Börsen Start Update
Börsenstart USA - 08.10. - US Tech 100 stark +0,54 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:59) bei 46.525,01 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: NVIDIA +2,15 %, Caterpillar +1,67 %, Unitedhealth Group +1,54 %, Cisco Systems +0,96 %, Boeing +0,87 %
Flop-Werte: Goldman Sachs Group -1,16 %, Chevron Corporation -1,05 %, American Express -0,92 %, JPMorgan Chase -0,87 %, IBM -0,77 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:59) bei 24.972,52 PKT und steigt um +0,54 %.
Top-Werte: Advanced Micro Devices +4,73 %, Micron Technology +4,14 %, Constellation Energy +4,09 %, Datadog Registered (A) +3,89 %, Marvell Technology +2,95 %
Flop-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) -1,49 %, ASML Holding NV NY -1,39 %, Biogen -1,31 %, Diamondback Energy -1,28 %, Verisk Analytics -1,28 %
Der S&P 500 steht aktuell (16:00:00) bei 6.725,82 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Dell Technologies Registered (C) +7,54 %, Arista Networks +5,73 %, Freeport-McMoRan +4,97 %, Advanced Micro Devices +4,73 %, Micron Technology +4,14 %
Flop-Werte: APA Corporation -3,23 %, Texas Pacific Land -2,43 %, Lennar Registered (A) -2,20 %, Intercontinental Exchange -2,07 %, Edwards Lifesciences -1,99 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.