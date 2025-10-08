Börsenstart USA - 08.10. - US Tech 100 stark +0,54 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:59) bei 46.525,01 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,15 %, Caterpillar +1,67 %, Unitedhealth Group +1,54 %, Cisco Systems +0,96 %, Boeing +0,87 %

Flop-Werte: Goldman Sachs Group -1,16 %, Chevron Corporation -1,05 %, American Express -0,92 %, JPMorgan Chase -0,87 %, IBM -0,77 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:59) bei 24.972,52 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: Advanced Micro Devices +4,73 %, Micron Technology +4,14 %, Constellation Energy +4,09 %, Datadog Registered (A) +3,89 %, Marvell Technology +2,95 %

Flop-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) -1,49 %, ASML Holding NV NY -1,39 %, Biogen -1,31 %, Diamondback Energy -1,28 %, Verisk Analytics -1,28 %

Der S&P 500 steht aktuell (16:00:00) bei 6.725,82 PKT und steigt um +0,18 %.

Top-Werte: Dell Technologies Registered (C) +7,54 %, Arista Networks +5,73 %, Freeport-McMoRan +4,97 %, Advanced Micro Devices +4,73 %, Micron Technology +4,14 %

Flop-Werte: APA Corporation -3,23 %, Texas Pacific Land -2,43 %, Lennar Registered (A) -2,20 %, Intercontinental Exchange -2,07 %, Edwards Lifesciences -1,99 %