1% Cashback für Einkäufe (FOTO)

Berlin (ots) -



- "Einfach beim alltäglichen Einkaufen etwas für das Aktienportfolio tun!"

- XTB: Die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet



Der Broker XTB hat ein neues Vorteilsprogramm eingeführt, das es Kunden

ermöglicht, 1 % Cashback auf ihre eWallet-Kartentransaktionen zu erhalten. Der

mögliche Cashback-Betrag wird in Aktien-Bruchteilen (sogenannte Fractional

Rights) eines zuvor ausgewählten Aktien-Unternehmens umgewandelt. Das Angebot

ermöglicht es, durch alltägliche Ausgaben schrittweise ein diversifiziertes

Investment-Portfolio aufzubauen und kann einen hervorragenden Einstieg in das

Thema Geldanlage bieten.





Neben dem Brokerage hat der Broker XTB bereits vor einiger Zeit eine eWallet zumweltweiten Bezahlen mittels virtueller Debit Card herausgebracht. Ab Oktober2025 kommt nun Cashback hinzu: Für ganz normale Einkäufe, die mit der eWalletbezahlt werden, können Kunden 1 % Cashback erhalten. Die Rückvergütung an denKunden erfolgt in Form von Aktien-Anteilsrechten, sogenannten Bruchstücken oderauch Fractional Rights. "Einfach beim alltäglichen Einkaufen etwas für dasAktienportfolio tun" fasst Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef beim Broker inBerlin das Angebot zusammen.Einer der am häufigsten genannten Gründe, warum Menschen nicht investieren, istder Mangel an Startkapital. Das neue Cashback-Programm ist ein weiterer Schritt,um Investieren für alle zugänglich zu machen. Vermögen für die Zukunftaufzubauen, ist jederzeit möglich - unabhängig davon, mit welchem Betrag manbeginnt. Die Initiative soll Kunden dabei helfen, langfristig Vermögenaufzubauen und gleichzeitig mit den Märkten in Kontakt zu bleiben."Fast jede Statistik zeigt, dass das größte Hindernis für Investitionen dieAngst vor unzureichendem Kapital ist, verstärkt durch das Vorurteil, dassInvestieren nur etwas für Menschen mit großen Geldsummen sei. Ab sofort kannjedoch jeder seine eWallet-Karte wie gewohnt nutzen und erhält dafür Cashback.Da der Betrag in Bruchteilsrechte umgewandelt wird, kann er als solide Grundlagefür den Kapitalaufbau dienen. Niemand wird nun mehr die Ausrede haben, dass ihmdie Mittel fehlen, um sein Geld für sich arbeiten zu lassen", sagt JensChrzanowski von XTB.Alle XTB-Kunden, die das Vorteilsprogramm mit nur wenigen Klicks in der Appaktivieren und fünf Transaktionen pro Monat (Kauf oder Verkauf) mit Aktien undETFs tätigen, können bis zu 20 EUR Cashback auf ihre eWallet-Kartenzahlungenerhalten. Der Cashback wird in Bruchteilsrechte des vom Anleger ausgewähltenAktienunternehmens umgewandelt. Weitere Vorteile umfassen drei kostenlose