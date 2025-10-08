Dell Technologies Registered (C) - Aktie steigt kräftig - 08.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Dell Technologies Registered (C) Aktie. Mit einer Performance von +7,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Dell Technologies Registered (C) investiert war, konnte einen Gewinn von +23,65 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +8,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Dell Technologies Registered (C) auf +16,42 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,72 % 1 Monat +23,80 % 3 Monate +23,65 % 1 Jahr +20,98 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Es gibt 337 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,16 Mrd.EUR wert.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.