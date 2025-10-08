Heute am 08.10.2025: Bayer Aktie im Blickpunkt

Mit einer Performance von -0,70 % musste die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,11 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -1,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +44,64 % gewonnen.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,44 % 1 Monat -1,23 % 3 Monate +6,11 % 1 Jahr -5,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer Aktie, insbesondere um die Senkung des Kursziels durch Goldman Sachs und die damit verbundene negative Marktreaktion. Technische Analysen zeigen Kurslücken und eine schwache Erholung nach einem Rückgang. Zudem werden fundamentale Aspekte wie rechtliche Herausforderungen im Glyphosat-Streit und die bevorstehenden Quartalszahlen thematisiert, die die Kursentwicklung beeinflussen könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,18 Mrd. wert.

Die Ministerpräsidenten von Bayern und Niedersachsen, Markus Söder (CSU) und Olaf Lies (SPD), gehen mit einer gemeinsamen Position zum Verbrenner-Aus in den Autogipfel am Donnerstag."Bei den Zielen ab 2035 …

Tesla, Bayer, Fedex, Apple, BMW und Totalenergies: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer unter Verweis auf Wechselkursveränderungen von 35,00 auf 34,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis …

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.