Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 34-2025

Geschätzte Leserschaft,
Gold und Silber bleiben weiterhin auf Rekordkurs. Schneller als gedacht, gerät nun tatsächlich bereits die 4.000 US$ - Marke bei Gold und die 50 US$ - Marke bei Silber ins Visier. Ein Gold-Silber-Ratio von exakt 80 wäre das, womit Silber weiterhin langfristig gegenüber Gold unterbewertet wäre. Wir haben unter anderem zu dieser Thematik Interviews auf der Rohstoffmesse München geführt und werden Ihnen diese im nächsten Newsletter präsentieren.
Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team
Aktie im Fokus
Endeavour Silver mit hochkarätigen Bohrerfolgen auf Kolpa Minenprojekt
Endeavour Silver konnte jüngst positive Bohrergebnisse aus seinem laufenden Explorationsprogramm bei der Mine Kolpa in der peruanischen Provinz Huancavelica bekanntgeben. Dabei stieß man unter anderem auf 247 g/t Silber, 0,77 % Blei, 10,70 % Zink und 0,55 % Kupfer über 8,20 Meter geschätzte wahre Mächtigkeit sowie auf
266 g/t Silber, 1,34 % Blei, 4,73 % Zink und 0,23 % Kupfer über 5,15 Meter geschätzte wahre Mächtigkeit.
News: Endeavour Silver durchteuft hochgradige Silber-Blei-Zink-Mineralisierung in seinem Minenbetrieb Kolpa
Unternehmensnews
Canada Nickel mit weiteren hochkarätigen Nickelresultaten
Canada Nickel durchteufte auf Midlothian unmittelbar unterhalb der Deckschicht eine starke 18,7 Meter lange Nickelmineralisierung mit 5,3 Metern @ 0,30 % Nickel sowie 0,30 % Nickel über 330,0 Meter sowie 0,29 % Nickel über 449,0 Meter, einschließlich 0,36 % Nickel über 10,5 Meter.
News: Canada Nickel meldet weitere positive Explorationsbohrergebnisse vom Nickel-Sulfid-Grundstück Midlothian
Gold Royalty erhält 250. Asset
Wie das Unternehmen mitteilte, hat man kürzlich mit dem Verkauf des Projekts Spanish Moon an Kinross Gold Corporation das 250. Asset in sein Portfolio aufgenommen.
News: Gold Royalty erreicht Meilenstein, 250. Asset, und stellt ein Update zu ausgewählten Portfolio-Assets bereit
Green Bridge Metals will 6 Millionen Dollar generieren
Green Bridge Metals gab jüngst bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 66.666.667 Einheiten zu einem Preis von 0,09$ pro Einheit durchzuführen, was einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 6.000.000$ entspricht.
News: Green Bridge Metals kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung an
Miata Metals stößt auf hochgradige Goldschicht
Miata Metals vermeldete von seinem Projekt Sela Creek unter anderem einen Abschnitt von 35,6 Metern mit 3,04 g/t Gold, einschließlich 14,6 Meter mit 4,95 g/t Gold und 3,0 Meter mit 8,93 g/t Gold.
News: Miata Metals durchteufet 35,6 Meter mit 3,04 g/t Gold, einschließlich 14,5 Meter mit 4,95 g/t Gold im Goldprojekt Sela Creek in Suriname
Sibanye-Stillwater vermeldet CEO-Wechsel
Sibanye-Stillwater gab jüngst bekannt, dass Richard Stewart mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 offiziell die Position des Chief Executive Officer (CEO) der Gruppe übernommen hat.
News: Abschluss des CEO-Wechsels bei Sibanye-Stillwater und Ernennung des EVP Business Development
Sierra Madre Gold and Silver nimmt weitere Mine in Betrieb
Wie das Unternehmen vor wenigen Tagen verkündete, hat die Untertageentwicklung der Silber- und Goldmine Nazareno im Silber-Gold-Komplex La Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico begonnen.
News: Sierra Madre gibt Vorbereitung der Silber- und Goldmine Nazareno auf die Produktion bekannt
