemuthheim ist davon
    überzeugt, dass die Modulbauweise für die bei diesen Projekten geforderte
    Flexibilität und Schnelligkeit die perfekte Lösung bietet. Adapteo ist einer der
    führenden deutschen Anbieter für Modulbauten: In dem modularen Verfahren werden
    Bildungseinrichtungen, Bürogebäude, Katastrophenschutzzentren sowie
    Arbeitercamps für große Infrastrukturprojekte klimaschonend, schnell, sicher und
    mitentwickelnd errichtet.

    Mit einem Festakt wurde am 30. September 2025 die Deutsche Schule in Vilnius in
    dem zweigeschossigen Bau offiziell eröffnet, nachdem sie bereits pünktlich zum
    neuen Schuljahr den Unterrichtsbetrieb aufnehmen konnte. Die Schülerinnen und
    Schüler sowie Schulleiterin Monika Arens und ihr Team fühlen sich in den
    Gebäuden sehr wohl und schätzen die offenen, freundlichen Räumlichkeiten.

    Mitwachsende und temporäre Konzepte

    "Was hier innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt und realisiert wurde -
    das verdient höchste Anerkennung, das verdient Respekt. Und vor allem verdient
    das unser aller Dankbarkeit," hob Staatssekretär Nils Hilmer hervor.

    Die zum Start des Schuljahres 2025/26 bedarfsgerecht bereitgestellten
    Betreuungsplätze für Kinder von Bundeswehrangehörigen sollen ab 2026 verdoppelt
    werden. Nach litauischen Angaben leben derzeit 28 deutsche Familien in Litauen,
    weitere 33 sollen bis Oktober eintreffen.

    Um Eltern den organisatorischen Alltag zu erleichtern, sind Schule,
    Nachmittagsbetreuung und Kita in einer Campuslösung gebündelt. Ein neues
    Schulgebäude wird gebaut, welches auch die Kita aufnimmt. Eine Schule in Kaunas
    kommt hinzu. Und so entsteht die größte Auslandsschule der Bundeswehr.

