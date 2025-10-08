Bank of England warnt vor Crash durch KI und Fed-Krise!

In ihrem vierteljährlichen Bericht erklärte die BoE, dass die Aktienbewertungen an den US-Märkten in einigen Bereichen denen der Dotcom-Blase ähneln. Zudem wies sie darauf hin, dass US-Staatsanleihen anfällig für jede Schwächung der Glaubwürdigkeit der Fed seien. "Das Risiko einer starken Marktkorrektur ist gestiegen", sagte der Finanzpolitische Ausschuss (FPC) der BoE und fügte hinzu, dass ein solcher Schock erhebliche Auswirkungen auf das britische Finanzsystem haben könnte.

Die Bank of England (BoE) warnte am Mittwoch vor einem möglichen Einbruch der globalen Finanzmärkte, falls die Anlegerstimmung in Bezug auf die Aussichten für künstliche Intelligenz (KI) oder die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed negativ ausfällt.

BoE-Gouverneur Andrew Bailey äußerte sich bereits im vergangenen Monat besorgt über die Unabhängigkeit der Fed. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt Druck auf die Fed ausgeübt, die Zinsen zu senken und eine der Entscheidungsträgerinnen, Lisa Cook, zu entlassen.

Die Bank erklärte, dass eine plötzliche oder erhebliche Veränderung der Wahrnehmung der Glaubwürdigkeit der Fed zu einer starken Neubewertung von US-Dollar-Anlagen führen könnte, einschließlich der US-Staatsanleihemärkte. Dies würde die Volatilität erhöhen und weltweite Auswirkungen haben.

Die britischen Kreditkosten sind stark mit den Renditen von US-Staatsanleihen verknüpft. Ein Rückgang der US-Anleihepreise könnte die Kosten für den Schuldendienst der britischen Staatsverschuldung erheblich steigern. Die BoE verwies auf den Anstieg der Renditen für 30-jährige britische Staatsanleihen, die im vergangenen Monat ihren höchsten Stand seit 1998 erreichten, sowie auf den Anstieg der Renditen für kürzere Laufzeiten, die für die britische Kreditaufnahme besonders relevant sind.

Dies spiegelt die Besorgnis über die Schwierigkeiten wider, die hohe Kreditaufnahme in den Industrieländern zu reduzieren, ein Problem, das durch politische Unsicherheiten in Ländern wie Frankreich und Japan weiter verschärft wird.

Im Hinblick auf KI stellte die BoE fest, dass 30 Prozent der Bewertung des US-amerikanischen S&P 500 auf die fünf größten Unternehmen entfallen. Dies stellt die größte Konzentration in den letzten fünf Jahrzehnten dar. Unternehmen wie Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet und Meta haben ihre Investitionen stark auf KI fokussiert. Die aktuellen Bewertungen dieser Aktien basieren zwar auf vergangenen Gewinnen, sie sind jedoch die höchsten seit der Dotcom-Blase vor 25 Jahren.

"In Verbindung mit der zunehmenden Konzentration innerhalb der Marktindizes macht dies die Märkte besonders anfällig, falls die Erwartungen hinsichtlich der Auswirkungen von KI weniger optimistisch ausfallen", erklärte die BoE. Im vergangenen Monat erklärte Meta-CEO Mark Zuckerberg, er wäre lieber bereit, "ein paar hundert Milliarden US-Dollar zu verschwenden", als das KI-Wachstum zu verpassen.

Im August berichtete die Bank of America, dass fast die Hälfte der befragten Fondsmanager den Besitz der sieben größten US-Technologieaktien als den "am stärksten überlaufenen Handel" der Branche ansahen. Trotz dieser Bedenken erreichte der S&P 500 jedoch ein Rekordhoch und stieg seit Jahresbeginn zweistellig.

In Großbritannien sah die BoE kaum Veränderungen bei den inländischen Finanzrisiken. Haushalte und Unternehmen kämpfen weiterhin mit einer steigenden Inflation, die laut Prognosen im September etwa 4 Prozent erreichen dürfte, sowie mit höheren Kreditkosten im Vergleich zu den Vorjahren. Die von der BoE befragten Risikomanager bewerteten das britische Finanzsystem jedoch optimistischer als noch vor sechs Monaten. Sie identifizierten Cyberangriffe und geopolitische Unsicherheiten als die größten Risiken.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



