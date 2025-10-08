1% Cashback für Einkäufe (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXTB Spolka Akcyjna AktievorwärtsNachrichten zu XTB Spolka Akcyjna

    Berlin (ots) -

    - "Einfach beim alltäglichen Einkaufen etwas für das Aktienportfolio tun!"
    - XTB: Die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet

    Der Broker XTB hat ein neues Vorteilsprogramm eingeführt, das es Kunden
    ermöglicht, 1 % Cashback auf ihre eWallet-Kartentransaktionen zu erhalten. Der
    mögliche Cashback-Betrag wird in Aktien-Bruchteilen (sogenannte Fractional
    Rights) eines zuvor ausgewählten Aktien-Unternehmens umgewandelt. Das Angebot
    ermöglicht es, durch alltägliche Ausgaben schrittweise ein diversifiziertes
    Investment-Portfolio aufzubauen und kann einen hervorragenden Einstieg in das
    Thema Geldanlage bieten.

    Neben dem Brokerage hat der Broker XTB bereits vor einiger Zeit eine eWallet zum
    weltweiten Bezahlen mittels virtueller Debit Card herausgebracht. Ab Oktober
    2025 kommt nun Cashback hinzu: Für ganz normale Einkäufe, die mit der eWallet
    bezahlt werden, können Kunden 1 % Cashback erhalten. Die Rückvergütung an den
    Kunden erfolgt in Form von Aktien-Anteilsrechten, sogenannten Bruchstücken oder
    auch Fractional Rights. "Einfach beim alltäglichen Einkaufen etwas für das
    Aktienportfolio tun" fasst Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef beim Broker in
    Berlin das Angebot zusammen.

    Einer der am häufigsten genannten Gründe, warum Menschen nicht investieren, ist
    der Mangel an Startkapital. Das neue Cashback-Programm ist ein weiterer Schritt,
    um Investieren für alle zugänglich zu machen. Vermögen für die Zukunft
    aufzubauen, ist jederzeit möglich - unabhängig davon, mit welchem Betrag man
    beginnt. Die Initiative soll Kunden dabei helfen, langfristig Vermögen
    aufzubauen und gleichzeitig mit den Märkten in Kontakt zu bleiben.

    "Fast jede Statistik zeigt, dass das größte Hindernis für Investitionen die
    Angst vor unzureichendem Kapital ist, verstärkt durch das Vorurteil, dass
    Investieren nur etwas für Menschen mit großen Geldsummen sei. Ab sofort kann
    jedoch jeder seine eWallet-Karte wie gewohnt nutzen und erhält dafür Cashback.
    Da der Betrag in Bruchteilsrechte umgewandelt wird, kann er als solide Grundlage
    für den Kapitalaufbau dienen. Niemand wird nun mehr die Ausrede haben, dass ihm
    die Mittel fehlen, um sein Geld für sich arbeiten zu lassen", sagt Jens
    Chrzanowski von XTB.

    Alle XTB-Kunden, die das Vorteilsprogramm mit nur wenigen Klicks in der App
    aktivieren und fünf Transaktionen pro Monat (Kauf oder Verkauf) mit Aktien und
    ETFs tätigen, können bis zu 20 EUR Cashback auf ihre eWallet-Kartenzahlungen
    erhalten. Der Cashback wird in Bruchteilsrechte des vom Anleger ausgewählten
    Aktienunternehmens umgewandelt. Weitere Vorteile umfassen drei kostenlose
