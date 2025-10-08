    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Advanced Micro Devices - Aktie im Fokus - 08.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher um +1,24 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

    Advanced Micro Devices Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2025

    Mit einer Performance von +1,24 % konnte die Advanced Micro Devices Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Advanced Micro Devices über einen Zuwachs von +58,48 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +33,56 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +54,88 % gewonnen.

    Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +33,56 %
    1 Monat +42,78 %
    3 Monate +58,48 %
    1 Jahr +17,79 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Advanced Micro Devices Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Auswirkungen des Deals zwischen AMD und OpenAI, der als großer Gewinn für AMD betrachtet wird. Die Aktie hat kürzlich stark zugelegt, was Euphorie über zukünftige Gewinne widerspiegelt. Gleichzeitig äußern einige Nutzer Bedenken hinsichtlich der langfristigen Bewertung und der möglichen Verwässerung durch den Deal, was Fragen zur Preisgestaltung aufwirft. Die Nachhaltigkeit des Kursanstiegs wird ebenfalls hinterfragt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 297,27 Mrd. wert.

    Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    +4,95 %
    +33,56 %
    +42,78 %
    +58,48 %
    +17,79 %
    +205,11 %
    +146,17 %
    +11.132,94 %
    +6.162,98 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
