Skeena Resources schließt Bought-Deal-Finanzierung über 143,8 Millionen CAD ab

Vancouver, BC (8. Oktober 2025) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) („Skeena Gold & Silver”, „Skeena” oder das „Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-gold-sil ... ) freut sich, den Abschluss des zuvor angekündigten Bought-Deal-Angebots von 5.991.500 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien”) zu einem Preis von 24,00 CAD pro Stammaktie (der „Angebotspreis“) für einen Bruttoerlös von 143.796.000 CAD (das „Angebot“) bekannt zu geben, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken zum Kauf von bis zu 781.500 zusätzlichen Stammaktien zum Angebotspreis.

Die Stammaktien werden mittels eines Prospektnachtrags zum Basisprospekt des Unternehmens (der „Basisprospekt“) in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec angeboten. Die Stammaktien werden außerdem mittels eines US-Prospektnachtrags zur Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 (einschließlich des Basisprospekts) in den Vereinigten Staaten angeboten.

BMO Capital Markets fungierte als alleiniger Bookrunner für das Angebot im Namen eines Konsortiums von Emissionsbanken, zu dem UBS Securities Canada Inc., Raymond James Ltd., RBC Dominion Securities Inc., TD Securities Inc., CIBC World Markets Inc., SCP Resource Finance LP, Agentis Capital Markets (First Nations Financial Markets LP), Canaccord Genuity Corp. und Desjardins Securities Inc. gehören.

Der Erlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für die weitere Entwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Stammaktien in einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.

Über Skeena

Skeena ist ein führendes Edelmetallentwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek konzentriert - eine ehemalige produzierende Mine im berühmten Goldenen Dreieck in British Columbia, Kanada. Eskay Creek wird eine der höchstgradigen und kostengünstigsten Tagebauminen für Edelmetalle der Welt sein, mit einer beträchtlichen Silber-Nebenproduktproduktion, die viele primäre Silberminen übertrifft. Skeena hat sich zu nachhaltigen Bergbaupraktiken und zur Maximierung des Potenzials seiner Mineralressourcen verpflichtet. In Partnerschaft mit der Tahltan Nation ist Skeena bestrebt, positive Beziehungen zu den indigenen Gemeinden zu pflegen und gleichzeitig langfristige Werte und nachhaltiges Wachstum für seine Stakeholder zu schaffen.