    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Besonders beachtet!

    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 08.10.2025: Bayer Aktie im Blickpunkt

    Am 08.10.2025 ist die Bayer Aktie, bisher, um -0,70 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 08.10.2025: Bayer Aktie im Blickpunkt
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2025

    Mit einer Performance von -0,70 % musste die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    25,84€
    Basispreis
    2,08
    Ask
    × 13,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,39€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 13,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,11 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -1,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +44,64 % gewonnen.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,44 %
    1 Monat -1,23 %
    3 Monate +6,11 %
    1 Jahr -5,92 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer Aktie, insbesondere um die Senkung des Kursziels durch Goldman Sachs und die damit verbundene negative Marktreaktion. Technische Analysen zeigen Kurslücken und eine schwache Erholung nach einem Rückgang. Zudem werden fundamentale Aspekte wie rechtliche Herausforderungen im Glyphosat-Streit und die bevorstehenden Quartalszahlen thematisiert, die die Kursentwicklung beeinflussen könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,18 Mrd. wert.

    Söder und Lies schlagen Kompromiss bei Verbrenner-Aus vor


    Die Ministerpräsidenten von Bayern und Niedersachsen, Markus Söder (CSU) und Olaf Lies (SPD), gehen mit einer gemeinsamen Position zum Verbrenner-Aus in den Autogipfel am Donnerstag."Bei den Zielen ab 2035 …

    Tesla, Bayer, Fedex, Apple, BMW und Totalenergies – Analystenstimmen des Tages


    Tesla, Bayer, Fedex, Apple, BMW und Totalenergies: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    GOLDMAN SACHS stuft BAYER AG auf 'Buy'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer unter Verweis auf Wechselkursveränderungen von 35,00 auf 34,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis …

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -0,38 %
    -1,44 %
    -1,23 %
    +6,11 %
    -5,92 %
    -41,10 %
    -39,29 %
    -75,33 %
    +93,69 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 08.10.2025: Bayer Aktie im Blickpunkt Am 08.10.2025 ist die Bayer Aktie, bisher, um -0,70 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.