Advanced Micro Devices - Aktie im Fokus - 08.10.2025

Mit einer Performance von +1,24 % konnte die Advanced Micro Devices Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Advanced Micro Devices über einen Zuwachs von +58,48 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +33,56 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +54,88 % gewonnen.

Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +33,56 % 1 Monat +42,78 % 3 Monate +58,48 % 1 Jahr +17,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Advanced Micro Devices Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Auswirkungen des Deals zwischen AMD und OpenAI, der als großer Gewinn für AMD betrachtet wird. Die Aktie hat kürzlich stark zugelegt, was Euphorie über zukünftige Gewinne widerspiegelt. Gleichzeitig äußern einige Nutzer Bedenken hinsichtlich der langfristigen Bewertung und der möglichen Verwässerung durch den Deal, was Fragen zur Preisgestaltung aufwirft. Die Nachhaltigkeit des Kursanstiegs wird ebenfalls hinterfragt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 297,27 Mrd. wert.

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.