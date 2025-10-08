die klare Wahl für Polypropylen

SPARTANBURG, S.C., 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Milliken & Company gibt mit Stolz die Markteinführung von Millad ClearX 9000 bekannt, der Klärungstechnologie der nächsten Generation für Polypropylen (PP). Sie wurde entwickelt, um ultraklare Transparenz bei reduzierter Additivbelastung zu liefern. Millad ClearX 9000 ist ideal für Lebensmittelverpackungen, Haushaltswaren und medizinische Anwendungen und setzt einen neuen Standard für Wert, Ästhetik und betriebliche Effizienz bei transparenten PP-Anwendungen.

Bietet außergewöhnliche Klarheit bei geringeren Additivmengen, optimiert die Produktion und erweitert die Formulierungsmöglichkeiten für Verarbeiter und Harzhersteller

Millad ClearX 9000 basiert auf der bewährten Millad-Plattform und bietet Herstellern eine fortschrittliche Lösung, die:

Erzielt ein ultraklares PP mit effizienteren Zugabegraden, wodurch die Menge der benötigten Klärungsadditive reduziert wird.

mit effizienteren Zugabegraden, wodurch die Menge der benötigten Klärungsadditive reduziert wird. Senkt die Extraktions- und Migrationsraten in PP-Verpackungen und -Teilen – wichtig für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt und in der Medizin.

in PP-Verpackungen und -Teilen – wichtig für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt und in der Medizin. Verbessert die Verarbeitungskompatibilität im Vergleich zu früheren Generationen und unterstützt damit eine verbesserte betriebliche Effizienz.

im Vergleich zu früheren Generationen und unterstützt damit eine verbesserte betriebliche Effizienz. Keine getrennten Ströme von Neuware und PCR-Harz mehr nötig, was eine größere Flexibilität bei der Zusammensetzung ermöglicht.

„Millad ClearX 9000 ist ein Durchbruch für die Polypropylenindustrie, da es ultraklare Transparenz mit weniger Klärungsadditiv und größerer Flexibilität für unsere Kunden bietet", sagte Wim Van De Velde, leitender Vizepräsident und Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Kunststoffadditive von Milliken. „Diese Markteinführung spiegelt das kontinuierliche Engagement von Milliken wider, die Materialwissenschaft voranzutreiben und unsere Partner dabei zu unterstützen, die sich entwickelnden Marktanforderungen zu erfüllen."

Millad ClearX 9000 verfügt über eine breite FDA-Zulassung (A–J), die den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen mit Lebensmittelkontakt ermöglicht. Durch die Verbesserung der Kompatibilität von Additiven trägt es dazu bei, dass Harzhersteller und -verarbeiter weniger Ausfallzeiten, weniger Abfall und schnellere Umrüstungen erleben und damit messbare Verbesserungen der Fertigungseffizienz erzielen. Die Technologie ermöglicht auch eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Millad-Klärmitteln, sodass Hersteller die Flexibilität haben, ihre Formulierungen sowohl für neues als auch für recyceltes PP zu optimieren und so Nachhaltigkeitsinitiativen zu unterstützen.

„Unser Team hat Millad ClearX 9000 entwickelt, um dem wachsenden Bedarf an Klarheit und Effizienz bei Polypropylenanwendungen gerecht zu werden", sagte Bhavesh Gandhi, Globaler Produktlinienmanager des Geschäftsbereichs Kunststoffadditive von Milliken. „Durch die Verringerung der Additivzugabe und der Migrationsraten helfen wir unseren Kunden, Produkte zu entwickeln, die nicht nur optisch ansprechend sind, sondern auch die höchsten Standards für Lebensmittel und medizinische Anwendungen erfüllen."

Milliken hat mit seiner Millad-Plattform Pionierarbeit bei der Anwendung von Klärmitteln geleistet, um transparente PP-Teile und Verpackungen mit PCR-Anteil herzustellen. Die neueste Klärtechnologie des Unternehmens baut auf dieser Tradition auf. Weitere Informationen zu Millad ClearX 9000 finden Sie unter milliken.com.

Informationen zu Milliken

Milliken & Company ist ein weltweit führendes Produktionsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Materialwissenschaft liegt und das schon heute die Durchbrüche von morgen ermöglicht. Von branchenführenden Molekülen bis hin zu nachhaltigen Innovationen: Milliken entwickelt Produkte, die das Leben der Menschen verbessern und Lösungen für seine Kunden und Gemeinschaften bieten. Auf der Grundlage von Tausenden von Patenten und einem Portfolio mit Anwendungen in den Bereichen Textilien, Bodenbeläge, Chemie und Gesundheitswesen nutzt das Unternehmen ein gemeinsames Verständnis von Integrität und Exzellenz, um die Welt für künftige Generationen positiv zu beeinflussen. Entdecken Sie unter milliken.com sowie auf Facebook, Instagram und LinkedIn mehr über die neugierigen Köpfe und bahnbrechenden Lösungen von Milliken.

