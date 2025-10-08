    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Klingbeil will Zoll für Kampf gegen Kriminalität stärken

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesfinanzminister stärkt Zoll gegen Kriminalität.
    • Mehr Kompetenzen und 1.000 neue Stellen geplant.
    • Ziel: Schutz vor Ausbeutung und Gerechtigkeit fördern.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will die Arbeit des Zolls beim Kampf gegen Schwarzarbeit, Steuerbetrug und Geldwäsche stärken. "Es ist wichtig, dass wir gegen Kriminelle hart vorgehen und zugleich Menschen vor Ausbeutung schützen", sagte der SPD-Politiker bei einem Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Zolls in Berlin. "Das ist eine Frage der Gerechtigkeit." Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit solle mehr Kompetenzen bekommen. Außerdem solle der Zoll mit mehr als 1.000 neuen Stellen gestärkt werden.

    Klingbeil dankte den rund 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesbehörde, die Steuern und Zollabgaben eintreiben und unter anderem auch Produktpiraten und Drogenschmuggler verfolgen. "Sie helfen mit, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auf den Staat verlassen können."/sam/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
