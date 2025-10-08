Brokerage mit Mehrwert
1% Cashback für Einkäufe (FOTO)
Berlin (ots) -
- "Einfach beim alltäglichen Einkaufen etwas für das Aktienportfolio tun!"
- XTB: Die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet
Der Broker XTB hat ein neues Vorteilsprogramm eingeführt, das es Kunden
ermöglicht, 1 % Cashback auf ihre eWallet-Kartentransaktionen zu erhalten. Der
mögliche Cashback-Betrag wird in Aktien-Bruchteilen (sogenannte Fractional
Rights) eines zuvor ausgewählten Aktien-Unternehmens umgewandelt. Das Angebot
ermöglicht es, durch alltägliche Ausgaben schrittweise ein diversifiziertes
Investment-Portfolio aufzubauen und kann einen hervorragenden Einstieg in das
Thema Geldanlage bieten.
Der Broker XTB hat ein neues Vorteilsprogramm eingeführt, das es Kunden
ermöglicht, 1 % Cashback auf ihre eWallet-Kartentransaktionen zu erhalten. Der
mögliche Cashback-Betrag wird in Aktien-Bruchteilen (sogenannte Fractional
Rights) eines zuvor ausgewählten Aktien-Unternehmens umgewandelt. Das Angebot
ermöglicht es, durch alltägliche Ausgaben schrittweise ein diversifiziertes
Investment-Portfolio aufzubauen und kann einen hervorragenden Einstieg in das
Thema Geldanlage bieten.
Neben dem Brokerage hat der Broker XTB bereits vor einiger Zeit eine eWallet zum
weltweiten Bezahlen mittels virtueller Debit Card herausgebracht. Ab Oktober
2025 kommt nun Cashback hinzu: Für ganz normale Einkäufe, die mit der eWallet
bezahlt werden, können Kunden 1 % Cashback erhalten. Die Rückvergütung an den
Kunden erfolgt in Form von Aktien-Anteilsrechten, sogenannten Bruchstücken oder
auch Fractional Rights. "Einfach beim alltäglichen Einkaufen etwas für das
Aktienportfolio tun" fasst Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef beim Broker in
Berlin das Angebot zusammen.
Einer der am häufigsten genannten Gründe, warum Menschen nicht investieren, ist
der Mangel an Startkapital. Das neue Cashback-Programm ist ein weiterer Schritt,
um Investieren für alle zugänglich zu machen. Vermögen für die Zukunft
aufzubauen, ist jederzeit möglich - unabhängig davon, mit welchem Betrag man
beginnt. Die Initiative soll Kunden dabei helfen, langfristig Vermögen
aufzubauen und gleichzeitig mit den Märkten in Kontakt zu bleiben.
"Fast jede Statistik zeigt, dass das größte Hindernis für Investitionen die
Angst vor unzureichendem Kapital ist, verstärkt durch das Vorurteil, dass
Investieren nur etwas für Menschen mit großen Geldsummen sei. Ab sofort kann
jedoch jeder seine eWallet-Karte wie gewohnt nutzen und erhält dafür Cashback.
Da der Betrag in Bruchteilsrechte umgewandelt wird, kann er als solide Grundlage
für den Kapitalaufbau dienen. Niemand wird nun mehr die Ausrede haben, dass ihm
die Mittel fehlen, um sein Geld für sich arbeiten zu lassen", sagt Jens
Chrzanowski von XTB.
Alle XTB-Kunden, die das Vorteilsprogramm mit nur wenigen Klicks in der App
aktivieren und fünf Transaktionen pro Monat (Kauf oder Verkauf) mit Aktien und
ETFs tätigen, können bis zu 20 EUR Cashback auf ihre eWallet-Kartenzahlungen
erhalten. Der Cashback wird in Bruchteilsrechte des vom Anleger ausgewählten
Aktienunternehmens umgewandelt. Weitere Vorteile umfassen drei kostenlose
